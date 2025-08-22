Вместо суперкаров за миллионы — все смотрели на новый Infiniti QX65

На престижной Monterey Car Week, где обычно блистают суперкары стоимостью в миллионы долларов, Infiniti выбрала момент, чтобы напомнить о себе. Японский бренд представил новый среднеразмерный кроссовер QX65 — модель, с которой компания связывает надежды на возвращение в сегмент премиальных авто.

Возрождение линейки

Последние годы Infiniti теряла позиции: устаревшие модели не выдерживали конкуренции на насыщенном рынке. Однако запуск QX65 стал частью масштабного обновления.

Глава американского подразделения компании Тиаго Кастро отметил, что решение о выпуске новой модели связано с успехом внедорожников QX80 и QX60.

"Таким образом, мы находимся в самом разгаре возрождения продукта, которое началось с QX80 в прошлом году. Этот автомобиль набирает обороты. В этом году у нас были лучшие семь месяцев продаж QX80 за всю историю, так что это действительно хороший момент [для бренда]", — заявил глава американского подразделения Infiniti Тиаго Кастро.

По его словам, спрос на обновленный QX60 также стабильно растет. Компания рассчитывает на повторение успеха и с QX65. В планах — выпускать по одной новой модели ежегодно.

Вызовы и стратегия

Несмотря на позитивные тенденции, как Infiniti, так и материнская компания Nissan все еще преодолевают последствия слабых продаж и долговой нагрузки. Кастро признает проблемы, но подчеркивает, что стратегия развития у бренда четкая.

"Никто не может сказать, что прошлый год был для нас лёгким. Всё очевидно. Но вот что важно. У нас есть чёткое понимание того, что нужно сделать. Глобальная команда и региональное руководство полностью согласны с тем, что для того, чтобы Nissan стал сильнее, Infiniti должна быть сильной. Поэтому мы будем инвестировать в нужный продукт и в нужный момент", — заявил Кастро.

Первым шагом станет пересмотр продуктового портфеля и оптимизация поставок.

Проблемы с тарифами и решение

Серьёзным препятствием остаются торговые пошлины. Для автомобилей из Канады и Мексики действует тариф 25%, тогда как в Японии заключено соглашение о 15%-ных ставках.

"Например, нам пришлось приостановить производство QX50 в США, но в Канаде много возможностей, поэтому мы отправили туда больше автомобилей. Мы также увеличили производство QX60, который производится здесь, в США", — отметил Кастро.

Новая ставка — на Америку

Производство QX65 также будет налажено в США. Кастро уверен, что это ключ к успеху на местном рынке. А соглашение о снижении тарифов с Японией позволит без проблем поставлять в Америку популярный QX80.

По мнению Кастро, сейчас Infiniti удалось найти баланс между локализацией производства и глобальной стратегией. Компания готова использовать положительный отклик клиентов, чтобы укрепить позиции на рынке и продолжить обновление модельного ряда.