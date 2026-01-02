Переболевшие осенью могут заразиться гриппом повторно — терапевт Паньковецкий

Сезонный всплеск заболеваемости гонконгским гриппом в России постепенно пойдёт на спад, однако эпидемическая ситуация может измениться уже в ближайшие недели. Специалисты предупреждают, что ослабление позиций одного вируса не означает завершения сезона гриппа — ему на смену способен прийти другой тип инфекции. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на комментарии медицинских экспертов.

По оценкам врачей, общая заболеваемость гриппом А (H3N2) начнёт снижаться к концу января — началу февраля. Но по мере формирования иммунного ответа в популяции эпидемический процесс может сместиться в сторону другого возбудителя.

Когда отступит гонконгский грипп

Как пояснила директор по лабораторной медицине и производству компаний "ЛабКвест" и "Q-Клиника", кандидат медицинских наук Любовь Станкевич, в начале 2026 года эпидемиологическая обстановка в стране по-прежнему будет определяться циркуляцией вирусов гриппа А, прежде всего субтипа H3N2.

По мере роста коллективного иммунитета этот вариант может утратить доминирующее положение. Эксперт отметила, что на фоне снижения активности гонконгского гриппа традиционно возрастает роль другого типа вируса.

Риск второй волны — грипп B

По словам Станкевич, многолетние наблюдения показывают, что грипп B чаще всего активизируется во второй половине эпидемического сезона — ближе к концу февраля и началу марта. В этой связи переболевшие в ноябре-декабре не застрахованы от повторного заражения.

Терапевт "Поликлиника.ру" Александр Паньковецкий добавил, что риск сохраняется не только в отношении гриппа B. Гонконгский грипп отличается высокой изменчивостью, а иммунитет после него формируется не всегда стойкий.

"Люди, переболевшие в ноябре-декабре, теоретически могут заразиться им повторно, но с большой вероятностью заболевание пройдет в более легкой форме", — сказал терапевт Александр Паньковецкий.

Пути заражения и течение болезни

Паньковецкий напомнил, что основной путь передачи гриппа — воздушно-капельный. Однако заражение возможно и бытовым способом — через общие предметы, посуду и поверхности без должной обработки. Вирус способен сохранять активность на дверных ручках, поручнях в транспорте и других часто используемых объектах, после чего попадает на слизистые оболочки.

Инкубационный период обычно составляет один-два дня, реже — до трёх. Человек остаётся заразным около недели, при этом максимальное выделение вируса происходит в первые два-три дня болезни. Грипп, как правило, начинается резко: с подъёма температуры до 39-40 °C, сильного озноба, выраженной слабости, интенсивной головной боли, а также ломоты в мышцах и суставах.