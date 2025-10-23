Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:25

Тренируешься зря: самые популярные упражнения, которые не работают

Биомеханик сообщил, какие движения в спортзале чаще всего приводят к травмам

Многие проводят часы в тренажёрном зале, не осознавая, что часть усилий уходит в пустоту. Причина часто не в лени, а в выборе неправильных упражнений. Некоторые из них популярны, потому что выглядят эффектно или считаются "обязательными", но по факту не дают желаемого результата. Ниже — разбор движений, которые можно смело заменить на более эффективные варианты.

Почему популярные упражнения не всегда полезны

Спортзал — место, где мифы живут дольше, чем реальность. Люди повторяют то, что видят у других, не проверяя, работает ли это для них. А биомеханика и практические наблюдения показывают, что многие привычные движения нагружают не те мышцы, на которые вы рассчитываете. В результате тело не растёт, прогресс замирает, а травмы становятся частыми спутниками.

Сравнение упражнений

Обычное упражнение Проблема Эффективная альтернатива
Отведение бедра в тренажёре Слабая активация большой ягодичной мышцы Болгарские приседания, боковые выпады
Трицепс на блоке с канатом Неправильный вектор нагрузки Жим узким хватом, провалы на брусьях
Разведение гантелей сидя Потеря сопротивления в верхней фазе Боковой подъём на блоке, армейский жим
Сгибание ног лёжа Малая амплитуда, неестественная траектория Румынская тяга, гиперэкстензия с весом
Кручение корпуса на тренажёре Перегрузка позвоночника Планка с поворотом, упражнения с медболом

Ошибки, которых стоит избегать

  1. Отведение бедра в тренажёре. Оно кажется отличным способом "прокачать ягодицы", но в реальности почти не задействует большую ягодичную мышцу. Работают в основном боковые стабилизаторы и напрягатель широкой фасции бедра.
    Ошибка: выполнение только в сидячем положении.
    Последствие: отсутствие роста и формы ягодиц.
    Альтернатива: болгарские приседания или выпады с гантелями, где мышцы работают в полном диапазоне и под естественным сопротивлением.

  2. Трицепс на блоке с канатом. Удобное, но неэффективное движение: сопротивление приходится не на трицепс, а на предплечья.
    Ошибка: чрезмерное использование лёгких весов и высокой амплитуды.
    Последствие: рука выглядит "плоской", трицепс не растёт.
    Альтернатива: жим узким хватом, провалы на брусьях, разгибания с EZ-грифом.

  3. Разведение гантелей в стороны сидя. Часто выполняется с рывками, где работают не дельты, а трапеции.
    Ошибка: инерционное движение и слишком лёгкий вес.
    Последствие: слабое развитие плеч, риск травмы.
    Альтернатива: боковой подъём на нижнем блоке или армейский жим стоя — создают постоянное сопротивление и лучшую нагрузку.

Советы шаг за шагом: как выжать максимум из каждой тренировки

  1. Начинайте с базовых движений. Присед, становая тяга, жим лёжа — фундамент, который даёт реальную силу и массу.

  2. Составьте программу. Без планирования тренировки превращаются в хаос. Используйте приложения вроде MyFitnessPal или Strong.

  3. Следите за техникой. Снимайте себя на видео, чтобы корректировать углы и траекторию.

  4. Не гонитесь за весом. Контроль над движением важнее цифр на штанге.

  5. Чередуйте нагрузку. Меняйте количество повторов, используйте суперсеты и паузы для роста мышц.

  6. Давайте отдых. Перетренированность ведёт к регрессу — мышцы растут не во время тренировки, а во сне.

А что если вы не можете отказаться от любимых упражнений?

Не нужно вычёркивать их полностью. Некоторые из них можно оставить как "вспомогательные". Например, абдукторное кресло подходит для изометрического удержания, чтобы "добить" ягодицы в конце тренировки. А разведения гантелей можно выполнять в наклоне, чтобы переключить фокус на задние дельты. Главное — понимать цель и дозировать нагрузку.

Таблица: плюсы и минусы популярных упражнений

Упражнение Плюсы Минусы
Отведение бедра Изолирует бок ягодиц Минимальный эффект для формы
Трицепс на блоке Простое и безопасное Не развивает силу
Разведения гантелей Легко выполнить Потеря сопротивления и контроль
Кручение корпуса Чувствуется нагрузка Опасно для поясницы
Планка Универсальна Скучна при долгом выполнении

Мифы и правда о "бесполезных" упражнениях

Миф: любое упражнение полезно, если его делать регулярно.
Правда: важно не количество, а качество нагрузки и вектор усилия.

Миф: тренажёры безопаснее, чем свободные веса.
Правда: тренажёр фиксирует движение, но ограничивает естественную биомеханику.

Миф: женщинам нельзя работать с большими весами.
Правда: умеренные веса с правильной техникой формируют красивое тело без "перекачки".

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать эффективное упражнение для конкретной мышцы?
Смотрите на биомеханику: чем ближе направление сопротивления к линии мышечного сокращения, тем выше отдача.

Что лучше — свободные веса или тренажёры?
Свободные веса развивают координацию и силу. Тренажёры подходят новичкам или для добивающих сетов.

Можно ли добиться результата без жима и тяги?
Да, но прогресс будет медленнее. Эти движения задействуют множество мышц и стимулируют гормональный отклик.

Как избежать застоя в прогрессе?
Меняйте упражнения каждые 6-8 недель, увеличивайте интенсивность, применяйте дроп-сеты и суперсеты.

Интересные факты

  1. Более 70% посетителей тренажёрных залов повторяют одни и те же упражнения без изменений годами.

  2. Ягодичные мышцы — самые крупные в теле, но часто недорабатывают из-за сидячего образа жизни.

  3. Исследования показывают, что боковые выпады активируют ягодицы на 40% эффективнее, чем кресло-абдуктор.

Исторический контекст

Первые тренажёры для отведения бедра появились в 1960-х годах в США. Они позиционировались как "женские" — для создания "идеальных бёдер". Со временем оказалось, что они почти не влияют на форму, но до сих пор остаются популярными из-за маркетинга и привычки. Современные тренеры советуют заменять их на функциональные движения — приседания, выпады и тяги.

