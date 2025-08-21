Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инсульт
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:16

Инфаркт не возникает внезапно: как предотвратить сердечные заболевания до 40 лет

Эндоваскулярный хирург Григорьян: профилактика инфаркта начинается с питания и режима дня

Инфаркт — это не заболевание, которое появляется неожиданно. Профилактикой сердечных заболеваний нужно заниматься задолго до того, как проявятся первые тревожные симптомы. Особенно это важно в случае, когда заболевание развивается до 40 лет. Как рассказал эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян, важно не только распознать риски на ранних стадиях, но и начать воздействовать на ключевые факторы, чтобы предотвратить развитие болезни.

Правильное питание — основа профилактики

Один из важнейших шагов к здоровому сердцу — осознанный подход к питанию. Уже сокращение потребления животной пищи и быстроусвояемых углеводов может значительно улучшить состояние сосудов. При этом важно не придерживаться строгих диет, а просто соблюдать умеренность и стабильность в питании.

Режим дня и стресс: как снизить нагрузку на сердце

Григорьян подчеркивает, что регулярность и предсказуемость в жизни имеют огромное значение. Полноценный сон и снижение уровня стресса помогают существенно снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Даже если изменить жизненный ритм кардинально не получается, важно хотя бы смягчить его последствия для организма.

Физическая активность: ключ к здоровью, но с осторожностью

Умеренная физическая активность — это еще один важный фактор в профилактике сердечных заболеваний. Однако перегрузки могут нанести вред, особенно если у человека уже есть подозрения на сосудистые нарушения. Важно помнить, что любая серьезная физическая нагрузка требует предварительной консультации с врачом.

Регулярная диагностика: что важно проверять

Григорьян отмечает, что регулярная диагностика — это обязательный элемент профилактики. Кардиограмма, УЗИ и базовые анализы — это минимальный набор исследований, которые помогут следить за состоянием сердца и вовремя выявлять потенциальные проблемы.

