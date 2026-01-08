Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Больная девушка в маске
Больная девушка в маске
© Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:19

Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко

Отсутствие насморка в первые дни болезни может быть важным сигналом, позволяющим отличить грипп от других острых респираторных вирусных инфекций. Именно этот симптом нередко вводит пациентов в заблуждение, когда на фоне высокой температуры кажется, что речь идет об обычной простуде. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комментарий профильного специалиста.

Ключевое отличие гриппа

Профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей факультета последипломного и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Ирина Бабаченко пояснила, что для гриппа характерно отсутствие насморка в первые два дня болезни. При этом температура тела может резко подниматься до 39-40 градусов и сопровождаться сильным ознобом.

"Насморка в первые два дня болезни обычно нет — это характерный признак гриппа, который отличает его многих других острых респираторных вирусных инфекций", — пояснила профессор кафедры инфекционных заболеваний у детей Ирина Бабаченко.

По ее словам, заложенность носа чаще всего появляется только на третьи сутки после начала повышения температуры.

Течение болезни у детей и взрослых

Эксперт отметила, что у детей грипп зачастую протекает тяжелее, чем у взрослых. Это связано с тем, что детская иммунная система еще недостаточно "натренирована" и хуже справляется с вирусной нагрузкой. Помимо высокой температуры, у заболевших могут появляться сухость и першение в горле, которые затем переходят в кашель и выраженную боль при глотании.

Еще одной характерной чертой гриппа является выраженная интоксикация организма. Она проявляется общей слабостью, сонливостью, потерей аппетита, а также тошнотой и рвотой. При отсутствии осложнений острая фаза заболевания, как правило, продолжается около четырех-пяти дней, после чего состояние пациента начинает постепенно улучшаться.

Риски осложнений и рекомендации врача

Грипп относится к числу опасных инфекций, на фоне которых могут развиваться серьезные осложнения, особенно у детей. В связи с этим специалист призвала не заниматься самолечением и при появлении симптомов обязательно обращаться к врачу для назначения терапии. Это особенно важно в случаях, когда состояние ребенка вызывает тревогу.

Ирина Бабаченко также подчеркнула, что помимо лекарственного лечения заболевшему показаны отдых и обильное питье. Она рекомендовала давать воду, чай или компоты, избегая избыточного употребления магазинных соков. Отдельно врач отметила пользу домашнего компота из сухофруктов и предостерегла от чрезмерного укутывания больного, поскольку это может привести к еще большему повышению температуры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Потеря моляров ухудшает память и вызывает воспаление в мозге — Хиросимский университет сегодня в 4:29
Потеря зубов разрушает память: исследование, которое перевернуло представления о здоровье

Японские ученые обнаружили, что потеря зубов может повлиять на когнитивные функции, ухудшая память. Исследование подчеркивает важность поддержания стоматологического здоровья в пожилом возрасте.

Читать полностью » Подъёмы на носки запускают лимфоток в ногах — специалисты по телесным практикам сегодня в 0:46
Ноги гудели даже без нагрузки — решение оказалось проще, чем думала

Отёки и тяжесть в ногах могут быть связаны с застоем лимфы. Простые упражнения помогут улучшить отток жидкости и поддержать здоровье без сложных нагрузок.

Читать полностью » Биомеханика походки зависит от анатомии и привычек — учёные вчера в 19:05
Идеальная походка оказалась мифом: тело движется не по правилам, а по своим законам

Идеальная походка — миф или реальность? Движение нельзя стандартизировать, как работает биомеханика шага и в каких случаях походке всё же нужна коррекция.

Читать полностью » Учёные восстановили древние вирусы герпеса, возраст которых более 2000 лет — Венский университет вчера в 15:28
Секреты древних вирусов герпеса: ученые нашли геномы, которые были в нашем теле ещё в железный век

Учёные впервые восстановили древние геномы вирусов герпеса из человеческих останков возрастом более 2000 лет, открыв новые факты о развитии вирусов вместе с человеком.

Читать полностью » В продуктовых магазинах планируют создать уголки здорового питания — ТАСС вчера в 14:12
Привычные полки в магазинах хотят изменить — россиян готовят к новому формату

В российских магазинах планируют создать уголки здорового питания, где покупатели смогут узнать больше о составе продуктов. Программа рассчитана на 2026-2030 годы.

Читать полностью » Препигментация повышает стойкость окрашивания седины — колористы вчера в 11:30
Седина проступает уже через несколько дней: при окрашивании волос упускают один скрытый шаг

Краска не держится на седых волосах и быстро вымывается? Разбираем основные ошибки при окрашивании и способы добиться стойкого цвета.

Читать полностью » Новые штаммы COVID-19 вызывают стертую малосимптомную клинику — иммунолог Крючков вчера в 9:25
Головная боль и слабость: список симптомов, которые объединяют грипп, простуду и COVID-19

Иммунолог объяснил, как сейчас проявляются новые штаммы COVID-19 и почему отличить их от гриппа или простуды без диагностики непросто.

Читать полностью » Доза спирта до 120 мг безопасна для печени человека — врач Умнов вчера в 9:07
Сердце, печень, мозг — что первое сдастся: карта ударов, которые наносит алкоголь по организму

Врач объяснил, какая доза водки считается предельной для организма и почему ее превышение может привести к тяжелым последствиям для сердца, печени и мозга.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В Амурской области привлекут 35 врачей и медсестер в 2026 — Орлов
Красота и здоровье
Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова
Экономика
Страхование жизни станет драйвером рынка в 2026 году — Уфимцев
Туризм
Рост внутреннего туризма в России замедлится в 2026 году — АТОР
Экономика
Добыча угля растет в Якутии и на Сахалине — Казанов
Наука
Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам
Общество
Алгоритмы маркетплейсов будут чаще рекомендовать отечественные товары — Алиханов
Общество
Стоимость пенсионного коэффициента выросла до 156,76 рубля — ПФР
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet