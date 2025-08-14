Индустриальные туры в Южную Корею: узнайте секреты технологий из первых уст

В России набирает популярность новый формат путешествий — индустриальные туры в Южную Корею. Как стало известно 5 августа 2025 года, теперь туристам предлагают не только экскурсии по Сеулу, но и уникальные программы, включающие посещение производственных корпораций и участие в мастер-классах, например, по приготовлению рамена.

На деловой встрече в Москве директор российского офиса Национальной организации туризма Кореи Ли Кенмин сообщил, что интерес к такому виду отдыха растёт. По его словам, многие путешественники ценят возможность увидеть, как создаются передовые технологии, и прикоснуться к промышленной культуре страны. Директор по маркетингу Екатерина Лопухина уточнила, что в рамках туров можно посетить заводы косметической индустрии K Beauty, предприятия Samsung и Hyundai/Kia, фермерские хозяйства, а также киберспортивные объекты.

Программа включает:

Автомобили — HMG Driving Experience с тест-драйвом на заводском треке.

Электронику и металлургию — музей инноваций Samsung и центр POSCO.

K Food и K Beauty — от кулинарных мастер-классов по лапше рамен до визитов на косметические фабрики.

Киберспорт — посещение LoL Park и профильных академий.

Эксперт China Travel Анастасия Витушинская отмечает, что массового спроса пока нет, но поток туристов стабилен — многие россияне стремятся к необычным впечатлениям.

Автор туристического блога на "Дзене" Марк Ерёмин в своём обзоре отметил, что подобные поездки — это не просто туризм, а возможность глубже понять технологии и культуру Южной Кореи. По его мнению, индустриальные туры могут стать "новым уровнем" путешествий, когда страна раскрывается через производство и инновации. Он подчеркнул, что Корея удобна для туристов: здесь развитая инфраструктура, качественные отели, стабильный интернет, а авиабилеты из Москвы туда и обратно с багажом можно найти от 65 000 рублей.

По словам блогера, в будущем подобные программы можно дополнить посещением стартап-инкубаторов и лабораторий искусственного интеллекта, чтобы сделать туризм ещё более насыщенным образовательным содержанием.