Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:52

Металл больше не нужен: как Tesla уничтожила сам смысл слова "спойлер"

Tesla запатентовала надувной спойлер с автоматическим изменением формы для Cybertruck

Компания Tesla вновь удивила автомобильный мир, получив патент на инновационный элемент для Cybertruck — надувной спойлер с изменяемой формой. Это не просто очередная деталь для дизайна, а полностью новая концепция аэродинамики, где воздух становится частью конструкции.

Воздух как инженерное решение

Главная особенность спойлера заключается в его способности адаптироваться к скорости движения. При увеличении скорости он автоматически наполняется воздухом, меняя угол наклона и форму, а при замедлении — сдувается, становясь практически незаметным. Такое решение делает автомобиль более устойчивым на трассе и снижает сопротивление ветра, увеличивая запас хода электромобиля.

В основе работы системы лежат интеллектуальные датчики и электронные контроллеры, которые анализируют скорость, направление ветра и другие параметры в реальном времени. Благодаря этому спойлер реагирует мгновенно, без участия водителя, поддерживая оптимальную аэродинамику в любых условиях.

Почему это важно

Для электромобилей каждый километр пробега на одном заряде — результат сложных инженерных решений. Аэродинамическое сопротивление играет здесь решающую роль: чем оно ниже, тем дольше автомобиль может двигаться без подзарядки. Надувной спойлер Tesla помогает уменьшить завихрения воздуха за кузовом и стабилизировать поток, снижая расход энергии на высоких скоростях.

Кроме того, мягкая конструкция снижает шум и вибрацию, а при столкновении меньше травмирует пешеходов, чем жесткие аналоги. Это делает технологию не только эффективной, но и безопасной.

Сравнение: классический и надувной спойлеры

Параметр Классический спойлер Надувной спойлер Tesla
Материал Металл или углепластик Прочный эластомер
Регулировка формы Механическая Автоматическая
Вес До 10 кг Менее 2 кг
Уровень шума Средний Минимальный
Безопасность Риск повреждений при ДТП Амортизирующий эффект

Как работает система

  1. Датчики фиксируют увеличение скорости.

  2. Электронный блок управления подает сигнал на компрессор.

  3. Воздух наполняет секции спойлера, формируя нужный профиль.

  4. При замедлении система выпускает воздух, и спойлер принимает компактную форму.

Преимущества такого подхода:

  • снижение аэродинамического сопротивления до 15%;

  • повышение устойчивости на скоростях свыше 100 км/ч;

  • уменьшение расхода энергии до 5%;

  • более тихая езда.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование жестких спойлеров без адаптации под скорость.
Последствие: повышенное сопротивление, перерасход энергии и ухудшение управляемости.
Альтернатива: интеллектуальный надувной спойлер Tesla, автоматически подстраивающийся под условия движения.

А что если технология станет стандартом?

Если подобные решения внедрят и другие производители, электромобили станут не только экономичнее, но и тише. Надувные элементы могут появиться не только на спойлерах, но и на бамперах, порогах и даже зеркалах. Это позволит автомобилям буквально "менять форму" под поток воздуха, повышая эффективность без увеличения массы.

FAQ

Как надувной спойлер влияет на запас хода?
Он снижает сопротивление воздуха, что позволяет проехать на одном заряде до 5% дальше.

Можно ли его устанавливать вручную?
Нет, управление полностью автоматизировано. Система самостоятельно анализирует скорость и активирует компрессор.

Из чего он сделан?
Из прочного синтетического эластомера, устойчивого к перепадам температур и механическим воздействиям.

Будет ли он доступен на других моделях Tesla?
Компания не исключает, что технология появится на будущих моделях, включая обновленные версии Model X и Roadster.

Мифы и правда

Миф: надувной спойлер — просто дизайнерская "фишка".
Правда: он имеет функциональное назначение, улучшая аэродинамику и запас хода.

Миф: мягкий материал быстро изнашивается.
Правда: Tesla использует многослойные композиты, выдерживающие десятки тысяч циклов надувания.

Миф: система будет шумной.
Правда: компрессор работает бесшумно, а сам спойлер уменьшает шум от потока воздуха.

Исторический контекст

Впервые идея адаптивной аэродинамики появилась еще в 1980-х — тогда Porsche и BMW экспериментировали с активными антикрыльями. Позже подобные решения появились у Bugatti и McLaren, где спойлеры автоматически поднимались на высоких скоростях. Однако Tesla пошла дальше, предложив полностью гибкую структуру, работающую не за счет механики, а за счет воздуха.

3 интересных факта

  1. Технология использует принципы, применяемые в авиации для стабилизации полета.

  2. Спойлер можно полностью спрятать в кузов, делая Cybertruck более компактным.

  3. Разработчики Tesla тестировали разные материалы — от резины до армированного силикона, прежде чем выбрать оптимальный.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даниэль Росс: автодом подходит для длительных поездок, а кемпер — для коротких маршрутов сегодня в 13:18
Кемпер выглядит романтично, пока не захочется душ: подводные камни мобильной жизни

Автодом или кемпер? Разбираемся, чем они отличаются по комфорту, цене и возможностям, чтобы выбрать идеальный вариант для вашего путешествия.

Читать полностью » Исследования показали: лёгкие литые диски снижают нагрузку на подвеску и улучшают динамику сегодня в 12:11
Эти диски спасают зимой, но уродуют летом — проверь, что у тебя стоит

Какие диски выбрать — литые или стальные? Разбираемся, чем они отличаются по прочности, цене и поведению на дороге, чтобы сделать правильный выбор.

Читать полностью » Ассоциация дорожной безопасности: изношенные амортизаторы повышают риск аварии на 30% сегодня в 11:07
Амортизаторы мертвы, а вы ещё нет: одна поломка, которая ведёт к аварии

Неисправные амортизаторы — тихий враг вашего автомобиля. Узнайте, как они влияют на тормозной путь, управляемость и безопасность, и когда пора их менять.

Читать полностью » Использование умного зарядного устройства увеличивает срок службы аккумулятора в три раза — данные CTEK сегодня в 10:05
Авто стоит, а батарея умирает: как не остаться без машины после зимы

Как сохранить аккумулятор зимой в идеальном состоянии? Рассказываем, почему умное зарядное устройство спасёт вашу батарею от разряда и продлит срок службы.

Читать полностью » РСА: в Ингушетии и Дагестане выплаты по ОСАГО превышают сборы страховщиков сегодня в 9:28
Страховка на пороховой бочке: что происходит с ОСАГО в Ингушетии и Чечне — и чем это обернётся для остальных

РСА назвал регионы, где чаще всего фиксируются мошеннические схемы с ОСАГО. Эксперты предупреждают: тарифы могут измениться, если меры не будут приняты.

Читать полностью » Автопроизводители напомнили, что срок службы шин достигает пяти лет с выпуска сегодня в 9:26
На складе или на дороге: где шины стареют быстрее

Как возраст шин влияет на безопасность и стоит ли переплачивать за "свежие" колёса? Разбираемся, когда прошлогодние покрышки — выгодная покупка, а когда риск.

Читать полностью » Кутузовский проспект стал лидером по нарушениям парковки в Москве — данные дептранса сегодня в 8:22
Машины встали стеной: на этих трассах Москва тонет в штрафах за стоянку

Кутузовский проспект снова возглавил список самых проблемных трасс Москвы, хотя год назад был лишь третьим. Почему именно он стал лидером антирейтинга?

Читать полностью » Автоэксперт Давыдов: важно проверить кузов автомобиля до холодов сегодня в 8:16
Мороз не шутит: пять деталей, из-за которых авто может не завестись в самый нужный момент

Холодное время года — испытание для любого автомобиля. Какие действия нужно обязательно выполнить перед зимой, чтобы машина не подвела в самый неподходящий момент?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Зимой трещины на пятках появляются чаще из-за сухого воздуха и отсутствия сальных желёз
Наука
Исследователи создали работающие почечные органоиды из стволовых клеток
Дом
Исследование: слой накипи в чайнике увеличивает расход электроэнергии на 10 %
Технологии
Бюрократия ЕС задержала внедрение шведской краски, снижающей расход топлива судов на 40%
Питомцы
Ветеринар Виктория Романовская дала пошаговый план поиска пропавшего животного
Авто и мото
"Автостат": Lada лидирует среди пятилетних автомобилей на вторичном рынке России
Туризм
Эксперты АТОР рекомендовали выбирать стыковочное время не менее 4–6 часов при международных перелётах
Садоводство
Плюсы и минусы популярных материалов для дачных заборов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet