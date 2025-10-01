Wi-Fi на борту уже тестируют: скоро самолёты перестанут быть цифровыми островами

В России стартовали первые серьёзные тесты по внедрению Wi-Fi на пассажирских самолётах. Тема беспроводного интернета в небе обсуждается уже несколько лет, но именно сейчас она приблизилась к практическому воплощению. Пассажиры всё чаще ждут от авиаперевозчиков привычного уровня цифрового комфорта: доступа к соцсетям, мессенджерам, стриминговым сервисам. Однако технически задача оказывается куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Первые шаги к интернету в небе

Компания "Космическая связь" совместно с российскими производителями оборудования провела испытания систем для организации широкополосного доступа в самолётах. Речь идёт об антеннах и модемах, способных принимать сигнал со спутников. По словам главы предприятия Алексея Волина, эти разработки нацелены на то, чтобы обеспечить стабильный интернет на борту.

"Мы провели тесты с рядом российских разработчиков, которые занимаются таким оборудованием", — пояснил глава "Космической связи" Алексей Волин.

Сегодня уже есть несколько отечественных лайнеров с экспериментальными комплектами Wi-Fi, но для массового внедрения необходимо серийное производство. Технология должна быть встроена в новые самолёты, а не устанавливаться точечно.

В чём главная сложность

Отличие бортового модема от домашнего в том, что самолёт постоянно перемещается на большой скорости и высоте. Устройство должно автоматически удерживать сигнал, не теряя спутник, и при необходимости быстро переключаться между ними.

"Спутниковый модем у вас стационарный, а самолет постоянно находится в движении. Нужно, чтобы он не терял спутник в процессе полета, а также имел возможность переключаться со спутника на спутник", — отметил Алексей Волин.

Сравнение технологий

Технология Сфера применения Особенности Домашний спутниковый модем Квартира, офис Стационарное устройство, работает с одним спутником Бортовой авиационный модем Самолёт Автоматическое переключение, работа в движении Мобильный роутер (4G/5G) Город, поездка Использует наземные базовые станции, ограничен покрытием

Советы шаг за шагом: как будет развиваться проект

Испытания оборудования в реальных полётах с пассажирами. Доработка модемов и антенн для стабильности сигнала. Организация серийного выпуска авиалайнеров с поддержкой Wi-Fi. Подключение авиакомпаний к услуге и формирование тарифов. Массовое внедрение, в том числе на рейсах дальнего следования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка зарубежных систем связи.

Последствие: зависимость от импорта и санкционных рисков.

Альтернатива: российские комплексы на основе спутников "Экспресс" и других отечественных платформ.

Ошибка: попытка использовать только наземные сети.

Последствие: обрыв связи на больших высотах и над океанами.

Альтернатива: полноценная спутниковая сеть с широким покрытием.

А что если Wi-Fi появится в каждом самолёте?

Пассажиры получат возможность работать во время полёта, смотреть фильмы в стриминговых сервисах, использовать навигацию и мессенджеры. Для авиакомпаний это шанс внедрять новые сервисы — от онлайн-заказа питания до продажи товаров duty free прямо с телефона. Но встанет вопрос и о тарифах: делать ли услугу бесплатной или оставить платный доступ.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Комфорт для пассажиров Высокая стоимость оборудования Возможность работать онлайн Ограниченная скорость при большом числе пользователей Новые сервисы авиакомпаний Сложность технической интеграции Конкурентное преимущество на рынке Зависимость от спутниковой инфраструктуры

FAQ

Как выбрать авиакомпанию с Wi-Fi на борту?

Смотрите на сайт перевозчика: обычно наличие интернета указывается в описании рейса или типа самолёта.

Сколько стоит доступ?

Пока окончательных тарифов нет. В мире встречаются разные модели: от бесплатного базового пакета до поминутной оплаты или абонементов.

Что лучше: Wi-Fi через спутник или наземные станции?

Для дальних перелётов однозначно лучше спутник. Наземные сети подходят лишь для региональных рейсов на малых высотах.

Мифы и правда

Миф: интернет в самолёте опасен для навигации.

Правда: оборудование сертифицируется и работает в отдельном диапазоне, не влияя на системы управления.

Миф: скорость Wi-Fi будет такой же, как дома.

Правда: в воздухе канал делится между десятками пассажиров, поэтому реальная скорость ниже.

Миф: услуга появится уже завтра.

Правда: массовое внедрение ожидается только после 2027 года.

3 интересных факта

• В США первые коммерческие системы Wi-Fi в самолётах появились ещё в 2008 году.

• В Европе многие перевозчики предлагают бесплатный доступ для бизнес-класса.

• Китай развивает собственные спутниковые группировки для обслуживания внутренних авиалиний.

