Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пенсионер проверяет чек в супермаркете среди полок с продуктами
Пенсионер проверяет чек в супермаркете среди полок с продуктами
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:26

Прогноз по инфляции выглядит красиво: что может не дать ценам вернуться к норме

Инфляция в России может не достичь целевого показателя в четыре процента через год из-за структурного дисбаланса в экономике, сообщил NewsInfo руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов ВШЭ Марсель Салихов. По мнению эксперта, несмотря на доверие рынка к политике регулятора, текущие условия создают серьезные препятствия для быстрого замедления роста цен.

Ранее сообщалось, что инфляция в России может устойчиво замедлиться до целевых четырех процентов в четвертом квартале 2027 года.

В условиях борьбы за прозрачность рынка многие аналитики полагают, что снижение ключевой ставки будет напрямую зависеть от жесткости фискального контроля и динамики рубля.

Салихов пояснил, что ориентир в четыре процента является фундаментальной целью Банка России, которую экономисты традиционно закладывают в свои прогнозы как базовое допущение. Однако реализация этого сценария в ближайшие двенадцать месяцев выглядит маловероятной из-за совокупности негативных факторов.

"Сейчас экономические условия другие, через год сложно ожидать, что четырехпроцентная инфляция будет достигнута. Скорее всего, инфляция будет выше по совокупности причин", — отметил Салихов.

Одной из ключевых проблем специалист назвал "шоки предложения" — перебои в поставках и дефицит ресурсов. Показательным примером здесь выступает ситуация на рынке горючего. Специалисты подчеркивают, что цены на бензин и дизель демонстрировали рост, опережающий средние инфляционные показатели, что оказывает давление на всю производственную цепочку.

Экономист подчеркнул, что инфляция отражает разрыв между совокупным спросом и предложением. Сейчас спрос, подогреваемый мягкой бюджетной политикой и растущими госрасходами, значительно превышает возможности внутреннего производства и импорта.

"Возникает ситуация, когда у людей деньги есть. Но предложения достаточного для того, чтобы удовлетворить потребности, нет. Возникает инфляция", — рассказал эксперт.

По словам экономиста, именно нехватка товаров и услуг из-за санкций и ухода иностранных брендов заставляет Центробанк держать стоимость заимствований на высоком уровне. При этом текущая денежно-кредитная политика остается инструментом сдерживания перегретого спроса.

Параллельно с этим на рынке обсуждаются цены в магазинах, которые могут стабилизироваться лишь при условии выравнивания товарного наполнения прилавков. Салихов резюмировал, что пространство для смягчения условий появится только при стабилизации бюджетных трат, а пока инфляционное давление вынуждает регулятора сохранять жесткий курс.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Россиянам разрешат работать сверх нормы вдвое дольше: вот где скрывается опасный нюанс 27.08.2026 в 17:33

Эксперт по охране труда Олег Косырев прокомментировал NewsInfo увеличение с первого лимитов возможной сверхурочной работы в два раза.

Читать полностью » Деньги потекли с депозитов россиян: почему вкладчики массово переходят на наличные 27.08.2026 в 15:07

Эксперт Андрей Колганов проанализировал NewsInfo отток средств из российских банков и оценил риски для вкладчиков.

Читать полностью » Кошелек один, банков несколько: как цифровой рубль меняет привычную схему доступа к деньгам 27.08.2026 в 12:37

Эксперт по финансам Исмаил Исмаилов перечислил NewsInfo риски и преимущества использования цифрового рубля для россиян.

Читать полностью » Россияне ждут дешевых кредитов после снижения ставки: банки смотрят совсем на другой показатель 26.08.2026 в 17:50

Экономист Константин Ордов пояснил NewsInfo, почему кредиты дорожают при снижающейся ключевой ставке.

Читать полностью » Карты россиян объединят в единой системе: что скрывается за платежным нововведением 24.08.2026 в 13:19

Экономист Юрий Твердохлеб прокомментировал NewsInfo новую систему единую систему учета платежных карт в России.

Читать полностью » Деньги можно не запирать на депозите: есть другой способ получать проценты 21.08.2026 в 12:04

Экономист Владимир Косой объяснил NewsInfo как на фоне экономической неопределенности вкладчики пересматривают свои финансовые привычки.

Читать полностью » Вакансий осенью станет больше не для всех: вот почему привычный сценарий может дать сбой 20.08.2026 в 12:23

HR-эксперт Елена Булкина объяснила NewsInfo, почему прогнозы по оживлению на рынке труда осенью могут оказаться лишь иллюзиями.

Читать полностью » Вакансии для начинающих замораживают одна за другой: чем рискует рынок труда 19.08.2026 в 13:14

HR-эксперт Юлия Левина пояснила NewsInfo, почему сокращение обучения новичков создает угрозу для бизнеса и профподготовки кадров.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сил становится все меньше: когда привычное недомогание уже не мелочь
Садоводство
Один раз посадили — и надолго: какие растения могут стать настоящими агрессорами в саду
Еда
Оладьи разваливаются на сковороде? Вот что нужно сделать с кабачками перед приготовлением
Авто и мото
Android Auto зависает и теряет связь: перед заменой мультимедиа стоит проверить одну вещь
Красота и здоровье
До инфаркта несколько недель: какие сигналы организма нельзя пропускать
Еда
Овсянка и геркулес кажутся одним и тем же: разница становится заметна уже после завтрака
Красота и здоровье
Чашка кофе может стать последней: почему с бодрящим напитком лучше не играть в дозировки
Садоводство
Первые заморозки пугают дачников: вот почему спасать цветы и кусты от него пока не стоит
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet