В Бурунди подтверждены три случая заражения mpox (оспой обезьян) в Бужумбуре и Исаре. Глава Минздрава страны Лидвин Барадахана сообщила, что зараженные находятся на лечении и идут на поправку, также ведется наблюдение за контактными лицами. Приняты все необходимые меры для борьбы с заболеванием.
Mpox — это редкое вирусное заболевание, в основном встречающееся в тропических районах Центральной и Западной Африки. Вирус передается от диких животных и может распространяться между людьми, но это случается редко.
Летальность вспышек варьируется от 1% до 10%, преимущественно среди молодых людей.
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