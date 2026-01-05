Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 15:53

Переболели — не значит защищены: грипп каждый сезон играет по новым правилам

Перенесённый грипп не защищает от нового заражения — доцент Коновалов

Грипп остаётся одной из самых непредсказуемых сезонных инфекций: вирус постоянно меняется, а перенесённое заболевание не гарантирует защиты в будущем. Именно поэтому врачи ежегодно напоминают о профилактике и раннем лечении, особенно в период активного распространения инфекции. Об этом сообщает издание "МК в Волгограде".

Почему грипп опасен каждый сезон

Как объяснил кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Иван Коновалов, вирусы гриппа типов А и В отличаются высокой изменчивостью. Даже если человек переболел в прошлом году, сформированный иммунитет может не сработать против нового варианта вируса. В текущем сезоне наиболее распространены подтипы гриппа А — H1N1 и H3N2, а также линия гриппа В "Виктория".

Именно из-за этих мутаций состав вакцин ежегодно обновляется. Это позволяет адаптировать профилактику к актуальным штаммам и снижать риск тяжёлого течения заболевания у привитых людей.

Роль вакцинации и группы риска

По словам специалиста, вакцинация остаётся самым эффективным способом защиты от тяжёлых форм гриппа и его осложнений. Современные вакцины безопасны и хорошо переносятся большинством пациентов. Оптимальным временем для прививки считается период с сентября по октябрь, однако сделать её можно и позже.

Особое внимание Коновалов рекомендует уделять вакцинации людям из групп риска. К ним относятся дети, пожилые, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Для этих категорий грипп особенно опасен из-за повышенной вероятности осложнений и тяжёлого течения инфекции.

Симптомы и возможные осложнения

Грипп, как правило, начинается резко. Температура может подниматься до 39-40 градусов, появляется выраженная ломота в теле и сильная слабость. Насморк нередко выражен слабо, но характерными симптомами становятся боль в горле и сухой кашель.

Главную угрозу представляют осложнения. Заболевание может привести к развитию пневмонии, а также к поражениям сердца, почек и нервной системы. Поэтому при появлении первых признаков инфекции врачи советуют не заниматься самолечением.

Лечение и ранняя диагностика

Иван Коновалов подчёркивает, что противовирусные препараты наиболее эффективны в первые 24-48 часов после начала заболевания. Для уточнения диагноза можно использовать экспресс-тесты, которые помогают быстрее определить тип инфекции.

"При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу", — отметил кандидат медицинских наук, доцент Пироговского университета Иван Коновалов.

Ранняя медицинская помощь позволяет снизить риск осложнений и ускорить выздоровление.

