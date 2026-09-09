Прогноз по инфляции выглядит красиво: что может не дать ценам вернуться к норме

Инфляция в России может не достичь целевого показателя в четыре процента через год из-за структурного дисбаланса в экономике, сообщил NewsInfo руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов ВШЭ Марсель Салихов. По мнению эксперта, несмотря на доверие рынка к политике регулятора, текущие условия создают серьезные препятствия для быстрого замедления роста цен.

Ранее сообщалось, что инфляция в России может устойчиво замедлиться до целевых четырех процентов в четвертом квартале 2027 года.

В условиях борьбы за прозрачность рынка многие аналитики полагают, что снижение ключевой ставки будет напрямую зависеть от жесткости фискального контроля и динамики рубля.

Салихов пояснил, что ориентир в четыре процента является фундаментальной целью Банка России, которую экономисты традиционно закладывают в свои прогнозы как базовое допущение. Однако реализация этого сценария в ближайшие двенадцать месяцев выглядит маловероятной из-за совокупности негативных факторов.

"Сейчас экономические условия другие, через год сложно ожидать, что четырехпроцентная инфляция будет достигнута. Скорее всего, инфляция будет выше по совокупности причин", — отметил Салихов.

Одной из ключевых проблем специалист назвал "шоки предложения" — перебои в поставках и дефицит ресурсов. Показательным примером здесь выступает ситуация на рынке горючего. Специалисты подчеркивают, что цены на бензин и дизель демонстрировали рост, опережающий средние инфляционные показатели, что оказывает давление на всю производственную цепочку.

Экономист подчеркнул, что инфляция отражает разрыв между совокупным спросом и предложением. Сейчас спрос, подогреваемый мягкой бюджетной политикой и растущими госрасходами, значительно превышает возможности внутреннего производства и импорта.

"Возникает ситуация, когда у людей деньги есть. Но предложения достаточного для того, чтобы удовлетворить потребности, нет. Возникает инфляция", — рассказал эксперт.

По словам экономиста, именно нехватка товаров и услуг из-за санкций и ухода иностранных брендов заставляет Центробанк держать стоимость заимствований на высоком уровне. При этом текущая денежно-кредитная политика остается инструментом сдерживания перегретого спроса.

Параллельно с этим на рынке обсуждаются цены в магазинах, которые могут стабилизироваться лишь при условии выравнивания товарного наполнения прилавков. Салихов резюмировал, что пространство для смягчения условий появится только при стабилизации бюджетных трат, а пока инфляционное давление вынуждает регулятора сохранять жесткий курс.

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