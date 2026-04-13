Россияне чувствуют инфляцию не по отчетам: вот что сильнее всего бьет по кошельку

Инфляционные тревоги россиян связаны скорее с информированностью о росте тарифов и цен, чем с паникой, отметил экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. В беседе с NewsInfo он пояснил, оправданы ли такие ожидания.

Ранее издание РБК сообщило, что у россиян растут инфляционные тревоги. Около 82% жителей страны считают, что в ближайший год цены на ЖКХ и продукты будут расти быстрее их доходов.

Тревожные настроения среди россиян во многом обусловлены ожидаемыми изменениями в сфере ЖКХ и ростом цен на услуги и продукты, отметил эксперт. По его словам, люди ориентируются не на общие показатели инфляции, а на собственные повседневные расходы.

"Любые более-менее информированные россияне в курсе того, что осенью предстоит индексация расходов на ЖКХ. Я бы сказал, что это даже не ожидания и тревоги, а просто некая информированность о том, что будут меняться ставки по ЖКХ. Что касается других направлений, в начале этого года были очень высокие темпы роста цен на услуги", — отметил Косой.

Эксперт добавил, что при оценке личной инфляции россияне в первую очередь учитывают стоимость продовольствия и услуг, включая медицинские.