Чистота не спасает: почему муравьи выбирают самые ухоженные квартиры
Муравьи могут появиться в любой квартире — даже в самой чистой. Они ползут за едой, влагой или новым местом для колонии. Разберёмся, как различать домашних и лесных муравьёв, почему они заселяют жильё и какие способы борьбы действительно работают.
Какие бывают муравьи
Муравьи делятся на домашних и лесных (садовых). Отличить их просто:
|Вид
|Размер
|Цвет
|Особенности
|Домашние
|До 3 мм
|Рыжие
|Живут в домах, быстро мигрируют, создают несколько колоний
|Лесные (садовые)
|До 10 мм
|Чёрные или тёмно-бурые
|Строят крупные муравейники, неохотно меняют место
Домашние муравьи питаются крошками и остатками пищи, а лесные — другими насекомыми и сладкими выделениями тли. Лесные муравьи кусаются, но редко заходят в квартиры. А вот домашние не агрессивны, зато невероятно живучи.
Как муравьи попадают в дом
Муравьи обожают песчаную почву и легко передвигаются по коммуникациям.
- Из подвала или лифта. Часто гнездятся в подвале, откуда проникают через щели и трубы.
- Через щели и плинтусы. Даже микроскопические отверстия становятся для них дорогой.
- С вещами и мебелью. Муравьи прячутся в старых холодильниках, пакетах или секонд-хенде.
- После прогулки. Несколько особей можно случайно принести домой с одежды.
- С участка. Если под домом песчаная засыпка, муравейник может образоваться прямо под полом.
Перед заселением муравьи отправляют разведчиков - одиночных особей, которые исследуют территорию. Если есть еда и влага, вскоре придут остальные.
Признаки появления муравьев
- На кухне появляются мелкие рыжие насекомые, особенно возле мойки и мусорного ведра.
- Видны муравьиные тропы вдоль плинтусов.
- Появляются летающие муравьи - самцы и самки в период размножения.
- Еда на столе или в шкафу становится липкой — признак сладких следов насекомых.
Как предотвратить появление муравьев (HowTo)
1. Устраняйте запахи еды
Муравьи чутко реагируют на сладкое и жирное. Убирайте крошки, закрывайте продукты в контейнерах, не оставляйте открытые банки с вареньем.
2. Следите за чистотой и влажностью
Влажные места — идеальная среда для муравьёв. Протрите трубы, уберите конденсат под мойкой и устраните течи.
3. Используйте природные отпугиватели
|Средство
|Как применять
|Особенности
|Эфирные масла (апельсин, мята, эвкалипт)
|Разбавить водой и распылить по углам
|Безопасно, но нужно регулярно обновлять
|Уксус и нашатырь
|Добавить в воду для мытья полов или протереть плинтусы
|Отпугивает запахом
|Апельсиновые корки
|Разложить или сделать настой для опрыскивания
|Работает как естественный репеллент
|Лавровый лист и табак
|Заварить и обработать стены и подоконники
|Временно снижает активность муравьёв
|Мел с карбонатом кальция
|Провести линии вдоль троп муравьёв
|Дешёво и эффективно
Как вывести муравьев своими силами
Если муравьи уже в доме, важно уничтожить гнездо, а не только ползающих особей.
- Найдите источник. Осмотрите плинтусы, шкафы, подоконники, вентиляционные решётки.
- Используйте инсектицидные гели. Капните немного средства в местах скопления. Муравьи унесут яд в колонию и заразят матку.
- Приманки и ловушки. Они содержат медленно действующие яды, которые работают 2-3 недели.
- Борная кислота. Смешайте 50 г порошка, 1 желток и ложку муки — сделайте маленькие шарики и разложите вдоль троп.
- Термическая обработка. Если муравейник найден, залейте его кипятком или обработайте парогенератором.
- Механическое уничтожение. Нарушьте структуру гнезда, удалите личинок и обработайте место аэрозолем.
Муравьи не появляются "просто так" — их привлекают влага, еда и доступные пути в дом. Чтобы избавиться от них, нужно действовать комплексно: устранить источник влаги, использовать приманки и гели, изолировать щели и, при необходимости, вызвать специалистов. Только так можно навсегда прекратить их возвращение.
