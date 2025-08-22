Инфляция в Приморье бьет рекорды: экономисты раскрыли главный секрет

В июле 2025 года инфляция в Приморском крае продемонстрировала значительное замедление, достигнув самого низкого уровня за последние шесть лет. Согласно данным Росстата, прирост потребительских цен за месяц составил лишь 0,3 %. Это свидетельствует о положительной динамике в экономике региона, однако Банк России намерен продолжать усилия по возвращению инфляции к целевому уровню.

Наиболее значительный рост цен был зафиксирован в сегменте услуг, в то время как цены на продукты питания и непродовольственные товары увеличивались умеренными темпами.

"Июль в Приморье — сезон активного отдыха, а в этом году с погодой особенно повезло. Жители края едут на дачи и к морю, наблюдается наплыв туристов из других регионов. Вырос спрос на продукты из мяса, особенно на сосиски, сардельки и мясные консервы, и они подорожали. Также в июле заметно выросли цены на коммунальные услуги из-за ежегодной индексации тарифов", — рассказал главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич.

Вместе с тем в регионе продолжили дешеветь отдельные категории товаров. Так, седьмой месяц подряд снижались цены на яйца, что эксперты связывают с наращиванием объемов производства местными предприятиями. Кроме того, благодаря поступлению на прилавки нового урожая существенно подешевели овощи: картофель — на 14,8 %, помидоры — на 11,7 %, капуста — на 5,5 %, морковь — на 5,2 %. Снижение цен на продукты первой необходимости является важным фактором для улучшения благосостояния населения.

Годовая инфляция: замедление до общероссийского показателя, но превышение целевого ориентира

Годовая инфляция в крае замедлилась до 8,8 %, что соответствует общероссийскому показателю. Несмотря на позитивную динамику, ее уровень все еще существенно превышает целевой ориентир. В связи с этим Банк России намерен и в дальнейшем проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к цели в 4 % к 2026 году с последующей стабилизацией вблизи этого уровня.

Банк России намерен и в дальнейшем проводить денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к цели в 4 % к 2026 году с последующей стабилизацией вблизи этого уровня. Регулятор будет использовать различные инструменты, такие как ключевая ставка, чтобы сдерживать инфляционное давление и стимулировать экономический рост.

В заключение, инфляция в Приморском крае демонстрирует положительную динамику, достигнув шестилетнего минимума в июле 2025 года. Однако Банк России намерен продолжать усилия по возвращению инфляции к целевому уровню в 4 % к 2026 году, используя инструменты денежно-кредитной политики. Снижение цен на продукты питания является важным фактором для улучшения благосостояния населения региона.