Каждый кусок — шаг к диабету и атеросклерозу: скрытая угроза привычных продуктов
Воспаление — это не только реакция на травму или инфекцию. Оно присутствует в организме постоянно, и его уровень напрямую зависит от того, что мы едим.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" назвал продукты, которые особенно сильно провоцируют воспалительные процессы и повышают риск хронических заболеваний.
Топ-5 продуктов-"провокаторов"
Сахар и сладости
Постоянное употребление активирует воспаление и ускоряет повреждение клеток.
Продукты с высоким гликемическим индексом
Белый хлеб, рис, картофель, выпечка повышают уровень глюкозы почти так же быстро, как десерты.
Трансжиры
Фастфуд, маргарин, чипсы и жареное содержат жиры, которые организм не может переработать.
Они нарушают липидный баланс и запускают воспаление в сосудах.
Красное и переработанное мясо
Колбасы, сосиски, бекон и даже стейки при чрезмерном потреблении становятся источником насыщенных жиров.
Их избыток связан с воспалением соединительных тканей и сердечно-сосудистыми болезнями.
Растительные масла в избытке
Подсолнечное, кукурузное, соевое масло богаты полиненасыщенными жирными кислотами.
В умеренности полезны, но при переизбытке могут запускать воспалительные реакции.
К чему это приводит
Регулярное употребление этих продуктов повышает риск:
атеросклероза,
сахарного диабета,
ишемической болезни сердца.
Что включать в рацион вместо
Полностью исключать "провокаторов" не нужно — важно соблюдать баланс. Гинзбург рекомендует чаще добавлять в меню продукты с противовоспалительным действием:
жирную рыбу,
оливковое масло холодного отжима,
орехи и семена,
ягоды,
зелень,
цельнозерновые продукты.
Итог
Питание напрямую влияет на уровень воспаления в организме. Сокращая продукты-"провокаторы" и добавляя противовоспалительные продукты, можно снизить риски хронических заболеваний и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.
