Фрукты приехали, а за ними — вредители: что нашли в мандаринах из Ирана
На границе сработал контроль — и вовремя. В Екатеринбург поступила партия мандарины из Ирана весом 18,6 тонны, заражённая опасными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Как обнаружили заражение
Специалисты ведомства провели лабораторные исследования и обнаружили средиземноморскую плодовую муху - один из самых опасных карантинных объектов.
"Выявлен карантинный вредный объект — средиземноморская плодовая муха", — сообщили в Россельхознадзоре.
При этом партия цитрусовых сопровождалась сертификатом, подтверждающим её безопасность. Несмотря на документ, проверки выявили наличие насекомых уже после поступления товара.
Что будет с заражёнными фруктами
Собственник партии принял решение провести полное обеззараживание всей продукции. Эта мера необходима, чтобы не допустить распространения вредителя и обеспечить биологическую безопасность региона.
"Эта процедура направлена на обеспечение биологической безопасности региона", — подчеркнули в Россельхознадзоре.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru