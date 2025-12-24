Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:57

Инфляция в Крыму резко сбавила ход: какие товары сыграли решающую роль

Яйца в Крыму за год подешевели на 27% — Банк России

В ноябре 2025 года ценовая ситуация в Республике Крым оставалась практически стабильной: по сравнению с октябрем общий уровень потребительских цен вырос всего на 0,1%. Основное давление на инфляцию в регионе оказывали непродовольственные товары и услуги, тогда как продукты питания в среднем дешевели. Об этом сообщили в Отделении по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Продовольственные товары сдержали инфляцию

Ключевым фактором замедления роста цен стало удешевление продуктов питания. Наиболее заметно в ноябре снизились цены на яйца. Увеличение объемов производства как в Крыму, так и в других регионах страны привело к расширению предложения на прилавках. В результате за год яйца подешевели сразу на 27%, что стало одним из самых значимых антиинфляционных факторов.

Также продолжилось снижение цен на овощи так называемого "борщевого набора" — чеснок, капусту, лук, свеклу, морковь и картофель. Рост урожая в ключевых регионах-поставщиках обеспечил насыщение рынков и стабилизировал стоимость продукции. Дополнительную роль сыграло укрепление рубля, благодаря которому подешевели импортные фрукты — апельсины, груши и бананы. В целом за последние 12 месяцев плодоовощная продукция в Крыму снизилась в цене на 5,5%.

Молочная продукция продолжает дорожать

Несмотря на общее удешевление продуктов, в регионе фиксировался рост цен на отдельные категории продовольствия. Подорожали сыр, сметана, молоко, сливки и кисломолочные продукты. Основной причиной остается увеличение издержек производителей — затрат на сырье, упаковку, логистику и оплату труда. Эти факторы продолжают оказывать давление на себестоимость продукции и, как следствие, отражаются в розничных ценах.

Рост цен на непродовольственные товары

Среди непродовольственных товаров в ноябре подорожали инструменты и оборудование, средства связи, а также парфюмерно-косметическая продукция. Производители и поставщики продолжили перекладывать возросшие расходы на материалы, транспортировку и заработную плату персонала в конечную стоимость товаров.

При этом динамика цен в годовом выражении остается неоднородной. Так, за 12 месяцев инструменты в среднем подешевели на 2,7%, тогда как парфюмерия и косметика, напротив, подорожали почти на 10%.

Услуги: транспорт и отдых стали дороже

В сфере услуг наиболее заметный рост цен пришелся на железнодорожные перевозки. Проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования подорожал в результате плановой индексации тарифов. Кроме того, выросла стоимость санаторно-оздоровительного отдыха. Повышенный спрос в преддверии зимних праздников позволил компаниям компенсировать увеличившиеся операционные расходы.

В то же время не все услуги дорожали. Телекоммуникационные услуги в ноябре подешевели благодаря усилению конкуренции между операторами связи, которые снижали абонентскую плату и предлагали более выгодные тарифы для привлечения клиентов.

Инфляция замедляется

По итогам ноября годовая инфляция в Крыму снизилась до 8,2% после 9,7% в октябре. Как отметил управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин, текущий прирост цен оказался ниже среднего уровня по стране. Это во многом связано с насыщением рынка продовольствием и действующей денежно-кредитной политикой Банка России.

По оценке регулятора, совокупность этих факторов, а также рост экономической активности на отдельных товарных рынках, способствует постепенному возвращению инфляции к целевому уровню — около 4% в год.

