Бьёт сразу и без предупреждения: грипп начинается не так, как обычная простуда

Резкое ухудшение самочувствия, высокая температура и выраженная слабость — именно так чаще всего начинается грипп, и это принципиально отличает его от обычных респираторных инфекций. Заболевание развивается стремительно и требует иного отношения к лечению и профилактике. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заместителя заведующего отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкину.

Чем грипп отличается от ОРВИ

По словам специалиста, ключевое отличие гриппа заключается в скорости и тяжести развития симптомов. При этом заболевании интоксикация нарастает практически мгновенно, а температура тела быстро достигает высоких значений. Организм реагирует резко, что нередко выбивает человека из привычного ритма жизни уже в первые часы болезни.

"При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений в 38-39 градусов, и это основной симптом", — пояснила заместитель заведующего отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

Она подчеркнула, что именно высокая температура и выраженная слабость чаще всего указывают на грипп, а не на легкую простуду.

Плавное течение респираторных инфекций

В отличие от гриппа, острые респираторные вирусные инфекции развиваются постепенно. Температура тела при ОРВИ может либо вовсе не повышаться, либо оставаться на умеренном уровне. На первый план выходят катаральные симптомы — насморк, кашель, першение в горле.

Интоксикация при ОРВИ, по словам эпидемиолога, выражена значительно слабее. Человек может сохранять работоспособность, хотя общее недомогание и дискомфорт все же присутствуют. Именно из-за более мягкого течения многие склонны недооценивать опасность вирусных инфекций и переносить болезнь на ногах.

Почему важно различать заболевания

Семейкина отметила, что понимание различий между гриппом и ОРВИ важно не только для пациентов, но и для своевременного обращения за медицинской помощью. Грипп чаще дает осложнения и требует более внимательного наблюдения, особенно у людей из групп риска.

Резкое начало заболевания, высокая температура и выраженная интоксикация должны стать поводом для снижения физической нагрузки и консультации со специалистом. Игнорирование этих признаков может привести к тяжелому течению болезни и затяжному восстановлению.

Эффективность сезонной вакцинации

Отдельное внимание эпидемиолог уделила вопросам профилактики. По ее словам, вакцина, актуальная для текущего сезона, демонстрирует высокую эффективность против циркулирующего штамма вируса гриппа A H3N2. Иммунизация остается одним из самых надежных способов защиты.

Согласно оценке специалиста, прививка с вероятностью до 98% способна защитить вакцинированного человека от заражения именно этим вариантом вируса. Это особенно важно в период активного распространения гриппа, когда нагрузка на систему здравоохранения возрастает.

Таким образом, грипп остается заболеванием с быстрым и агрессивным течением, требующим внимательного отношения к симптомам и мерам профилактики. Своевременная вакцинация и понимание различий между инфекциями позволяют снизить риски и избежать тяжелых последствий.