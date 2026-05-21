Как справиться с диагнозом бесплодие
Ирина Малова Опубликована 21.05.2026 в 14:56

Прием антидепрессантов связали с рисками бесплодия: есть один нюанс

Рост числа диагнозов бесплодия среди жителей России может быть связан с образом жизни и приемом медикаментозных препаратов, заявил репродуктолог, доктор медицинских наук Дмитрий Охоботов. В эксклюзивном комментарии NewsInfo он назвал факторы, которые на самом деле влияют на фертильность.

Ранее издание "Известия" сообщило, что специалисты все чаще связывают репродуктивные трудности с неочевидными факторами, среди которых преобладают хроническое переутомление, злоупотребление кофеином и растущая популярность антидепрессантов в обществе.

Регулярные перегрузки нервной системы требуют особого внимания к состоянию организма.

Репродуктолог подчеркнул, что прямая корреляция между применением психофармакологических средств и нарушением репродуктивной функции существует, однако считать это основной причиной преждевременно. Эксперт отметил, что биологические показатели часто зависят от повседневных мелочей, которые человек склонен игнорировать. Поддержание стабильного гормонального фона требует комплексного подхода, важно следить за тем, как менструальный цикл и прочие системы организма реагируют на внешние воздействия.

"Есть некоторые прямые зависимости от приема лекарственных средств, включая антидепрессанты. К сожалению, на антидепрессантах достаточно часто встречаются нарушения сперматогенеза. Но тут много всяких акцентов, на которые мы вынуждены обращать внимание. Качественный состав спермы зависит часто от факторов, которые мы упускаем в повседневной жизни. Выспался человек или не выспался, что ел и пил, как он отдыхал, где гулял, занимался спортом или не занимался", — отметил репродуктолог.

Специалист добавил, что поиск однозначной причины бесплодия в приеме конкретных препаратов является занятием, не учитывающим динамический характер человеческой жизни. При этом современная диагностика также учитывает сезонные колебания фертильности, которые влияют на мужское здоровье.

"Если человек сидит на антидепрессантах, ему далеко не до репродуктивной функции. Ему бы с собой справиться, а уж какие там дети или все остальное. Репродуктивная функция нужна человеку два-три раза за всю его жизнь. А живет он каждый день, дышит, ездит, гуляет, информацию познает. Искать такие корреляции на самом деле дело неблагодарное", — пояснил эксперт.

В клинической практике медики все чаще напоминают, что даже восстановление после стресса должно проходить под наблюдением специалистов, чтобы избежать негативного влияния на детородную функцию. Также врачи призывают помнить, что избыток кофеина может стать скрытым препятствием для зачатия, требующим корректировки привычного рациона.

Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

