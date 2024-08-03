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Разработан инновационный метод отслеживания перемещения инфекций в больницах
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Исследователи разработали инновационный способ для повышения безопасности пациентов в больницах

Разработан инновационный метод отслеживания перемещения инфекций в больницах

Новый метод позволяет отслеживать пути передачи инфекций в больницах, что представляет особую угрозу пациентам. С помощью созданных учёными синтетических наночастиц, имитирующих патогены, можно визуализировать маршруты распространения бактерий и вирусов.

Наночастицы, содержащие уникальные ДНК-компоненты, наносятся на поверхности в больницах и идентифицируются через ПЦР-тесты после сбора образцов.

Разработаны два типа наночастиц с разными оболочками: кремнеземной и липидной, последние разрушаются под воздействием дезинфицирующих средств, позволяя оценивать эффективность дезинфекции. Пилотные проекты уже запущены в больницах для дальнейших испытаний, сообщает 4pda.

Фото: commons.wikimedia.org/Benoit-Joseph Laventie (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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