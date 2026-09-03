Ключевая ставка застыла на развилке: один сценарий отложит ее снижение

Инфляционное давление и необходимость выполнения бюджетных задач диктуют жесткие условия денежно-кредитной политики, пояснил инвестор, финансовый аналитик Николай Моженков. В комментарии для NewsInfo эксперт подчеркнул, что регулятор ориентируется на комплекс факторов, среди которых динамика цен и глобальные экономические тренды остаются приоритетными.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф допустил возможность возникновения тактических пауз в процессе смягчения политики. По мнению банкира, Центральный банк может временно остановить снижение ставки, чтобы собрать более детальную информацию о текущих процессах в экономике.

Аналитик отметил, что руководство Банка России при принятии решений всегда отталкивается от инфляционных показателей и планов развития мировой экономики. Рост цен на продовольствие и энергоносители на глобальных рынках неизбежно отражается на внутренней ситуации в стране.

"На данный момент инфляция становится более высокой, при борьбе с инфляцией требуется обычно повышать ставку или хотя бы ее не понижать. Во всем мире сейчас будет рост цен на продовольствие и многие другие вещи из-за того, что нефть дорожает", — пояснил Моженков.

Аналитик добавил, что у государства и регулятора сейчас есть специфические цели, связанные с текущим этапом развития страны, которые могут не совпадать с ожиданиями бизнеса. Устойчивость финансовой системы зависит от того, насколько оперативно принимаются решения в области денежно-кредитной политики. При этом эксперты подчеркивают, что замедление инфляции является критическим условием для любых шагов в сторону смягчения.

"Если понижаем ставку, тем самым сразу растет количество кредитов, больше денег появляется на рынке. Это приводит к инфляции, да, это приводит к росту бизнеса, но бизнес потом начинает нанимать сотрудников. А из-за того, что сейчас в России очень маленькая безработица, ЦБ очень не хочется, чтобы была такая ситуация, когда некоторые курьеры зарабатывали по сто пятьдесят тысяч рублей", — рассказал эксперт.

Высокие зарплаты в сфере услуг, по словам аналитика, создают дисбаланс, отвлекая кадры от обучения и работы в стратегически важных отраслях, включая оборонно-промышленный комплекс.

Пока рынок труда остается перегретым, предпосылок для резкого насыщения экономики дешевой ликвидностью немного. Несмотря на ожидания предпринимателей, заемщики должны учитывать консервативные прогнозы ЦБ, которые могут корректироваться в зависимости от сценариев развития мировой экономики.

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