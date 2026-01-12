Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Adobe Stock by Miha Creative is licensed under public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:08

Инфляционные ожидания становятся рулём: ключевая ставка в 2026 году зависит от настроений, а не от дат

Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов

Перспектива снижения ключевой ставки в 2026 году остаётся на повестке, но ожидания "автоматического" смягчения на каждом заседании могут не оправдаться. Об этом сообщает MoneyTimes, приводя комментарий доцента кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаила Исмаилова. По его словам, решение будет зависеть от совокупности экономических факторов, а не от заранее заданного графика.

Какие показатели будут определяющими для решения

Исмаил Исмаилов отмечает, что рынок и регулятор сначала оценивают набор индикаторов, и только затем возможны шаги по изменению ключевой ставки. В числе приоритетных параметров он называет инфляцию и инфляционные ожидания, а также ситуацию с валютным курсом. Эти элементы рассматриваются в связке: колебания цен, ожидания бизнеса и населения и динамика рубля формируют общую картину для денежно-кредитной политики.

Отдельно эксперт указывает на влияние налоговых изменений и внешних факторов. По его оценке, важными будут последствия налоговой реформы, а также возможные внешние ограничения, которые способны воздействовать на экономику через торговые условия и финансовые каналы. Он подчёркивает, что сначала эти риски "переваривает" рынок, а затем их закладывает в решения Банк России.

Почему не стоит ждать снижения на каждом заседании

Эксперт признаёт, что ожидания снижения в целом оправданы, но предупреждает о распространённом заблуждении, будто ставка обязана снижаться последовательно и резко. Он обращает внимание на то, что шаги будут зависеть от обстоятельств и состояния показателей, поэтому "радикальный" сценарий не является базовым по умолчанию.

"Ожидать снижения точно стоит. Но, не стоит ожидать по умолчанию снижения ставки на каждом заседании Центробанка. У многих в головах, что ставка должна снижаться радикально, вне зависимости от обстоятельств. Я бы так не сказал", — отметил доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

При этом, по словам Исмаилова, заметную роль продолжит играть динамика рубля. В его логике это один из факторов, который способен либо поддержать осторожное смягчение, либо, напротив, сделать регулятора более сдержанным. В одну линию с курсом он ставит последствия налоговой реформы и внешние ограничения, которые тоже могут менять оценку рисков.

Какие шаги эксперт считает вероятными в 2026 году

Исмаилов говорит, что снижение ставки в 2026 году "заложено Банком России в основных направлениях денежно-кредитной политики", однако точные параметры заранее предсказать трудно. Он сравнивает возможный сценарий с 2025 годом — с точки зрения набора вариантов, которые могут обсуждаться и реализовываться при разных условиях. По его оценке, шаги могут быть умеренными и зависеть от "благоприятных обстоятельств".

"Снижение ожидать стоит в 2026 году, снижение заложено Банком России в основных направлениях денежно-кредитной политики. По конкретным цифрам сказать сложно, примерно сценарий будет похож на 2025 год с точки зрения рассматриваемых вариантов. Снижение на полпроцента, иногда возможно на процент при благоприятных обстоятельствах вполне вероятно. Общее снижение по итогам текущего года я думаю на три-четыре процента вполне возможно", — подчеркнул он.

Таким образом, речь идёт не о линейном движении, а о сценарном подходе: ключевая ставка может снижаться шагами, которые будут определяться инфляционными параметрами, динамикой рубля и воздействием налоговых и внешних условий. Итоговая траектория, как следует из комментария эксперта, будет зависеть от того, как сложится баланс рисков в течение года.

