Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Южная Корея
Южная Корея
© commons.wikimedia.org by José Carioca is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:57

Индустриальные туры в Южную Корею: узнайте секреты технологий из первых уст

Технологии и культура: что скрывают индустриальные туры в Корее и почему это так интересно

В России набирает популярность новый формат путешествий — индустриальные туры в Южную Корею. Как стало известно 5 августа 2025 года, теперь туристам предлагают не только экскурсии по Сеулу, но и уникальные программы, включающие посещение производственных корпораций и участие в мастер-классах, например, по приготовлению рамена.

На деловой встрече в Москве директор российского офиса Национальной организации туризма Кореи Ли Кенмин сообщил, что интерес к такому виду отдыха растёт. По его словам, многие путешественники ценят возможность увидеть, как создаются передовые технологии, и прикоснуться к промышленной культуре страны. Директор по маркетингу Екатерина Лопухина уточнила, что в рамках туров можно посетить заводы косметической индустрии K Beauty, предприятия Samsung и Hyundai/Kia, фермерские хозяйства, а также киберспортивные объекты.

Программа включает:

  • Автомобили — HMG Driving Experience с тест-драйвом на заводском треке.
  • Электронику и металлургию — музей инноваций Samsung и центр POSCO.
  • K Food и K Beauty — от кулинарных мастер-классов по лапше рамен до визитов на косметические фабрики.
  • Киберспорт — посещение LoL Park и профильных академий.

Эксперт China Travel Анастасия Витушинская отмечает, что массового спроса пока нет, но поток туристов стабилен — многие россияне стремятся к необычным впечатлениям.

Автор туристического блога на "Дзене" Марк Ерёмин в своём обзоре отметил, что подобные поездки — это не просто туризм, а возможность глубже понять технологии и культуру Южной Кореи. По его мнению, индустриальные туры могут стать "новым уровнем" путешествий, когда страна раскрывается через производство и инновации. Он подчеркнул, что Корея удобна для туристов: здесь развитая инфраструктура, качественные отели, стабильный интернет, а авиабилеты из Москвы туда и обратно с багажом можно найти от 65 000 рублей.

По словам блогера, в будущем подобные программы можно дополнить посещением стартап-инкубаторов и лабораторий искусственного интеллекта, чтобы сделать туризм ещё более насыщенным образовательным содержанием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как жить у океана на Гавайях и не нарушать закон сегодня в 7:19

Что нужно, чтобы провести ночь в палатке на Гавайях

Мой опыт получения разрешения на кемпинг на Гавайях и что нужно знать.

Читать полностью » Палаточный рай: каково это - просыпаться на пляже Гавайев сегодня в 6:15

Как живут те, кто выбирает палатку у берега на Гавайях

Личный опыт жизни в палатке на гавайском пляже: утро, океан и серферы.

Читать полностью » Что нужно, чтобы провести идеальный день на побережье Гавайев сегодня в 5:11

Как я провёл день у океана на Гавайях и запомнил его навсегда

Мой идеальный день на побережье Гавайев: от кофе на рассвете до заката на песке.

Читать полностью » Мой опыт встречи с морской черепахой на Гавайях сегодня в 4:07

Где живут морские черепахи на Гавайях и как их найти

Моя встреча с черепахой на Гавайях: где искать и почему нельзя трогать.

Читать полностью » Гавайские пляжи: серферы, закаты и соломенные домики сегодня в 3:04

Мой день на гавайском пляже: вайб, который невозможно забыть

Гавайские пляжи — это не только океан. Это целый вайб, в котором хочется остаться.

Читать полностью » Кёльн стал главным конкурентом Берлина по числу туристов в Германии сегодня в 2:29

Миллионы туристов едут сюда вместо Берлина — город поразил атмосферой и расположением

Кёльн уверенно выходит из тени Берлина: собор, старый город, мост любви и гастрономия делают его новой звездой туристической карты Германии.

Читать полностью » Историческая причина, почему взрослые мужчины в Италии редко носят шорты сегодня в 1:12

Этот элемент гардероба превращает туриста в чужака в Италии — и не только в Риме

В Италии шорты могут стать не просто неудобным выбором, а настоящей социальной ошибкой. Разбираемся, где их можно носить, а где лучше воздержаться.

Читать полностью » Стало известно, будет ли дешевле цена, если покупать билеты на поезд сразу в обе стороны сегодня в 0:27

Хитрый способ покупки билетов снижает цену обратного пути на пятую часть

Путешествие поездом может стоить почти вдвое дешевле. Разбираем рабочие способы сэкономить, от раннего бронирования до скрытых акций РЖД.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Renault и Geely начнут выпуск электрокроссоверов на платформе GEA
Еда

Три правила варки картофеля: крупная нарезка, мало воды, соль в конце
ДФО

Приамурье наращивает производство отечественных семян сои для полного импортозамещения
Культура и шоу-бизнес

Певец Shaman выступит в Пхеньяне на концерте к 80-летию освобождения Кореи
Красота и здоровье

Доктор Рышавка о важности микробиома: от рака до настроения — что мы не замечаем
Питомцы

Как правильно давать таблетку собаке — рекомендации ветеринаров
Красота и здоровье

Не стойте в бездействии: важные советы по восстановлению в летнюю жару
Туризм

Более 70% территории Гонконга занимают природные ландшафты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru