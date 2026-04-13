заработная плата
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:40

Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку

Инфляционные тревоги россиян связаны скорее с информированностью о росте тарифов и цен, чем с паникой, отметил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В беседе с NewsInfo он пояснил, оправданы ли такие ожидания.

Ранее издание РБК сообщило, что у россиян растут инфляционные тревоги. Около 82% жителей страны считают, что в ближайший год цены на ЖКХ и продукты будут расти быстрее их доходов.

Тревожные настроения среди россиян во многом обусловлены ожидаемыми изменениями в сфере ЖКХ и ростом цен на услуги и продукты, отметил эксперт. По его словам, люди ориентируются не на общие показатели инфляции, а на собственные повседневные расходы.

"Любые более-менее информированные россияне в курсе того, что осенью предстоит индексация расходов на ЖКХ. Я бы сказал, что это даже не ожидания и тревоги, а просто некая информированность о том, что будут меняться ставки по ЖКХ. Что касается других направлений, в начале этого года были очень высокие темпы роста цен на услуги", — отметил Косой.

Эксперт добавил, что при оценке личной инфляции россияне в первую очередь учитывают стоимость продовольствия и услуг, включая медицинские.

"Исходя из этих двух вещей, ЖКХ и продовольствие, россияне без оптимизма смотрят в будущее. Люди, когда пытаются спрогнозировать свою потребительскую инфляцию, смотрят на два фактора. На темпы роста услуг, на темпы роста продовольствия. То, что по не продовольственному сектору рост очень умеренный, люди замечают в меньшей степени", — рассказал экономист.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

