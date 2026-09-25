Деньги и похвала отходят на второй план: что заставляет сотрудников действительно включаться в работу

Чувство агентности — осознание влияния собственных действий на результат — является более мощным стимулом для продуктивности, чем материальное вознаграждение, заявила эксперт по этикету и коммуникациям Надежда Коломацкая. Специалист подробно разобрала механизмы внутренней мотивации в комментарии для NewsInfo.

Ранее сообщалось, что традиционные инструменты управления, включая публичную похвалу и регулярные совещания, теряют свою эффективность в современных компаниях. Эксперты отмечали, что бизнесу необходимо внедрять менее очевидные подходы, которые позволяют персоналу ощущать реальную значимость своего вклада в общие процессы.

По словам эксперта, именно понимание того, что действия работника способны трансформировать среду, становится фундаментом долгосрочной вовлеченности.

Коломацкая подчеркнула, что агентность принципиально отличается от простой уверенности в себе. Если уверенность базируется на убеждении в способности справиться с конкретной задачей, то агентность формирует позицию активного участника, а не стороннего наблюдателя за процессами в компании. Часто даже высококвалифицированные кадры теряют мотивацию, если лишены возможности самостоятельно определять методы и цели своей работы.

Эксперт пояснила, почему этот фактор превосходит финансовое стимулирование. Исследования подтверждают, что рост доходов приносит удовлетворение именно благодаря расширению границ выбора и возможности отказываться от некомфортных условий. При этом тотальный контроль сотрудников со стороны руководства оказывает разрушительное воздействие на физическое состояние людей.

Согласно данным Уайтхоллского исследования, низкая самостоятельность на рабочем месте напрямую коррелирует с ростом смертности и развитием хронических заболеваний. При этом в деловой среде признают, что ошибка управления часто кроется в неумении делегировать полномочия.

"Нейробиологи объясняют механизм: когда человек чувствует, что от него что-то зависит, та же стресс-нагрузка переносится иначе. Префронтальная кора, распознавая связь между действием и результатом, тормозит стресс-реакцию. Губительным стресс делает именно бессилие", — пояснила Коломацкая.

По мнению специалиста, право на отказ от бессмысленных задач и возможность изменять корпоративные правила не ведут к хаосу, а возвращают человеку контроль над профессиональной деятельностью. В условиях неопределенности грамотная стратегия развития компании должна опираться на удержание талантов через предоставление им автономии.

Важно разделять фиксацию результата и надзор за каждым движением, который провоцирует возникновение выученной беспомощности. Психологи также предупреждают, что любые способы обмануть психику работают лишь временно, если глобально человек ощущает себя бесправным инструментом.

"Агентность нельзя навязать силой. Право человека не хотеть ничего менять стоит уважать так же, как и право влиять. Возвращать кому-то агентность через принуждение — значит навязывать собственное представление о том, как ему следует жить", — добавила эксперт.

В завершение специалист отметила, что сотрудник, осознающий связь между личными усилиями и итогом, работает не из-за страха наказания или ожидания премии, а как автор собственного проекта. Несмотря на грядущие законодательные изменения, согласно которым работодатели не смогут самовольно лишать премий в 2026 году, психологический комфорт и автономность остаются приоритетными факторами при выборе места работы.

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