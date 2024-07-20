Академик Сергей Нетесов порекомендовал проводить термическую обработку пищи (варка, жарка, тушение, кипячение) для предотвращения заражения листериозом, бактериальной инфекцией.
Он также посоветовал избегать покупки мелко нарезанных мясопродуктов в магазинах и порекомендовал их термическую обработку перед употреблением по советам специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает News.Ru.
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