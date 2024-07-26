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В Бурунди отмечено три случая заражения оспой обезьян
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В Бурунди отмечено три случая заражения оспой обезьян

В Бурунди подтверждены три случая заражения mpox (оспой обезьян) в Бужумбуре и Исаре. Глава Минздрава страны Лидвин Барадахана сообщила, что зараженные находятся на лечении и идут на поправку, также ведется наблюдение за контактными лицами. Приняты все необходимые меры для борьбы с заболеванием.

Mpox — это редкое вирусное заболевание, в основном встречающееся в тропических районах Центральной и Западной Африки. Вирус передается от диких животных и может распространяться между людьми, но это случается редко.

Летальность вспышек варьируется от 1% до 10%, преимущественно среди молодых людей.

Фото: commons.wikimedia.org/Alfonsopazphoto (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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