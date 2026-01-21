Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина с отравлением
Женщина с отравлением
© Freepik by DC Studio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:51

Списывают на еду, а это вирус: один симптом сразу все расставляет по местам

Отличить пищевое отравление от ротавирусной инфекции без обследования практически невозможно, так как симптомы могут быть схожими, пояснила врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа. О необычном проявлении вируса она рассказала NewsInfo.

Врач пояснила, что при любых сомнениях в причине недомогания правильным решением будет обращение к врачам, поскольку только обследования позволяют точно понять природу заболевания. По ее словам, как вирусные инфекции, так и отравления дают реакцию в анализах, но определить, на что именно реагирует организм, может только специалист.

"Приезжать к доктору в инфекционную больницу. Есть технологии быстро определить все показатели, вирусная это атака или пищевые отравления, УЗИ, общий анализ крови, температура. Анализ крови реагирует обязательно. Если вирус, та же самая ситуация", — отметила доктор.

Она обратила внимание на особенности течения ротавирусной инфекции в последнее время. Эксперт подчеркнула, что заболевание все чаще проявляется нетипично и может напоминать обычную вирусную инфекцию с поражением слизистых.

"Появилась такая маленькая специфика. Герпес, который обычно высыпает на губах, сейчас прямо на слизистые горла горло садится. Многие думают, что это вирусная ангина, если очаг идет герпетический", — пояснила Лапа.

Терапевт отметила, что ротавирусная инфекция часто не дает видимых симптомов.

"Поносы не характеризуют ее сейчас. Поносы бывают при глистах, при панкреатите", — рассказала терапевт.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мозг выбирает предсказуемую боль вместо неопределённой угрозы — психолог Хериот-Мейтленд вчера в 17:27
Грызла ногти “на автомате” — и только сейчас стало ясно, что именно пытается заглушить организм

Психологи объясняют, почему грызение ногтей и прокрастинация могут быть не «слабостью», а защитной реакцией мозга на неопределённость.

Читать полностью » Деми Ловато связала восстановление после РПП с готовкой — People вчера в 16:44
Кухня вместо реабилитации: как простые рецепты помогли Деми Ловато вернуть доверие к еде

Деми Ловато призналась, что готовка стала ключом к её восстановлению после расстройства пищевого поведения. 31 марта выходит книга с простыми, утешающими рецептами.

Читать полностью » Маркировка вчера в 13:37
Убрала "натуральные" сиропы — свободный сахар не снизился: причина оказалась в другом

Доказательный нутрициолог развеивает мифы о сахаре и подсластителях: чем отличаются свободные и природные сахара, как читать термины и зачем нужны ADI и цифры ВОЗ.

Читать полностью » Фолиевая кислота помогает при выпадении волос только при дефиците — доктор Сара Харчарик Перкинс вчера в 11:14
Начала пить фолиевую кислоту для волос — эффект появился только при одном условии

Новость разбирает связь между фолиевой кислотой и выпадением волос: дефицит B9 может влиять на волосы, но при нормальном уровне эффекта почти отсутствует. Узнайте, кому нужен фолат, каковы риски самоназначения и что говорят исследования MediaFeed о роли фолиевой кислоты в здоровье волос.

Читать полностью » Эксперимент не зафиксировал передачу гриппа при тесном контакте — PLOS Pathogens вчера в 10:09
Всё шло к заражению: вирус рядом, тесный контакт — но развязка оказалась неожиданной

Эксперимент с участием больных гриппом показал, почему вирус не всегда передаётся при близком контакте и какие условия реально снижают риск заражения.

Читать полностью » Волосы на голове растут за счёт движения клеток — Nature Communications вчера в 0:58
Учебники врали десятилетиями: волосы на голове растут не от корня, а по неожиданному сценарию

Новое исследование показало, что волосы растут не так, как считалось раньше: ключевую роль играет движение клеток и механические силы внутри фолликула.

Читать полностью » Остатки макияжа провоцируют тусклый тон и несовершенства кожи – косметологи 19.01.2026 в 23:24
Макияж вроде сняли, а поры всё равно забиваются: следы остаются там, где не ждёте

Почему важно полностью снимать макияж: мицеллярная вода или масло, как бережно удалять тушь и делать второе очищение, чтобы ночной уход действительно работал.

Читать полностью » Тёмно-синий лак выглядит мягче чёрного и сохраняет строгость 19.01.2026 в 19:04
Тёмно-синий маникюр называют "новым чёрным" этой зимой: выглядит дороже, чем ожидаешь

Тёмно-синий маникюр — "новый чёрный" зимы: два тонких слоя лака, блестящий топ и минимальные детали придают образу глубину, элегантность и универсальность.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Toyota RAV4 HEV 2026 разгоняется до 100 км/ч за 8,0 с
Наука
Гигантский вирус разрушает ядро клетки для размножения — The Journal of Virology
Туризм
Весной в Малайзии легче планировать поездки и нацпарки — Lonely Planet
Авто и мото
Дальняя зимняя поездка без подготовки повысила риск переохлаждения — МЧС
Авто и мото
Пробег свыше 150 тыс км увеличил риск дорогого ремонта — Ермаков автоэксперт
Авто и мото
Штраф 500 рублей за незаконный ксенон сочли недостаточным — автоэксперты
Монстры, зубы и страшилки: правильно ли ограждать детей от таких игрушек
Питомцы
Запахи на прогулке помогают собаке анализировать окружение — le mag du chien
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet