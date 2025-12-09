Грипп накрывает Крым волной: гонконгский штамм вытесняет всё — и делает это быстро

В текущем эпидсезоне в Крыму, как и в большинстве регионов России, доминирует вирус гриппа типа А (H3N2), известный как "гонконгский". Об этом сообщает "Крымская газета" со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталью Пеньковскую. Доля этого подтипа превышает 80%, что отражает общероссийские тенденции распространения инфекции.

Эпидемическая обстановка

По словам Пеньковской, ситуация в регионе остаётся контролируемой: установленные пороги заболеваемости пока не превышены. Вместе с тем специалисты фиксируют спорадическую циркуляцию вирусов гриппа, преимущественно H3N2. Этот штамм отличается высокой контагиозностью и способен быстро вытеснять другие респираторные вирусы. В последние недели число обращений с признаками ОРВИ постепенно растёт, что характерно для зимнего периода и увеличения контактов среди населения.

Врач подчеркнула, что грипп H3N2 опасен возможностью стремительного развития осложнений. У части пациентов тяжёлые формы заболевания развиваются уже в первые дни, что требует раннего обращения за медицинской помощью и строгого соблюдения режима лечения.

Риски и особенности течения болезни

Опасность "гонконгского" штамма заключается в высокой вероятности пневмонии — как первичной вирусной, так и вторичной бактериальной. Наибольшие риски наблюдаются у людей с хроническими патологиями лёгких, сердца, почек, у пациентов с диабетом, а также у детей до пяти лет. Эти группы чаще других сталкиваются с осложнённым течением инфекции, что делает профилактику особенно важной.

Болезнь начинается остро, с выраженной интоксикацией. Высокая температура, интенсивная ломота в теле и сильная головная боль нередко опережают появление стандартных респираторных симптомов. Насморк и кашель могут присоединяться лишь спустя некоторое время, что отличает H3N2 от многих других сезонных вирусов.

Профилактика и защита

Пеньковская подчеркнула, что наиболее действенным способом защиты остаётся вакцинация. Прививки снижают риск тяжёлых форм заболевания и сокращают вероятность осложнений. В сочетании с базовыми мерами — своевременным обращением к врачу, минимизацией контактов при недомогании и соблюдением санитарных норм — вакцина помогает удерживать заболеваемость под контролем.