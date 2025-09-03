Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Каждый кусок — шаг к диабету и атеросклерозу: скрытая угроза привычных продуктов

Диетолог Гинзбург назвал продукты, которые провоцируют воспаление в организме

Воспаление — это не только реакция на травму или инфекцию. Оно присутствует в организме постоянно, и его уровень напрямую зависит от того, что мы едим.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" назвал продукты, которые особенно сильно провоцируют воспалительные процессы и повышают риск хронических заболеваний.

Топ-5 продуктов-"провокаторов"

  1. Сахар и сладости

    • Постоянное употребление активирует воспаление и ускоряет повреждение клеток.

  2. Продукты с высоким гликемическим индексом

    • Белый хлеб, рис, картофель, выпечка повышают уровень глюкозы почти так же быстро, как десерты.

  3. Трансжиры

    • Фастфуд, маргарин, чипсы и жареное содержат жиры, которые организм не может переработать.

    • Они нарушают липидный баланс и запускают воспаление в сосудах.

  4. Красное и переработанное мясо

    • Колбасы, сосиски, бекон и даже стейки при чрезмерном потреблении становятся источником насыщенных жиров.

    • Их избыток связан с воспалением соединительных тканей и сердечно-сосудистыми болезнями.

  5. Растительные масла в избытке

    • Подсолнечное, кукурузное, соевое масло богаты полиненасыщенными жирными кислотами.

    • В умеренности полезны, но при переизбытке могут запускать воспалительные реакции.

К чему это приводит

Регулярное употребление этих продуктов повышает риск:

  • атеросклероза,

  • сахарного диабета,

  • ишемической болезни сердца.

Что включать в рацион вместо

Полностью исключать "провокаторов" не нужно — важно соблюдать баланс. Гинзбург рекомендует чаще добавлять в меню продукты с противовоспалительным действием:

  • жирную рыбу,

  • оливковое масло холодного отжима,

  • орехи и семена,

  • ягоды,

  • зелень,

  • цельнозерновые продукты.

Итог

Питание напрямую влияет на уровень воспаления в организме. Сокращая продукты-"провокаторы" и добавляя противовоспалительные продукты, можно снизить риски хронических заболеваний и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

