Списывают на еду, а это вирус: один симптом сразу все расставляет по местам

Отличить пищевое отравление от ротавирусной инфекции без обследования практически невозможно, так как симптомы могут быть схожими, пояснила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа. О необычном проявлении вируса она рассказала NewsInfo.

Врач пояснила, что при любых сомнениях в причине недомогания правильным решением будет обращение к врачам, поскольку только обследования позволяют точно понять природу заболевания. По ее словам, как вирусные инфекции, так и отравления дают реакцию в анализах, но определить, на что именно реагирует организм, может только специалист.

"Приезжать к доктору в инфекционную больницу. Есть технологии быстро определить все показатели, вирусная это атака или пищевые отравления, УЗИ, общий анализ крови, температура. Анализ крови реагирует обязательно. Если вирус, та же самая ситуация", — отметила доктор.

Она обратила внимание на особенности течения ротавирусной инфекции в последнее время. Эксперт подчеркнула, что заболевание все чаще проявляется нетипично и может напоминать обычную вирусную инфекцию с поражением слизистых.

"Появилась такая маленькая специфика. Герпес, который обычно высыпает на губах, сейчас прямо на слизистые горла горло садится. Многие думают, что это вирусная ангина, если очаг идет герпетический", — пояснила Лапа.

Терапевт отметила, что ротавирусная инфекция часто не дает видимых симптомов.