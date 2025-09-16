Роботы работают, а вы смотрите: микроэлектроника и металлургия устраивают шоу без декораций

Промышленный туризм давно перестал быть "походом в музей цеха". Это живые маршруты на действующие заводы, ГЭС, технопарки и фермы, где гости видят конвейеры, лаборатории, роботизированные линии и финальные продукты. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), сегодня около двух тысяч предприятий в 82 регионах России готовы принимать туристов: от металлургии и химии до пищевой промышленности и микроэлектроники. Ниже — как устроена "Открытая промышленность", что выбрать по интересам и где уже сейчас записываться на экскурсии.

Что такое "Открытая промышленность" и как в неё попасть туристу

Государственная программа с 2020 года стандартизирует и развивает промтуризм: компании проходят онлайн-обучение, разрабатывают безопасные и содержательные маршруты по действующим производствам и получают сертификат. Для путешественников работают путеводитель promtourism. online и мини-приложение "Открытая промышленность" во ВК с фильтрами по региону, отрасли, возрасту и целевой аудитории. Там публикуют только сертифицированные площадки и расписание экскурсий, мастер-классов и лекций.

"При его создании мы обращали внимание, чтобы предприятия были объединены общими историческими связями или кооперационными цепочками", — пояснила заместитель генерального директора — директор дивизиона "Городская экономика" Ольга Захарова.

Ежегодно АСИ выпускает онлайн-путеводитель по лучшим практикам, а проект "Две страны, тысячи заводов" объединяет маршруты России и Беларуси по кооперационным цепочкам. Поток путешественников растёт: 800 тыс. в 2022-м, более 1 млн в 2023-м и свыше 2 млн в 2024-м.

Где смотреть "живое производство": короткий обзор по регионам

Москва

Комбинат "Очаково" (ул. Рябиновая, 44): туры по безалкогольному (7+) и пивоваренному (18+) производству, варка, брожение, розлив и дегустация. Сборные группы 20-40 человек, 1,5 часа, от 700 ₽.

"Цель — познакомить наших гостей с процессами производства и рассказать об истории традиционных русских напитков", — пояснил руководитель Музея традиционных русских напитков Евгений Шатилов.

"Завершается экскурсия дегустацией нашей продукции. В музейной экспозиции можно узнать об истории и традициях приготовления кваса", — добавляет Евгений Шатилов.

Косметическая фабрика "Свобода" (ул. Вятская, 47, стр. 4): 11 форматов, в том числе квесты и мастер-классы; посещение цехов мыла, паст и шампуней; ассортиментный кабинет для взрослых. Сеансы в 9:30, 11:00, 13:00; 1,5 часа; от 1350 ₽.

"В ходе некоторых экскурсий для взрослых можно посетить ассортиментный кабинет, где собраны музейная экспозиция и коллекция продукции, выпускавшейся предприятием за последние 70 лет", — отметила заведующая музейным отделом Елена Алехина.

"По итогам прошлых лет мы проводим в среднем 30 экскурсий в год для 780 человек", — говорит Елена Алехина.

"Микрон" (Зеленоград, ул. Академика Валиева, 6, стр. 5): "Понедельник на Микроне" — каждый третий понедельник; 1,5 часа; до 20 человек. Роботизированные линии, микроскопы, кремниевые пластины. От 1900 ₽. Участник "Открой#Моспром".

Магнитогорск

ММК (ул. Кирова, 93): восемь маршрутов, в том числе для 6+. Популярен тур "Укрощение огня": доменный и листопрокатный цеха, печи высотой с 20-этажку. 3 часа, по пт-сб, до 20 человек, от 1100 ₽ (детские — от 360 ₽). Есть тур "Первые в Магнитке".

Дагестан

Чиркейская ГЭС (пос. Дубки): арочная плотина в Сулакском каньоне, 2 часа, вт/чт/сб/вс в 11:00 и 14:00, 10+, группы до 20 человек. Гребень плотины, машинный зал. 1250 ₽ взрослые, 620 ₽ льготные.

Тула

Тульский молочный комбинат (ул. Некрасова, 7): "Сырный день" — французская линия Chalon Megar, солильные бассейны, хвойные комнаты созревания, дегустация от бренд-шефа. 2 часа, 10-15 человек, от 900 до 2300 ₽.

Иркутская область

"Байкалсамоцветы" (с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6/1): добыча чароита, нефрита, офикальцита и производство изделий; 1,5 часа, будни, до 35 человек; музей минералов и мастер-классы.

"Мы рассказываем историю предприятия, историю освоения камня человеком с начала времен, описываем физико-химический состав минералов", — говорит заведующая выставочным залом Ирина Булавинцева.

Иваново

"Шуйские ситцы" (г. Шуя, ул. 1-я Московская, 19): программа "Полотно длиною в 200 лет", 1,5-2 часа, 8-12 человек; отделочные и швейные цеха, вакуумный выворачиватель, контроль качества. 500 ₽ взрослые, 250 ₽ дети 10+ и пенсионеры.

Кемерово

"Азот" (ул. Грузовая, стр. 1): азотная промышленность для АПК; 2-2,5 часа, группы 5-30 человек, 14+. С 2025 года есть индивидуальные туры.

"Во время экскурсии мы знакомим гостей с понятием химической отрасли и её подразделом, которым мы занимаемся, — азотной промышленностью. Показываем производственные цеха, как сотрудники работают с газами либо с активными жидкостями", — говорит заведующий музеем истории и трудовой славы Илья Арефьев.

Плюсы и минусы промтуризма

Плюсы Минусы Доступ за кулисы реального производства Жёсткие слоты и допуски, не всегда "здесь и сейчас" Практика: мастер-классы, дегустации, интерактив Возрастные/техногенные ограничения по маршрутам Профессиональная навигация и безопасность Не везде разрешена фото- и видеосъёмка Маршруты по всей стране, понятное бронирование Популярные объекты быстро заполняются

Сравнение форматов (что выбрать по интересам)

Формат Что увидите Кому подойдёт Бюджет Пищевая промышленность (напитки, сыр) Варка, брожение, розлив, дегустация Семьи 7+, гурманы низкий-средний Микроэлектроника Чистые комнаты, чипы, микроскопы Технофаны 12+, студенты средний Металлургия Доменные печи, прокат, спецтехника Искатели "вау"-эффектов, 10+/18+ средний Энергетика (ГЭС) Плотины, машинзалы, виды Любители инженерных ландшафтов 10+ низкий-средний Текстиль Печать, швейные линии, QC Дизайнеры, семьи 10+ низкий Камнерезное дело Цеха, минералы, мастер-классы Творческие, школьники низкий

Как подготовиться: пошагово (HowTo)

Определите отрасль и регион: откройте promtourism. online или мини-приложение во ВК. Проверьте возраст и дресс-код (обувь на плоской подошве, закрытая одежда, иногда — паспорт). Забронируйте слот минимум за 5-7 дней; на крупные заводы — раньше. Уточните разрешения: фото/видео, личные вещи, безопасность. Приходите за 15-20 минут: инструктаж, СИЗ, распределение по подгруппам. По итогам — загляните в фирменный магазин (сыр, квас, финифть, сувениры).

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: "Промтуризм — это только музей при заводе".

Правда: по программе допускают действующие производства, а не только экспозиции.

Правда: по программе допускают действующие производства, а не только экспозиции.

Правда: много маршрутов 6+/7+, но с ограничениями по цехам.

Правда: много маршрутов 6+/7+, но с ограничениями по цехам.

Правда: часть экскурсий бесплатна (например, в рамках "Открой#Моспром").

FAQ

Как найти "правильную" экскурсию?

Используйте фильтры на promtourism. online/во ВК: отрасль, регион, возраст, дата, уровень доступа.

Нужны ли спецодежда и справки?

Обычно выдают СИЗ на месте. Требования по одежде — закрытая обувь и отсутствие свободных аксессуаров.

Можно ли снимать?

Регламент разный: где-то разрешают фото в "чистых" зонах, где-то — только на открытых площадках.

Сколько времени закладывать?

От 1,5 до 3 часов на один объект + дорога. На сложные комплексы — половину дня.

Исторический контекст: как вырос промтуризм

2010-е: единичные "фабричные туры" при крупных брендах.

2019: запуск московского проекта "Открой#Моспром".

2020: старт федеральной программы "Открытая промышленность" (АСИ + Минпромторг).

2022-2024: рост потока гостей с 800 тыс. до 2+ млн; расширение географии и форматов.

2024-2025: межгосударственные маршруты с Беларусью, обновления путеводителей и мастер-классов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Забронировали в последний момент → нет мест → ставьте напоминание и бронируйте за неделю-две.

Пришли в открытой обуви → не пустят в цех → возьмите кроссовки/ботинки, запасную куртку.

Игнорировали возрастные ограничения → отказ в доступе → выбирайте маршрут 6+/7+ или подростковые смены.

Снимали там, где запрещено → конфликт/удаление из группы → уточняйте правила у сопровождающего.

А что если…

…вы с детьми? Берите пищевое производство, текстиль, камнерезные мастерские и ГЭС с панорамами.

…вы — технофан? Идите на микроэлектронику и металлургию: чипы, доменные печи и роботизированные линии.

…нужна командная поездка? Заказывайте корпоративный тур с адаптацией под отраслевые интересы.

Заключение: зачем это пробовать

Промтуризм соединяет "вау-эффект" инженерии и прикладную пользу: вы видите путь продукта — от сырья до полки, общаетесь с инженерами и мастерами, возвращаетесь с новыми знаниями и вкусными/красивыми сувенирами. А ещё - это удобный формат для семейных поездок, профориентации школьников, вдохновения для дизайнеров и предпринимателей.

3 факта напоследок