Каждый кусок — шаг к диабету и атеросклерозу: скрытая угроза привычных продуктов

Воспаление — это не только реакция на травму или инфекцию. Оно присутствует в организме постоянно, и его уровень напрямую зависит от того, что мы едим.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" назвал продукты, которые особенно сильно провоцируют воспалительные процессы и повышают риск хронических заболеваний.

Топ-5 продуктов-"провокаторов"

Сахар и сладости Постоянное употребление активирует воспаление и ускоряет повреждение клеток. Продукты с высоким гликемическим индексом Белый хлеб, рис, картофель, выпечка повышают уровень глюкозы почти так же быстро, как десерты. Трансжиры Фастфуд, маргарин, чипсы и жареное содержат жиры, которые организм не может переработать.

Они нарушают липидный баланс и запускают воспаление в сосудах. Красное и переработанное мясо Колбасы, сосиски, бекон и даже стейки при чрезмерном потреблении становятся источником насыщенных жиров.

Их избыток связан с воспалением соединительных тканей и сердечно-сосудистыми болезнями. Растительные масла в избытке Подсолнечное, кукурузное, соевое масло богаты полиненасыщенными жирными кислотами.

В умеренности полезны, но при переизбытке могут запускать воспалительные реакции.

К чему это приводит

Регулярное употребление этих продуктов повышает риск:

атеросклероза,

сахарного диабета,

ишемической болезни сердца.

Что включать в рацион вместо

Полностью исключать "провокаторов" не нужно — важно соблюдать баланс. Гинзбург рекомендует чаще добавлять в меню продукты с противовоспалительным действием:

жирную рыбу,

оливковое масло холодного отжима,

орехи и семена,

ягоды,

зелень,

цельнозерновые продукты.

Итог

Питание напрямую влияет на уровень воспаления в организме. Сокращая продукты-"провокаторы" и добавляя противовоспалительные продукты, можно снизить риски хронических заболеваний и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.