Грипп снова на троне: старый штамм возвращается с новой силой и не прощает

Отмечается рост числа заболевших — в более чем десяти российских регионах лабораторно подтвержден грипп типа A(H3N2). Этот штамм стал доминирующим в текущем сезоне и уже активно распространяется, в том числе в Республике Коми, Томской области и на Камчатке. Об этом сообщает портал "PRO Город Ухта".

Распространение и особенности штаммов

Специалисты фиксируют, что одновременно с A(H3N2) у пациентов выявляются вирусы A(H1N1)pdm09, известный как "свиной грипп", а также первые случаи B/Victoria. Последний тип обычно проявляется позже, когда активность вирусов группы А идёт на спад, поэтому его раннее появление стало неожиданностью для эпидемиологов. Такое сочетание штаммов усложняет прогнозирование пика заболеваемости и повышает нагрузку на лабораторную диагностику.

Роспотребнадзор отмечает, что A(H3N2) в этом сезоне не демонстрирует значимых мутаций, а значит, вакцины сохраняют эффективность. Вирусологические центры по стране продолжают мониторинг структуры циркулирующих вариантов, чтобы оперативно обновлять рекомендации по вакцинации и профилактике.

Вакцинация и готовность системы здравоохранения

Перед началом эпидсезона в России против гриппа привились около 78 миллионов человек, что составляет 53,2% населения. Антигены A(H3N2) включены в состав как трёх-, так и четырёхвалентных вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Это позволяет сформировать устойчивый иммунитет и снизить риск тяжёлых осложнений.

"Циркулирующий штамм A(H3N2) не содержит существенных изменений, поэтому вакцины остаются надёжным средством защиты", — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом специалисты напоминают, что даже вакцинированные могут переносить лёгкие формы болезни, что не исключает необходимости соблюдать меры профилактики — от ношения масок до своевременного обращения к врачу при первых симптомах.

Симптомы и течение болезни

По данным лабораторного надзора, около 80,9% всех случаев гриппа в России сегодня вызваны именно штаммом A(H3N2). Болезнь начинается остро: температура повышается до 39 градусов, появляются сильные головные и мышечные боли, выраженная слабость, першение в горле и сухой кашель. В ряде случаев наблюдаются желудочно-кишечные расстройства, что затрудняет диагностику на ранней стадии.

Средняя продолжительность болезни составляет от трёх до пяти дней, но у людей с хроническими заболеваниями она может привести к осложнениям — бронхиту, синуситу или пневмонии. Медики призывают не заниматься самолечением и не игнорировать первые признаки инфекции, особенно в сезон роста заболеваемости.