Даже виноград стал гуманнее: на Урале фиксируют снижение цен после сезона сбора

В августе инфляция в Свердловской области замедлилась и составила 10%. Потребительские цены по сравнению с июлем снизились на 0,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.

Причины снижения

В ведомстве отметили:

"Годовая инфляция уменьшилась до 10%, но по-прежнему осталась выше общероссийского уровня (8,1%). Снижение роста цен связано с удешевлением продуктов питания и услуг при слабом подорожании промышленных товаров".

Какие продукты подешевели

На динамику цен повлиял новый урожай. В августе в регионе значительно снизились цены на:

картофель,

капусту,

помидоры,

свёклу,

виноград.

Кроме того, подешевели сливочное и подсолнечное масло, охлаждённая и мороженая рыба. Эксперты уточняют, что яйца дешевеют уже седьмой месяц подряд благодаря росту производства.