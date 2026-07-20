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Деловая встреча в офисе
Деловая встреча в офисе
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:29

Компании охотятся за студентами, но кадровый голод не проходит: вот в чем оказалась причина

Гарантированное трудоустройство выпускников это один из действенных способов решения проблемы дефицита специалистов, говорит эксперт рынка труда и бизнес-тренер компании Center for Business Skills Development Юлия Левина. Почему это важно именно для медицинской сферы, она рассказала в беседе с NewsInfo.

Ранее сообщалось о запуске программы целевой подготовки кадров, благодаря которой студенты магистратуры получают прямой путь к трудоустройству в профильные структуры. При этом промышленный сектор страны продолжает остро нуждаться в специалистах, демонстрируя, что дефицит рабочих кадров в промышленности превышает восемьсот тысяч человек.

Левина отмечает, что системное взаимодействие бизнеса с вузами является проверенной практикой, к которой крупные игроки прибегают в периоды острого кадрового голода. Компании стремятся не только обеспечить количественное заполнение штата, но и получить специалистов с необходимыми компетенциями, начиная отбор перспективных кандидатов еще на этапе обучения.

"Выбирают лучших. Хороших кандидатов, условно, еще с детского сада начинают отслеживать, чтобы себе забрать хороших", — отметила Левина.

Эксперт подчеркнула, что ситуация на рынке труда трансформировалась: если год назад доминировал соискатель, то сейчас инициатива перешла к работодателю. На фоне рекордно низкого уровня безработицы многие предприятия перешли к стратегии оптимизации, закрывая открытые вакансии и проводя скрытые сокращения. При этом эксперты фиксируют, что банковские и страховые компании начали массовые увольнения офисных сотрудников, что подтверждает общую тенденцию на рынке.

"Решит ли конкретно такая инициатива проблему, это вопрос. Одним этим способом полностью обеспечить себя кадрами вряд ли какая-то компания сможет. Несмотря на то, что предложили допустим, сто студентов, не факт, что все сто выйдут в компанию. Часть вообще никуда не выйдет, часть продолжит обучение где-то еще", — пояснила эксперт.

По ее мнению, для преодоления текучки кадров компаниям стоит сосредоточиться не только на агрессивном поиске новых людей, но и на внутренних программах удержания сотрудников. В условиях, когда Россия столкнулась с забытыми дефицитными профессиями, эффективность бизнеса зависит от способности сохранять наиболее сильных специалистов. Также важную роль в текущей ситуации играет то, как работодатели проверяют кандидатов при приеме на работу, отказываясь от формальных требований в пользу оценки реальных навыков.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова, Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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