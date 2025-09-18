Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Супермаркет
Супермаркет
© www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:17

Даже виноград стал гуманнее: на Урале фиксируют снижение цен после сезона сбора

В августе цены на Урале снизились на 0,5%

В августе инфляция в Свердловской области замедлилась и составила 10%. Потребительские цены по сравнению с июлем снизились на 0,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Причины снижения

В ведомстве отметили:

"Годовая инфляция уменьшилась до 10%, но по-прежнему осталась выше общероссийского уровня (8,1%). Снижение роста цен связано с удешевлением продуктов питания и услуг при слабом подорожании промышленных товаров".

Какие продукты подешевели

На динамику цен повлиял новый урожай. В августе в регионе значительно снизились цены на:

  • картофель,

  • капусту,

  • помидоры,

  • свёклу,

  • виноград.

Кроме того, подешевели сливочное и подсолнечное масло, охлаждённая и мороженая рыба. Эксперты уточняют, что яйца дешевеют уже седьмой месяц подряд благодаря росту производства.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге уровень оплаты труда охранников в два раза ниже среднеобластного — мэрия 17.09.2025 в 20:17

Охраняют за копейки: в школах Екатеринбурга не хватает денег на безопасность

В Екатеринбурге охранникам в школах и детсадах платят меньше, чем в среднем по области. Из-за низких ставок на работу идут неквалифицированные кадры.

Читать полностью » В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто 17.09.2025 в 20:17

LADA не сдает позиции: как отечественные авто борются за покупателя с Китаем

На Урале LADA удерживает лидерство среди новых авто — почти 30% продаж. Но в целом рынок захватили китайские бренды с долей свыше 60%.

Читать полностью » СК завершил расследование убийства жителя Первоуральска спустя 20 лет 17.09.2025 в 17:11

Отказался ехать — был убит: в Свердловской области раскрыли давнюю трагедию

В Первоуральске раскрыли убийство 2005 года. Жертву увели в лес под предлогом поиска бензина. Один из обвиняемых имеет шесть прошлых судимостей.

Читать полностью » МВД: в Свердловской области легализовано 8 232 иностранных гражданина 17.09.2025 в 17:16

Легализация на финише: тысячи мигрантов прошли оформление в Екатеринбурге и области

В Свердловской области более 8 тысяч мигрантов легализовали своё пребывание в России. Большинство приехали из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Читать полностью » В Екатеринбурге часть детских садов планируют переоборудовать под школы — мэрия 17.09.2025 в 15:16

Детей стало больше, но не тех: в Екатеринбурге сады готовят под начальные школы

В Екатеринбурге часть детских садов могут превратить в школы: число малышей сокращается, а школьников становится всё больше.

Читать полностью » В Екатеринбурге составлен протокол на аспиранта РАН за дискредитацию участников СВО 17.09.2025 в 14:34

Пост — и протокол: в Екатеринбурге задержали молодого учёного за публикации "ВКонтакте"

В Екатеринбурге задержали научного сотрудника УрФУ Данила Туканова. Его обвиняют в дискредитации армии в соцсетях, ему грозит крупный штраф.

Читать полностью » В Верхней Пышме переселенцев из Казахстана обязали сдавать экзамен по русскому языку для зачисления в школу 16.09.2025 в 3:23

Ждёт школу, как визы: в Верхней Пышме русским детям устраивают тест на родной язык

В Верхней Пышме переселенке из Казахстана отказали в зачислении в школу без экзамена по русскому языку — хотя семья русская и ребёнок учился в русской школе.

Читать полностью » После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов 16.09.2025 в 2:28

Был Венский — стал Русским: в Екатеринбург возвращается фестиваль с новым лицом

В Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов, но под названием «Русская классика». На проект выделят почти 32 миллиона рублей.

Читать полностью »

Новости
Еда

Гусиные грудки в духовке сохраняют сочность с бульоном
Еда

Лимонный пирог без выпечки готовится за 10 минут — рецепт от кулинаров
Спорт и фитнес

Спортивные эксперты назвали упражнения из бокса, которые заменяют пробежку
Дом

Народные приметы и практические советы для обеденного стола
ПФО

Женщина и её знакомый-иностранец подозреваются в незаконном продлении пребывания мигрантов в Пензе
Садоводство

Сентябрь считается оптимальным временем для посадки конских бобов в огороде
Красота и здоровье

Врач Владимир Неронов предупредил об опасности метанола в самогоне
Туризм

Студентка из Кузбасса рассказала о работе проводницей в студотряде РЖД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet