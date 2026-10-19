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Пожилой мужчина и медсестра
Пожилой мужчина и медсестра
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:08

Таблетки не принимают, болезнь отступает: в некоторых случаях выздоровление связано совсем не с лекарством

Эффективность популярных противовирусных и ноотропных препаратов зачастую не имеет научного подтверждения, рассказала NewsInfo терапевт, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко. Специалист подчеркнула, что отсутствие доказательной базы не всегда мешает включению таких средств в государственные клинические рекомендации.

Ранее в профессиональной среде сообщалось, что треть медиков назначают препараты, эффективность которых считают недоказанной… В перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на данный момент числятся почти восемьсот наименований с сомнительной аргументацией лечебного воздействия.

По словам врача, проблема "пустышек" особенно актуальна для сегмента противовирусной терапии, где практически не существует средств с подтвержденным прямым действием на возбудитель. Несмотря на международные стандарты, в отечественной практике такие лекарства продолжают активно применяться.

Часто врачи опираются на личную интуицию и клинический опыт, а иногда используют психологический фактор. Важно помнить, что даже противовирусные средства требуют строгого соблюдения временных интервалов, иначе любая терапия теряет смысл.

"Ты пришел к врачу, назначили препараты, начал лечиться. В идеале пациенту на приеме у врача должно уже стать легче. Так и происходит, если пациент комплаентен, доверяет врачу. Или врач убедителен", — пояснила Романенко.

Эксперт отметила, что эффект плацебо играет существенную роль в процессе выздоровления, давая организму время на активацию собственных ресурсов или ожидание действия действительно работающих медикаментов. Однако бесконтрольное использование аптечных товаров не всегда безопасно. Например, популярное сегодня самолечение йодом может спровоцировать патологии щитовидной железы, о которых пациент даже не подозревал.

Парадокс современной медицины заключается в том, что при обилии бесполезных назначений пациенты часто игнорируют жизненно важную терапию, говорит врач. В таких случаях люди нередко переходят на альтернативные методы. При этом эксперты напоминают, что даже качественные БАДы не способны заменить полноценное лечение при серьезных диагнозах.

"Гораздо большая проблема, что есть масса препаратов с доказанной эффективностью, которые пациенты не употребляют. Они считают, что эти препараты вредны для печени, что это "происки фармкомпании". Когда нужна действительно эффективная терапия, они лечатся БАДами или вообще никак не лечатся", — рассказала терапевт.

Специалист добавила, что в условиях ограниченного времени приема пациенту сложно обсудить с врачом доказательность каждого препарата. Тем не менее, системный подход к восстановлению организма необходим, особенно когда речь идет о реабилитации внутренних органов.

Так, правильная диета помогает кишечнику восстановиться после агрессивного воздействия медикаментов гораздо эффективнее, чем дорогостоящие добавки. Если же симптомы болезни не проходят, стоит пересмотреть подходы к лечению, ведь даже старые методы вроде горчичников могут быть опасны при неправильном применении.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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