Молодёжь Китая бросает торговые центры ради заводов: новый тренд, который поражает

В Китае все заметнее проявляется необычный туристический тренд: молодежь все чаще проводит выходные не в торговых центрах и не в парках аттракционов, а на заводах. Экскурсии на фабрики превратились в новый формат досуга и даже в способ самовыражения.

Заводы как культурный феномен

Еще недавно производственные предприятия считались закрытой территорией, куда попасть могли лишь сотрудники. Сегодня же они становятся площадкой для массовых экскурсий. Молодые китайцы стремятся увидеть, как создаются вещи, которые они используют ежедневно, и ощутить себя частью большой индустриальной истории.

"Для молодого поколения Китая фабрики — это не просто места работы, но и символ национального потенциала и современной изобретательности", — уточнили в материале China Daily.

На заводах Xiaomi и Unitree желающих оказалось так много, что попасть внутрь стало почти невозможно. В январе этого года на первый день открытых дверей автомобильного завода Xiaomi в Пекине зарегистрировалось более 4,6 тысячи человек при доступных 20 местах. А билеты на экскурсию по предприятию Unitree, выпускающему роботов, перепродавались по цене выше 400 долларов.

Почему молодежь выбирает фабрики

Причин у этого явления несколько.

Образовательный интерес. Экскурсии помогают связать теорию, полученную в школе или университете, с реальной практикой. Культурная идентичность. Молодые люди видят в заводах символ успеха страны и подтверждение её технологического превосходства. Новизна впечатлений. Промышленные предприятия воспринимаются как альтернатива привычным видам досуга.

Семейные экскурсии тоже набирают популярность. Родители используют такие поездки, чтобы показать детям, как устроено производство автомобилей, электроники или бытовой техники.

Туризм и экономика

Индустриальный туризм активно развивается в мире. В развитых странах он обеспечивает до 15% туристического дохода. В Китае эта доля пока не превышает 5%, что открывает перспективы для роста. Эксперты считают, что превращение заводов в туристические объекты способно стимулировать не только внутренний туризм, но и повысить интерес к китайским брендам за рубежом.

"Молодых китайцев на фабрику тянет не просто вид работающих машин, но и желание понять свое место в меняющемся обществе", — рассказали в газете.

Посещение заводов становится чем-то большим, чем экскурсия: это одновременно и образовательное событие, и часть культурного опыта.