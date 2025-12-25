Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка болеет
Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:21

Сценарий знакомый, цифры тревожат: эпидпорог гриппа пробит там, где его не ждали зимой

Накануне новогодних праздников в России фиксируется рост заболеваемости гриппом, однако ситуация остаётся управляемой. В отдельных регионах эпидемиологические показатели уже превысили пороговые значения, но речь не идёт о масштабной вспышке на федеральном уровне. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, превышение эпидемического порога зафиксировано в ограниченном числе субъектов. При этом санитарные врачи подчёркивают: подобная динамика характерна для зимнего сезона и не выходит за рамки прогнозируемых сценариев. Общая картина, по оценке специалистов, не вызывает экстренных опасений.

Превышение эпидпорога в регионах

На сегодняшний день эпидемиологический порог заболеваемости гриппом превышен в 26 регионах страны. Эта цифра была озвучена в ходе публичного комментария главы Роспотребнадзора. По её словам, подобное количество субъектов не является критическим для текущего периода года.

"У нас на сегодняшний день 26 субъектов Российской Федерации, у которых превышен эпидпорог. Это немного", — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Эксперты указывают, что эпидпорог отражает статистический уровень сезонной заболеваемости и его превышение не означает автоматического введения чрезвычайных мер. Речь идёт о сигнале для усиленного мониторинга и профилактики, особенно в организованных коллективах.

Какой штамм циркулирует сейчас

Анна Попова также обратила внимание на особенности вируса, который в настоящее время циркулирует на территории России. По её словам, доминирующий штамм гриппа хорошо знаком медицинскому сообществу и не относится к новым разновидностям.

Речь идёт о вирусе гриппа A (H3N2), который также известен как гонконгский. Он уже неоднократно становился причиной сезонных подъёмов заболеваемости и подробно изучен с точки зрения клинического течения и реакции на него иммунной системы.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что наличие хорошо изученного штамма позволяет системе здравоохранения действовать в привычных алгоритмах. Это снижает риски непредсказуемого развития ситуации и даёт основания говорить о контролируемом характере эпидемиологической обстановки.

