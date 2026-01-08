Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Отсутствие насморка в первые дни болезни может быть важным сигналом, позволяющим отличить грипп от других острых респираторных вирусных инфекций. Именно этот симптом нередко вводит пациентов в заблуждение, когда на фоне высокой температуры кажется, что речь идет об обычной простуде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий профильного специалиста.

Ключевое отличие гриппа

Профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко пояснила, что для гриппа характерно отсутствие насморка в первые два дня болезни. При этом температура тела может резко подниматься до 39-40 градусов и сопровождаться сильным ознобом.

"Насморка в первые два дня болезни обычно нет — это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций", — пояснила профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей Ирина Бабаченко.

По ее словам, заложенность носа чаще всего появляется только на третьи сутки после начала повышения температуры.

Течение болезни у детей и взрослых

Эксперт отметила, что у детей грипп зачастую протекает тяжелее, чем у взрослых. Это связано с тем, что детская иммунная система еще недостаточно "натренирована" и хуже справляется с вирусной нагрузкой. Помимо высокой температуры, у заболевших могут появляться сухость и першение в горле, которые затем переходят в кашель и выраженную боль при глотании.

Еще одной характерной чертой гриппа является выраженная интоксикация организма. Она проявляется общей слабостью, сонливостью, потерей аппетита, а также тошнотой и рвотой. При отсутствии осложнений острая фаза заболевания, как правило, продолжается около четырех-пяти дней, после чего состояние пациента начинает постепенно улучшаться.

Риски осложнений и рекомендации врача

Грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых могут развиваться серьезные осложнения, особенно у детей. В связи с этим специалист призвала не заниматься самолечением и при появлении симптомов обязательно обращаться к врачу для назначения терапии. Это особенно важно в случаях, когда состояние ребенка вызывает тревогу.

Ирина Бабаченко также подчеркнула, что помимо лекарственного лечения заболевшему показаны отдых и обильное питье. Она рекомендовала давать воду, чай или компоты, избегая избыточного употребления магазинных соков. Отдельно врач отметила пользу домашнего компота из сухофруктов и предостерегла от чрезмерного укутывания больного, поскольку это может привести к еще большему повышению температуры.