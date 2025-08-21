Этот седан пойдёт против течения: что скрывает новая стратегия Infiniti

Неожиданное возвращение: Infiniti готовит к выпуску в 2027 году спортивный седан Q50, который станет полной противоположностью тренду на электрификацию. В эпоху, когда многие марки делают ставку на EV, японцы пошли против течения и решили вдохнуть жизнь в старый добрый бензиновый мотор.

Спортивный характер вместо прагматики

Модель Q50 была снята с производства в 2023 году, и большинство экспертов считали, что её прямым наследником станет электрокар. Однако спад интереса к электротранспорту заставил Infiniti пересмотреть планы. В результате поклонники бренда получат Q50S с классической схемой: задний привод, механическая коробка передач и бензиновый двигатель.

Дилеры, присутствовавшие на закрытой презентации в Лас-Вегасе, утверждают, что автомобиль построен на базе платформы седана Nissan Skyline. Под капотом окажется знакомый 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом от Nissan Z. В стандартной версии мощность составит около 400 лошадиных сил, а топовые исполнения, включая обсуждаемую версию Red Sport, могут превысить отметку в 450 "лошадей".

Отсылки к легенде G35

Главный акцент Infiniti делает на драйверский дух. Компактные размеры, задний привод и "механика" должны вернуть ту самую атмосферу, благодаря которой G35 когда-то стал культовым.

"Это не про практичность, это про эмоции", — отметил один из участников закрытого показа.

Подобный подход ясно показывает: компания намерена завоевать сердца энтузиастов, а не массового покупателя. По сути, Q50S станет альтернативой в духе BMW 3 Series, но с характером и харизмой японской школы.

Скепсис дилеров и вопрос будущего

Несмотря на энтузиазм части аудитории, не все восприняли новинку с восторгом. Дилеры из регионов с суровым климатом уверены, что отсутствие полного привода существенно ограничит продажи. В этом есть логика: конкуренты в сегменте чаще предлагают систему AWD, которая делает седан более универсальным.