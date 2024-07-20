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Академик Нетесов: для предотвращения листериоза важно термически обрабатывать пищу
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Академик Нетесов: для предотвращения листериоза важно термически обрабатывать пищу

Академик Сергей Нетесов порекомендовал проводить термическую обработку пищи (варка, жарка, тушение, кипячение) для предотвращения заражения листериозом, бактериальной инфекцией.

Он также посоветовал избегать покупки мелко нарезанных мясопродуктов в магазинах и порекомендовал их термическую обработку перед употреблением по советам специалистов из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Pannet (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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