Грипп осложнения
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:40

Болезнь, после которой не хватает сил даже дышать: что нужно знать о мононуклеозе

Иммунолог предупредила, что инфекционный мононуклеоз может истощать иммунную систему

Инфекционный мононуклеоз — заболевание, о котором редко вспоминают, пока не столкнутся с ним лично. Его ещё называют "болезнью поцелуев" — вирус Эпштейна-Барр передаётся через слюну и поражает клетки иммунной системы. По словам врача-аллерголога, иммунолога и ревматолога КДЦ НКЦ №2 ФГБНУ "РНЦХ им. академика Б. В. Петровского" Елены Сычевой, болезнь требует терпения, покоя и внимательного отношения к организму.

"Классическая триада симптомов включает: лихорадка (часто длительная и высокая); тонзиллит и фарингит — сильная боль в горле, на миндалинах часто появляются характерные белые налеты; увеличение лимфатических узлов (шеи, затылка, подчелюстных)", — сказала врач Елена Сычева.

Что представляет собой инфекционный мононуклеоз

Возбудитель заболевания — вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), относящийся к семейству герпесвирусов. Он поражает В-лимфоциты - клетки, отвечающие за иммунитет, и вызывает мощную воспалительную реакцию.

Когда вирус попадает в организм, активируются все звенья иммунной системы, из-за чего увеличиваются лимфатические узлы, печень и селезёнка. Параллельно развивается общая слабость и истощение: организму требуется огромное количество энергии для борьбы с инфекцией.

"Борьба с вирусом требует значительных энергозатрат, что объясняет основной симптом заболевания — сильную усталость, изнуряющую человека на недели", — отметила специалист.

Эта усталость может сохраняться даже после выздоровления — вирус "истощает" иммунную систему, делая человека уязвимым к другим инфекциям.

Как передаётся вирус

Мононуклеоз — одно из самых "социальных" заболеваний: заражение чаще всего происходит воздушно-капельным или контактно-бытовым путём. Передача возможна при поцелуях, через посуду, полотенца или игрушки. Именно поэтому болезнь получила неофициальное название — болезнь поцелуев.

"Заражение возможно через общие предметы, такие как посуда, полотенца, игрушки", — пояснила врач.

Чаще всего вирусом инфицируются подростки и молодые взрослые, особенно при ослабленном иммунитете, хроническом стрессе или переутомлении.

Основные симптомы

Главный признак — сочетание высокой температуры, боли в горле и увеличенных лимфоузлов. Но проявления могут быть разнообразными.

Наиболее типичные симптомы:

  • сильная усталость, сонливость;

  • высокая температура, не спадающая несколько дней;

  • боль и першение в горле, белые налёты на миндалинах;

  • увеличение лимфоузлов, особенно на шее и под челюстью;

  • увеличение печени и селезёнки (гепатоспленомегалия);

  • отёчность лица и век;

  • головные боли, ломота в теле, снижение аппетита;

  • сыпь при приёме антибиотиков пенициллинового ряда.

Эти симптомы могут сохраняться до 3-4 недель, а слабость — даже дольше.

Сравнение: мононуклеоз и ангина

Признак Инфекционный мононуклеоз Бактериальная ангина
Возбудитель Вирус Эпштейна-Барр Стрептококк
Лимфоузлы Увеличены повсеместно В основном подчелюстные
Сыпь Часто при приёме антибиотиков Обычно отсутствует
Печень и селезёнка Увеличены Без изменений
Лечение Симптоматическое Антибактериальное

Такое сравнение важно, потому что именно путаница с ангиной часто приводит к ошибочному назначению антибиотиков, которые при вирусных инфекциях бесполезны.

Почему вирус истощает иммунитет

ВЭБ поражает клетки, участвующие в формировании антител. Иммунная система работает на пределе, а затем нуждается в длительном восстановлении. Поэтому после болезни человек может чаще болеть простудами и чувствовать хроническую усталость.

Если иммунитет ослаблен, болезнь протекает тяжелее и дольше. Дополнительную нагрузку создают стресс, недосып, хронические инфекции — например, цитомегаловирус (ЦМВ), который усиливает воспалительный процесс.

А что если болезнь прошла, а усталость осталась?

После перенесённого мононуклеоза нередко развивается поствирусный синдром усталости. Организму требуется время, чтобы восстановить нормальный уровень иммунных клеток.

В этот период полезны витамины группы B, сбалансированное питание и лёгкие физические нагрузки. Однако при длительной слабости (более 2 месяцев) необходимо обследование, чтобы исключить повторную активацию вируса.

FAQ

Можно ли повторно заболеть мононуклеозом?
Рецидивы редки, но возможны при ослабленном иммунитете.

Как долго длится болезнь?
Обычно 2-4 недели, но слабость может сохраняться дольше.

Передаётся ли вирус через бытовые контакты?
Да, через посуду, поцелуи и предметы личной гигиены.

Нужны ли антибиотики?
Нет, только при присоединении бактериальной инфекции.

Можно ли заниматься спортом после выздоровления?
Не ранее чем через месяц и только после контроля состояния печени и селезёнки.

