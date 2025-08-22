Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
2017 Infiniti QX70
2017 Infiniti QX70
© commons.wikimedia.org by Bull-Doser is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:17

Вместо суперкаров за миллионы — все смотрели на новый Infiniti QX65

Глава Infiniti в США Тиаго Кастро анонсировал ежегодный выпуск новых моделей

На престижной Monterey Car Week, где обычно блистают суперкары стоимостью в миллионы долларов, Infiniti выбрала момент, чтобы напомнить о себе. Японский бренд представил новый среднеразмерный кроссовер QX65 — модель, с которой компания связывает надежды на возвращение в сегмент премиальных авто.

Возрождение линейки

Последние годы Infiniti теряла позиции: устаревшие модели не выдерживали конкуренции на насыщенном рынке. Однако запуск QX65 стал частью масштабного обновления.

Глава американского подразделения компании Тиаго Кастро отметил, что решение о выпуске новой модели связано с успехом внедорожников QX80 и QX60.

"Таким образом, мы находимся в самом разгаре возрождения продукта, которое началось с QX80 в прошлом году. Этот автомобиль набирает обороты. В этом году у нас были лучшие семь месяцев продаж QX80 за всю историю, так что это действительно хороший момент [для бренда]", — заявил глава американского подразделения Infiniti Тиаго Кастро.

По его словам, спрос на обновленный QX60 также стабильно растет. Компания рассчитывает на повторение успеха и с QX65. В планах — выпускать по одной новой модели ежегодно.

Вызовы и стратегия

Несмотря на позитивные тенденции, как Infiniti, так и материнская компания Nissan все еще преодолевают последствия слабых продаж и долговой нагрузки. Кастро признает проблемы, но подчеркивает, что стратегия развития у бренда четкая.

"Никто не может сказать, что прошлый год был для нас лёгким. Всё очевидно. Но вот что важно. У нас есть чёткое понимание того, что нужно сделать. Глобальная команда и региональное руководство полностью согласны с тем, что для того, чтобы Nissan стал сильнее, Infiniti должна быть сильной. Поэтому мы будем инвестировать в нужный продукт и в нужный момент", — заявил Кастро.

Первым шагом станет пересмотр продуктового портфеля и оптимизация поставок.

Проблемы с тарифами и решение

Серьёзным препятствием остаются торговые пошлины. Для автомобилей из Канады и Мексики действует тариф 25%, тогда как в Японии заключено соглашение о 15%-ных ставках.

"Например, нам пришлось приостановить производство QX50 в США, но в Канаде много возможностей, поэтому мы отправили туда больше автомобилей. Мы также увеличили производство QX60, который производится здесь, в США", — отметил Кастро.

Новая ставка — на Америку

Производство QX65 также будет налажено в США. Кастро уверен, что это ключ к успеху на местном рынке. А соглашение о снижении тарифов с Японией позволит без проблем поставлять в Америку популярный QX80.

По мнению Кастро, сейчас Infiniti удалось найти баланс между локализацией производства и глобальной стратегией. Компания готова использовать положительный отклик клиентов, чтобы укрепить позиции на рынке и продолжить обновление модельного ряда.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota построит новый завод в Сорокабе к 2026 году с инвестициями 11 млрд реалов сегодня в 4:41

Toyota готовит сюрприз: в 2026 году в Бразилии выйдет авто, которого ещё не было

Новый завод Toyota в Сорокабе станет крупнейшим центром марки в Бразилии: роботизация, устойчивые технологии и производство гибридов к 2026 году.

Читать полностью » Nissan представил X-Trail Nismo 2025 с доработанной подвеской и аэродинамикой сегодня в 1:24

Семейный внедорожник, который играет по спортивным правилам: каким стал новый X-Trail Nismo

Nissan представил X-Trail Nismo 2025 — спортивную версию внедорожника с новым шасси, улучшенной аэродинамикой и намёком на конкуренцию с RAV4 GR Sport.

Читать полностью » Россия вышла на третье место в Европе по продажам новых автомобилей — Автостат сегодня в 3:26

Германия лидирует, Великобритания вторая, а Россия вдруг обошла Францию — что происходит на рынке авто

Россия неожиданно ворвалась в тройку лидеров европейского авторынка, опередив Францию и Италию. Но есть нюанс, который меняет картину.

Читать полностью » Lamborghini представила гиперкар Fenomeno на Monterey Car Week 2025 за $3,5 млн сегодня в 3:13

Машина, которую невозможно повторить: почему Lamborghini Fenomeno станет самым редким гиперкаром XXI века

Lamborghini Fenomeno — гиперкар, где нет двух одинаковых машин: 1065 л.с., цена 3,5 млн долларов и уникальный дизайн для каждого владельца.

Читать полностью » Гитарист Mastodon Брент Хиндс погиб в ДТП в возрасте 51 года сегодня в 2:37

Ослепительные огни сцены сменились светом фар: рок потерял своего титана

Трагическая гибель Брента Хиндса потрясла музыкальный мир. Как он основал Mastodon, почему покинул группу и чем запомнится фанатам?

Читать полностью » Таблица КВС: сколько заплатят за ОСАГО молодые и опытные водители сегодня в 2:16

Молодые водители в шоке: один показатель увеличивает цену ОСАГО больше всего

Коэффициент возраста и стажа (КВС) может как удвоить цену ОСАГО, так и сделать страховку дешевле. Разбираемся, как он рассчитывается и почему так важен.

Читать полностью » Peugeot 208 и 2008 получат гибридные версии с технологией Bio-Hybrid сегодня в 2:03

Гибриды Peugeot обещают меньше тратить и дольше служить: в чём секрет установки

В сентябре на рынок Бразилии выйдут Peugeot 208 и 2008 с гибридной системой Bio-Hybrid. Почему именно эта технология может изменить позиции бренда?

Читать полностью » Subaru представила Outback 2026 года: цена от 34 995 долларов сегодня в 1:47

Subaru рискнул: новый Outback может рассорить фанатов марки

Subaru представила Outback 2026 — кроссовер с новым дизайном, заметно выросшей ценой и мощной турбо-версией. Чем он удивит поклонников марки?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Врач спортивной медицины Стивен Коллина: бег не вызывает остеоартроз
Еда

Приготовление советских трубочек со сливочным кремом
Питомцы

Кошки используют задние лапы для удержания добычи и защиты
Спорт и фитнес

Каролина Араухо объяснила, почему жим за головой повышает риск травмы плеч
Культура и шоу-бизнес

SHOT: Post Malone может дать концерт в России на "Газпром-Арене"
Садоводство

Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей
Туризм

Менталитет: в каких странах торговаться обязательно, а где лучше не начинать
Дом

Сколько времени на уборке действительно экономит робот-пылесос за неделю: мой расчёт
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru