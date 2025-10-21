Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Фрукты приехали, а за ними — вредители: что нашли в мандаринах из Ирана

В Екатеринбург поступила заражённая партия мандаринов весом 18,6 тонны — Россельхознадзор

На границе сработал контроль — и вовремя. В Екатеринбург поступила партия мандарины из Ирана весом 18,6 тонны, заражённая опасными вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как обнаружили заражение

Специалисты ведомства провели лабораторные исследования и обнаружили средиземноморскую плодовую муху - один из самых опасных карантинных объектов.

"Выявлен карантинный вредный объект — средиземноморская плодовая муха", — сообщили в Россельхознадзоре.

При этом партия цитрусовых сопровождалась сертификатом, подтверждающим её безопасность. Несмотря на документ, проверки выявили наличие насекомых уже после поступления товара.

Что будет с заражёнными фруктами

Собственник партии принял решение провести полное обеззараживание всей продукции. Эта мера необходима, чтобы не допустить распространения вредителя и обеспечить биологическую безопасность региона.

"Эта процедура направлена на обеспечение биологической безопасности региона", — подчеркнули в Россельхознадзоре.

