Болезнь, после которой не хватает сил даже дышать: что нужно знать о мононуклеозе

Инфекционный мононуклеоз — заболевание, о котором редко вспоминают, пока не столкнутся с ним лично. Его ещё называют "болезнью поцелуев" — вирус Эпштейна-Барр передаётся через слюну и поражает клетки иммунной системы. По словам врача-аллерголога, иммунолога и ревматолога КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ "РНЦХ им. академика Б. В. Петровского" Елены Сычевой, болезнь требует терпения, покоя и внимательного отношения к организму.

"Классическая триада симптомов включает: лихорадка (часто длительная и высокая); тонзиллит и фарингит — сильная боль в горле, на миндалинах часто появляются характерные белые налеты; увеличение лимфатических узлов (шеи, затылка, подчелюстных)", — сказала врач Елена Сычева.

Что представляет собой инфекционный мононуклеоз

Возбудитель заболевания — вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), относящийся к семейству герпесвирусов. Он поражает В-лимфоциты - клетки, отвечающие за иммунитет, и вызывает мощную воспалительную реакцию.

Когда вирус попадает в организм, активируются все звенья иммунной системы, из-за чего увеличиваются лимфатические узлы, печень и селезёнка. Параллельно развивается общая слабость и истощение: организму требуется огромное количество энергии для борьбы с инфекцией.

"Борьба с вирусом требует значительных энергозатрат, что объясняет основной симптом заболевания — сильную усталость, изнуряющую человека на недели", — отметила специалист.

Эта усталость может сохраняться даже после выздоровления — вирус "истощает" иммунную систему, делая человека уязвимым к другим инфекциям.

Как передаётся вирус

Мононуклеоз — одно из самых "социальных" заболеваний: заражение чаще всего происходит воздушно-капельным или контактно-бытовым путём. Передача возможна при поцелуях, через посуду, полотенца или игрушки. Именно поэтому болезнь получила неофициальное название — болезнь поцелуев.

"Заражение возможно через общие предметы, такие как посуда, полотенца, игрушки", — пояснила врач.

Чаще всего вирусом инфицируются подростки и молодые взрослые, особенно при ослабленном иммунитете, хроническом стрессе или переутомлении.

Основные симптомы

Главный признак — сочетание высокой температуры, боли в горле и увеличенных лимфоузлов. Но проявления могут быть разнообразными.

Наиболее типичные симптомы:

сильная усталость, сонливость;

высокая температура, не спадающая несколько дней;

боль и першение в горле, белые налёты на миндалинах;

увеличение лимфоузлов, особенно на шее и под челюстью;

увеличение печени и селезёнки (гепатоспленомегалия);

отёчность лица и век;

головные боли, ломота в теле, снижение аппетита;

сыпь при приёме антибиотиков пенициллинового ряда.

Эти симптомы могут сохраняться до 3-4 недель, а слабость — даже дольше.

Сравнение: мононуклеоз и ангина