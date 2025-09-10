Тренажёры, которые кажутся полезными, но только приближают травму

Каждая минута в спортзале может работать на результат — если не тратить силы на упражнения, которые скорее вредят, чем помогают. Многие популярные тренажёры и движения создают лишь иллюзию пользы, но при этом нагружают суставы и формируют неправильные двигательные привычки. Эксперты отмечают: иногда достаточно заменить пару привычных упражнений на более функциональные, чтобы тренировки стали эффективнее и безопаснее.

Почему стоит пересмотреть тренировки

Сложность в том, что многие "опасные" упражнения приятны в исполнении: они дают быстрый "жгучий" эффект или позволяют работать с большим весом. Но такие ощущения обманчивы. Движения, не имеющие аналогов в повседневной жизни, не укрепляют тело системно. Они перегружают отдельные суставы и мышцы, игнорируя естественные биомеханические связи.

По словам специалистов, ключевой ориентир в выборе упражнений — это функциональность: способность движения готовить тело к реальным нагрузкам за пределами спортзала.

Тренажёры для разведения и сведения бёдер

Эти машины часто рекламируют как отличный способ "проработать ягодицы". К тому же с их помощью можно легко взять внушительный вес. Но в действительности такие упражнения неестественны для организма.

"В жизни нет ничего похожего на эти движения", — сказал тренер Ник Тумминелло.

Эти мышцы нужны в первую очередь для стабилизации, когда человек стоит или идёт. Намного полезнее включать их в работу при выполнении выпадов или шагов на платформу. Более безопасная альтернатива — упражнения на блочном тренажёре с резиной или тросами, где сохраняется естественная траектория движения.

Смит: универсальный, но небезопасный

Многие считают машину Смита универсальной заменой свободным весам. На деле она опасна именно из-за фиксированной траектории.

"Фиксированная траектория заставляет сустав двигаться так, как он может не хотеть", — пояснил эксперт по биомеханике Аарон Брукс.

При жиме, приседе или жиме стоя суставы вынуждены подстраиваться под заданную траекторию, что повышает риск травмы. Гораздо полезнее заменить такие движения классическими вариантами с гантелями или штангой, которые развивают как крупные, так и стабилизирующие мышцы. Единственный плюс Смита — возможность использовать перекладину для подтягиваний обратным хватом или отжиманий под углом.

Приседания у стены с фитболом

Упражнение с мячом между спиной и стеной часто рекомендуют новичкам. Но оно полностью выключает из работы ягодичные мышцы и делает движение неестественным. В реальной жизни никто не опирается на мяч, чтобы присесть.

Лучший вариант — приседания с гирей или гантелью в руках (goblet squat). Такой формат активирует квадрицепсы, ягодицы и мышцы кора, развивает равновесие и учит правильно распределять вес.

Трицепсовые "добивки"

Разгибания рук назад и из-за головы часто встречаются в фитнес-программах. Но эксперты называют их малоэффективными и травмоопасными. Они перегружают локти и плечи, а при неправильной технике риск возрастает в разы.

"Никогда не стоит делать упражнения только на руки", — заявил тренер Джереми Фриш.

Для развития трицепсов лучше подходят сложные движения — узкий жим или отжимания с упором на наклонную скамью. Они задействуют сразу несколько групп мышц и обеспечивают безопасную нагрузку.

Торсионные скручивания сидя

Популярный тренажёр для косых мышц живота даёт спорный эффект: он действительно включает пресс, но одновременно чрезмерно крутит позвоночник, оставляя таз неподвижным. Такая нагрузка может привести к проблемам со спиной. Гораздо безопаснее выполнять рубящие движения на тросовом тренажёре (cable chops), где работают и мышцы корпуса, и тазобедренные суставы.

Машина для разгибания ног

На первый взгляд, это идеальное упражнение для квадрицепсов. Но специалисты предупреждают: нагрузка распределяется неестественно, создавая избыточное давление на коленные суставы. Особенно часто ошибки допускают те, кто смещает таз или садится неправильно. Более физиологичные аналоги — приседания и выпады. Эти упражнения развивают ноги комплексно и одновременно укрепляют ягодицы и корпус.

Главная ошибка в тренировках — полагаться на упражнения, которые дают быстрый эффект или кажутся удобными. На деле такие движения не делают тело сильнее и устойчивее, а лишь повышают риск травм. Осознанный выбор функциональных упражнений позволяет не только достичь результата быстрее, но и сохранить здоровье суставов и мышц.