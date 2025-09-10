Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале
Девушка поднимает тяжести в тренажерном зале
© flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Тренажёры, которые кажутся полезными, но только приближают травму

Тренер Джереми Фриш объяснил, какие упражнения не развивают трицепсы

Каждая минута в спортзале может работать на результат — если не тратить силы на упражнения, которые скорее вредят, чем помогают. Многие популярные тренажёры и движения создают лишь иллюзию пользы, но при этом нагружают суставы и формируют неправильные двигательные привычки. Эксперты отмечают: иногда достаточно заменить пару привычных упражнений на более функциональные, чтобы тренировки стали эффективнее и безопаснее.

Почему стоит пересмотреть тренировки

Сложность в том, что многие "опасные" упражнения приятны в исполнении: они дают быстрый "жгучий" эффект или позволяют работать с большим весом. Но такие ощущения обманчивы. Движения, не имеющие аналогов в повседневной жизни, не укрепляют тело системно. Они перегружают отдельные суставы и мышцы, игнорируя естественные биомеханические связи.

По словам специалистов, ключевой ориентир в выборе упражнений — это функциональность: способность движения готовить тело к реальным нагрузкам за пределами спортзала.

Тренажёры для разведения и сведения бёдер

Эти машины часто рекламируют как отличный способ "проработать ягодицы". К тому же с их помощью можно легко взять внушительный вес. Но в действительности такие упражнения неестественны для организма.

"В жизни нет ничего похожего на эти движения", — сказал тренер Ник Тумминелло.

Эти мышцы нужны в первую очередь для стабилизации, когда человек стоит или идёт. Намного полезнее включать их в работу при выполнении выпадов или шагов на платформу. Более безопасная альтернатива — упражнения на блочном тренажёре с резиной или тросами, где сохраняется естественная траектория движения.

Смит: универсальный, но небезопасный

Многие считают машину Смита универсальной заменой свободным весам. На деле она опасна именно из-за фиксированной траектории.

"Фиксированная траектория заставляет сустав двигаться так, как он может не хотеть", — пояснил эксперт по биомеханике Аарон Брукс.

При жиме, приседе или жиме стоя суставы вынуждены подстраиваться под заданную траекторию, что повышает риск травмы. Гораздо полезнее заменить такие движения классическими вариантами с гантелями или штангой, которые развивают как крупные, так и стабилизирующие мышцы. Единственный плюс Смита — возможность использовать перекладину для подтягиваний обратным хватом или отжиманий под углом.

Приседания у стены с фитболом

Упражнение с мячом между спиной и стеной часто рекомендуют новичкам. Но оно полностью выключает из работы ягодичные мышцы и делает движение неестественным. В реальной жизни никто не опирается на мяч, чтобы присесть.

Лучший вариант — приседания с гирей или гантелью в руках (goblet squat). Такой формат активирует квадрицепсы, ягодицы и мышцы кора, развивает равновесие и учит правильно распределять вес.

Трицепсовые "добивки"

Разгибания рук назад и из-за головы часто встречаются в фитнес-программах. Но эксперты называют их малоэффективными и травмоопасными. Они перегружают локти и плечи, а при неправильной технике риск возрастает в разы.

"Никогда не стоит делать упражнения только на руки", — заявил тренер Джереми Фриш.

Для развития трицепсов лучше подходят сложные движения — узкий жим или отжимания с упором на наклонную скамью. Они задействуют сразу несколько групп мышц и обеспечивают безопасную нагрузку.

Торсионные скручивания сидя

Популярный тренажёр для косых мышц живота даёт спорный эффект: он действительно включает пресс, но одновременно чрезмерно крутит позвоночник, оставляя таз неподвижным. Такая нагрузка может привести к проблемам со спиной. Гораздо безопаснее выполнять рубящие движения на тросовом тренажёре (cable chops), где работают и мышцы корпуса, и тазобедренные суставы.

Машина для разгибания ног

На первый взгляд, это идеальное упражнение для квадрицепсов. Но специалисты предупреждают: нагрузка распределяется неестественно, создавая избыточное давление на коленные суставы. Особенно часто ошибки допускают те, кто смещает таз или садится неправильно. Более физиологичные аналоги — приседания и выпады. Эти упражнения развивают ноги комплексно и одновременно укрепляют ягодицы и корпус.

Главная ошибка в тренировках — полагаться на упражнения, которые дают быстрый эффект или кажутся удобными. На деле такие движения не делают тело сильнее и устойчивее, а лишь повышают риск травм. Осознанный выбор функциональных упражнений позволяет не только достичь результата быстрее, но и сохранить здоровье суставов и мышц.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала комплекс утренних упражнений вместо кофе сегодня в 14:19

Зарядка вместо кофе: утренний ритуал, который меняет жизнь

Фитнес-тренер показала, как заменить утренний кофе зарядкой: комплекс упражнений помогает проснуться и зарядиться энергией на весь день.

Читать полностью » Травматолог-ортопед Максим Саутин объяснил, чем жим ногами полезнее для позвоночника сегодня в 13:15

Упражнение, которое качает ноги без боли в спине

Врач объяснил, какое упражнение может заменить приседания со штангой и почему полностью отказываться от классики всё же не стоит.

Читать полностью » Акулина Бахтурина: белки, углеводы и вода помогают ускорить восстановление после спорта сегодня в 12:11

Ошибки после тренировки: почему неправильный ужин сводит усилия на нет

Эксперт раскрыла секрет восстановления после спорта: какие продукты стоит включать в рацион и когда лучше всего есть после тренировки.

Читать полностью » Эксперт по осанке Ольга Махова рассказала, какие мышцы нужно укреплять для ровной спины сегодня в 11:37

Как избавиться от сутулости без напряжения и усталости

Эксперт раскрыла неожиданный секрет осанки: почему постоянные попытки держать спину ровно не работают и что действительно помогает сохранить её здоровой.

Читать полностью » Джефф Кавальер: проработка корпуса даёт быстрый прогресс в упражнениях сегодня в 10:32

Почему долгие тренировки не работают: секрет быстрых результатов от фитнес-эксперта

Фитнес-эксперт раскрыл комплекс упражнений, которые помогут быстрее заметить результат и сделать пресс сильнее без долгих и скучных тренировок.

Читать полностью » Тренер Дэвид Робертсон рассказал, как правильно настроить велотренажёр перед тренировкой сегодня в 9:50

Секрет студийного велоспорта: как превратить домашнюю тренировку в драйв-сессию

Узнайте, как устроить полноценную велотренировку у себя дома: настройка велосипеда, техника, программа на 30 минут и советы для комфорта.

Читать полностью » Mayo Clinic: недостаток сна связан с повышенным риском ожирения сегодня в 9:10

45 минут в зале — и вес стоит: где скрывается причина

45 минут кардио в день — решение или ловушка? Разбираемся, почему тренажёрный зал сам по себе не гарантирует минус на весах, и что добавит стабильный прогресс.

Читать полностью » Как тренировать нижний пресс: данные исследования Халлского университета сегодня в 8:50

Эти упражнения для живота кажутся простыми, но именно они меняют всё

Укрепить нижний пресс можно без сложных тренажёров — всего несколько упражнений помогут задействовать весь корпус и добиться заметного результата.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты назвали признаки осенней линьки у домашних попугаев
Общество

В Госдуме предложили засчитывать отпуск по уходу за ребёнком в двойном размере стажа
Спорт и фитнес

Галина Денцель: тренировки на балансировочной доске укрепляют мышцы кора и предотвращают травмы
Наука

Археологи нашли жучье ожерелье в урне ребёнка в Польше
Красота и здоровье

Профессор питания: вечером тяга к сладкому достигает пика из-за усталости и циркадных ритмов
Туризм

Блогер отметил, что туристы уходят из Таиланда в пользу Вьетнама, Камбоджи и Лаоса
СЗФО

В России предлагают запретить электросамокаты рядом со школами и детскими садами
Садоводство

Капуста до весны: подготовка и оптимальные условия хранения – советы экспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet