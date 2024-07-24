Врач-дерматолог Дарья Дроздова объяснила, как распознать укус клеща, зараженного боррелиозом. Такой укус приводит к появлению на коже покраснения, которое расширяется и образует рисунок, напоминающий "мишень", сообщает Газета.Ру.
Это важный признак клещевого боррелиоза (болезни Лайма), вызываемой бактериями Borrelia.
После укуса рекомендуется осмотреть и промыть место укуса, приложить лед, при зуде использовать антигистаминные препараты и средства от зуда. При наличии симптома "мишени" следует срочно обратиться к врачу.
Чтобы предотвратить укус, нужно использовать средства от насекомых, избегать прохода по траве и носить светлую одежду для лучшей видимости клещей.
Фото: commons.wikimedia.org/АлександрКарасев1 (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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