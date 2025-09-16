Роботы работают, а вы смотрите: микроэлектроника и металлургия устраивают шоу без декораций
Промышленный туризм давно перестал быть "походом в музей цеха". Это живые маршруты на действующие заводы, ГЭС, технопарки и фермы, где гости видят конвейеры, лаборатории, роботизированные линии и финальные продукты. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), сегодня около двух тысяч предприятий в 82 регионах России готовы принимать туристов: от металлургии и химии до пищевой промышленности и микроэлектроники. Ниже — как устроена "Открытая промышленность", что выбрать по интересам и где уже сейчас записываться на экскурсии.
Что такое "Открытая промышленность" и как в неё попасть туристу
Государственная программа с 2020 года стандартизирует и развивает промтуризм: компании проходят онлайн-обучение, разрабатывают безопасные и содержательные маршруты по действующим производствам и получают сертификат. Для путешественников работают путеводитель promtourism. online и мини-приложение "Открытая промышленность" во ВК с фильтрами по региону, отрасли, возрасту и целевой аудитории. Там публикуют только сертифицированные площадки и расписание экскурсий, мастер-классов и лекций.
"При его создании мы обращали внимание, чтобы предприятия были объединены общими историческими связями или кооперационными цепочками", — пояснила заместитель генерального директора — директор дивизиона "Городская экономика" Ольга Захарова.
Ежегодно АСИ выпускает онлайн-путеводитель по лучшим практикам, а проект "Две страны, тысячи заводов" объединяет маршруты России и Беларуси по кооперационным цепочкам. Поток путешественников растёт: 800 тыс. в 2022-м, более 1 млн в 2023-м и свыше 2 млн в 2024-м.
Где смотреть "живое производство": короткий обзор по регионам
Москва
-
Комбинат "Очаково" (ул. Рябиновая, 44): туры по безалкогольному (7+) и пивоваренному (18+) производству, варка, брожение, розлив и дегустация. Сборные группы 20-40 человек, 1,5 часа, от 700 ₽.
"Цель — познакомить наших гостей с процессами производства и рассказать об истории традиционных русских напитков", — пояснил руководитель Музея традиционных русских напитков Евгений Шатилов.
"Завершается экскурсия дегустацией нашей продукции. В музейной экспозиции можно узнать об истории и традициях приготовления кваса", — добавляет Евгений Шатилов.
-
Косметическая фабрика "Свобода" (ул. Вятская, 47, стр. 4): 11 форматов, в том числе квесты и мастер-классы; посещение цехов мыла, паст и шампуней; ассортиментный кабинет для взрослых. Сеансы в 9:30, 11:00, 13:00; 1,5 часа; от 1350 ₽.
"В ходе некоторых экскурсий для взрослых можно посетить ассортиментный кабинет, где собраны музейная экспозиция и коллекция продукции, выпускавшейся предприятием за последние 70 лет", — отметила заведующая музейным отделом Елена Алехина.
"По итогам прошлых лет мы проводим в среднем 30 экскурсий в год для 780 человек", — говорит Елена Алехина.
-
"Микрон" (Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6, стр. 5): "Понедельник на Микроне" — каждый третий понедельник; 1,5 часа; до 20 человек. Роботизированные линии, микроскопы, кремниевые пластины. От 1900 ₽. Участник "Открой#Моспром".
Магнитогорск
-
ММК (ул. Кирова, 93): восемь маршрутов, в том числе для 6+. Популярен тур "Укрощение огня": доменный и листопрокатный цеха, печи высотой с 20-этажку. 3 часа, по пт-сб, до 20 человек, от 1100 ₽ (детские — от 360 ₽). Есть тур "Первые в Магнитке".
Дагестан
-
Чиркейская ГЭС (пос. Дубки): арочная плотина в Сулакском каньоне, 2 часа, вт/чт/сб/вс в 11:00 и 14:00, 10+, группы до 20 человек. Гребень плотины, машинный зал. 1250 ₽ взрослые, 620 ₽ льготные.
Тула
-
Тульский молочный комбинат (ул. Некрасова, 7): "Сырный день" — французская линия Chalon Megar, солильные бассейны, хвойные комнаты созревания, дегустация от бренд-шефа. 2 часа, 10-15 человек, от 900 до 2300 ₽.
Иркутская область
-
"Байкалсамоцветы" (с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6/1): добыча чароита, нефрита, офикальцита и производство изделий; 1,5 часа, будни, до 35 человек; музей минералов и мастер-классы.
"Мы рассказываем историю предприятия, историю освоения камня человеком с начала времен, описываем физико-химический состав минералов", — говорит заведующая выставочным залом Ирина Булавинцева.
Иваново
-
"Шуйские ситцы" (г. Шуя, ул. 1-я Московская, 19): программа "Полотно длиною в 200 лет", 1,5-2 часа, 8-12 человек; отделочные и швейные цеха, вакуумный выворачиватель, контроль качества. 500 ₽ взрослые, 250 ₽ дети 10+ и пенсионеры.
Кемерово
-
"Азот" (ул. Грузовая, стр. 1): азотная промышленность для АПК; 2-2,5 часа, группы 5-30 человек, 14+. С 2025 года есть индивидуальные туры.
"Во время экскурсии мы знакомим гостей с понятием химической отрасли и её подразделом, которым мы занимаемся, — азотной промышленностью. Показываем производственные цеха, как сотрудники работают с газами либо с активными жидкостями", — говорит заведующий музеем истории и трудовой славы Илья Арефьев.
Плюсы и минусы промтуризма
|Плюсы
|Минусы
|Доступ за кулисы реального производства
|Жёсткие слоты и допуски, не всегда "здесь и сейчас"
|Практика: мастер-классы, дегустации, интерактив
|Возрастные/техногенные ограничения по маршрутам
|Профессиональная навигация и безопасность
|Не везде разрешена фото- и видеосъёмка
|Маршруты по всей стране, понятное бронирование
|Популярные объекты быстро заполняются
Сравнение форматов (что выбрать по интересам)
|Формат
|Что увидите
|Кому подойдёт
|Бюджет
|Пищевая промышленность (напитки, сыр)
|Варка, брожение, розлив, дегустация
|Семьи 7+, гурманы
|низкий-средний
|Микроэлектроника
|Чистые комнаты, чипы, микроскопы
|Технофаны 12+, студенты
|средний
|Металлургия
|Доменные печи, прокат, спецтехника
|Искатели "вау"-эффектов, 10+/18+
|средний
|Энергетика (ГЭС)
|Плотины, машинзалы, виды
|Любители инженерных ландшафтов 10+
|низкий-средний
|Текстиль
|Печать, швейные линии, QC
|Дизайнеры, семьи 10+
|низкий
|Камнерезное дело
|Цеха, минералы, мастер-классы
|Творческие, школьники
|низкий
Как подготовиться: пошагово (HowTo)
- Определите отрасль и регион: откройте promtourism. online или мини-приложение во ВК.
- Проверьте возраст и дресс-код (обувь на плоской подошве, закрытая одежда, иногда — паспорт).
- Забронируйте слот минимум за 5-7 дней; на крупные заводы — раньше.
- Уточните разрешения: фото/видео, личные вещи, безопасность.
- Приходите за 15-20 минут: инструктаж, СИЗ, распределение по подгруппам.
- По итогам — загляните в фирменный магазин (сыр, квас, финифть, сувениры).
Мифы и правда (ClaimReview)
- Миф: "Промтуризм — это только музей при заводе".
Правда: по программе допускают действующие производства, а не только экспозиции.
- Миф: "На заводы пускают только взрослых".
Правда: много маршрутов 6+/7+, но с ограничениями по цехам.
- Миф: "Цены высокие и всё платно".
Правда: часть экскурсий бесплатна (например, в рамках "Открой#Моспром").
FAQ
Как найти "правильную" экскурсию?
Используйте фильтры на promtourism. online/во ВК: отрасль, регион, возраст, дата, уровень доступа.
Нужны ли спецодежда и справки?
Обычно выдают СИЗ на месте. Требования по одежде — закрытая обувь и отсутствие свободных аксессуаров.
Можно ли снимать?
Регламент разный: где-то разрешают фото в "чистых" зонах, где-то — только на открытых площадках.
Сколько времени закладывать?
От 1,5 до 3 часов на один объект + дорога. На сложные комплексы — половину дня.
Исторический контекст: как вырос промтуризм
- 2010-е: единичные "фабричные туры" при крупных брендах.
- 2019: запуск московского проекта "Открой#Моспром".
- 2020: старт федеральной программы "Открытая промышленность" (АСИ + Минпромторг).
- 2022-2024: рост потока гостей с 800 тыс. до 2+ млн; расширение географии и форматов.
- 2024-2025: межгосударственные маршруты с Беларусью, обновления путеводителей и мастер-классов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Забронировали в последний момент → нет мест → ставьте напоминание и бронируйте за неделю-две.
- Пришли в открытой обуви → не пустят в цех → возьмите кроссовки/ботинки, запасную куртку.
- Игнорировали возрастные ограничения → отказ в доступе → выбирайте маршрут 6+/7+ или подростковые смены.
- Снимали там, где запрещено → конфликт/удаление из группы → уточняйте правила у сопровождающего.
А что если…
…вы с детьми? Берите пищевое производство, текстиль, камнерезные мастерские и ГЭС с панорамами.
…вы — технофан? Идите на микроэлектронику и металлургию: чипы, доменные печи и роботизированные линии.
…нужна командная поездка? Заказывайте корпоративный тур с адаптацией под отраслевые интересы.
Заключение: зачем это пробовать
Промтуризм соединяет "вау-эффект" инженерии и прикладную пользу: вы видите путь продукта — от сырья до полки, общаетесь с инженерами и мастерами, возвращаетесь с новыми знаниями и вкусными/красивыми сувенирами. А ещё - это удобный формат для семейных поездок, профориентации школьников, вдохновения для дизайнеров и предпринимателей.
3 факта напоследок
- В "ОткройМоспром" участвуют 140+ столичных предприятий, интерес к пищевке — более 50% всех заявок.
- Сертификацию в "Открытой промышленности" проходят как гиганты, так и семейные бизнесы.
- Совместные маршруты с Беларусью демонстрируют кооперацию: сталь — тракторы — комплектующие — экспорт.
