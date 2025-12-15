Цены расправляют крылья: инфляция превращается из цифры в хищника

Инфляция в России в 2026 году может приблизиться к двузначному уровню — около 10%. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru" со ссылкой на финансового аналитика, кандидата экономических наук Михаила Беляева. Эксперт считает, что текущие прогнозы о снижении ценового давления не отражают реального положения дел в экономике.

Сомнительные прогнозы

По оценке Центра макроэкономических исследований Сбера, по итогам текущего года инфляция снизится до 5,7%, что станет минимальным значением за последние пять лет. Однако, как отмечает Михаил Беляев, подобный оптимизм может быть преждевременным. По его словам, снижение до 5,7% возможно лишь как кратковременный статистический эффект, но не как устойчивая тенденция.

"Может быть, они поймают какой-то недельный промежуток с уровнем инфляции 5,7%. Но выдавать его за итог года и тем более использовать как базу для прогноза на следующий период неправомерно", — заявил Беляев. Он подчеркнул, что показатели инфляции формируются под воздействием множества факторов, а разовые колебания не отражают динамику цен в долгосрочной перспективе.

Экономист отметил, что подобные прогнозы создают иллюзию стабильности, в то время как экономические предпосылки говорят о возможном ускорении роста цен. Главная причина — нарастающее давление издержек, которые будут оказывать влияние уже в начале следующего года.

Рост издержек и налоговая нагрузка

По словам аналитика, одним из ключевых факторов инфляционного роста станет повышение тарифов на коммунальные услуги. С января и июля 2026 года они увеличатся дважды — примерно на 15% каждый раз. Дополнительное давление создаст и повышение налога на добавленную стоимость на 2%. Эти меры, уверен Беляев, неизбежно приведут к ускорению инфляции, поскольку рост издержек бизнеса неминуемо переносится в розничные цены.

"Утверждать, что повышение НДС не скажется на ценах, невозможно. Теория и практика показывают, что увеличение налога сразу отражается в розничных ценах", — пояснил эксперт. Даже при жёсткой монетарной политике Центрального банка удержать инфляцию в диапазоне 4-5% в таких условиях не удастся. По прогнозу Беляева, уже к концу следующего года показатель может приблизиться к 10%.

Риски для экономики

Финансовый аналитик также предупредил о возможных последствиях чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики. Он считает, что попытка искусственно сдержать инфляцию может обернуться снижением темпов промышленного производства и общей деловой активности.

По словам эксперта, борьба с инфляцией за счёт замедления роста экономики станет "слишком высокой ценой" для страны. Такой подход способен подорвать инвестиционную динамику и ограничить возможности для развития реального сектора, что лишь усугубит структурные проблемы экономики.