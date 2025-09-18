Даже виноград стал гуманнее: на Урале фиксируют снижение цен после сезона сбора
В августе инфляция в Свердловской области замедлилась и составила 10%. Потребительские цены по сравнению с июлем снизились на 0,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
Причины снижения
В ведомстве отметили:
"Годовая инфляция уменьшилась до 10%, но по-прежнему осталась выше общероссийского уровня (8,1%). Снижение роста цен связано с удешевлением продуктов питания и услуг при слабом подорожании промышленных товаров".
Какие продукты подешевели
На динамику цен повлиял новый урожай. В августе в регионе значительно снизились цены на:
-
картофель,
-
капусту,
-
помидоры,
-
свёклу,
-
виноград.
Кроме того, подешевели сливочное и подсолнечное масло, охлаждённая и мороженая рыба. Эксперты уточняют, что яйца дешевеют уже седьмой месяц подряд благодаря росту производства.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru