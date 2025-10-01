Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Робот
Робот
© commons.wikimedia.org by Humanrobo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:28

Производственные цеха без людей: как Пекин меняет правила игры в промышленности

Международная федерация робототехники: в Китае более 2 млн промышленных роботов

Китай уже стал мировым лидером по объёмам промышленного производства, и во многом этот успех обеспечила роботизация. Сегодня на фабриках страны трудится свыше двух миллионов автоматизированных машин, и их количество продолжает стремительно расти. Масштабы впечатляют: только за прошлый год было установлено более 300 тысяч новых роботов, тогда как в США — всего 34 тысячи. Разрыв очевиден и отражает курс, взятый Пекином почти десятилетие назад.

Стратегия "Сделано в Китае 2025"

В 2015 году Китай запустил программу модернизации промышленности, поставив цель перестать зависеть от импорта и стать мировым лидером в робототехнике. Государство активно финансировало развитие отрасли, предоставляя льготные кредиты, гранты и поддержку в приобретении зарубежных технологий. Результат — бурный рост производственных мощностей и создание внутренней экосистемы для разработки компонентов: от моторизованных соединений до специализированных датчиков.

"Это потребовало многих лет инвестиций со стороны китайских компаний", — пояснил аналитик Лиан Цзе Су.

Сравнение масштабов

Страна Количество роботов (установлено за год) Общий парк роботов
Китай 300 000+ >2 000 000
США 34 000 примерно 400 000
Германия примерно 25 000 примерно 250 000
Япония примерно 45 000 примерно 400 000

Данные Международной федерации робототехники показывают: именно Китай сегодня формирует мировые тенденции в автоматизации.

Советы шаг за шагом: как внедряют роботов

  1. Поддержка государства через кредиты и гранты.

  2. Закупка технологий и оборудования у иностранных компаний.

  3. Создание собственных заводов по производству компонентов.

  4. Массовое внедрение роботов в автомобилестроении, электронике и логистике.

  5. Развитие новых направлений, включая гуманоидных роботов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ставка только на импортные решения.

  • Последствие: зависимость от внешних поставщиков, рост издержек.

  • Альтернатива: развитие собственных производств, как в Китае, где уже три из пяти роботов произведены внутри страны.

А что если…

Если тенденция сохранится, Китай сможет диктовать условия не только в промышленности, но и в смежных секторах: логистике, энергетике, военной сфере. Роботы уже применяются в сборке электромобилей, производстве бытовой техники и даже в медицине.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Рост производительности Угроза сокращения рабочих мест
Снижение себестоимости товаров Высокие стартовые вложения
Улучшение качества продукции Зависимость от энергоресурсов
Развитие технологий и образования Усиление международной конкуренции

FAQ

Как выбрать промышленного робота для производства?
Сначала определяют задачи (сварка, сборка, покраска), затем подбирают производителя и оценивают стоимость владения.

Сколько стоит установка одного робота?
В среднем от 30 до 70 тысяч долларов, но цена зависит от сложности и назначения.

Что лучше — импортный или китайский робот?
Импортные модели часто дороже и надежнее, китайские — доступнее и быстрее окупаются.

Мифы и правда

  • Миф: роботы полностью заменят людей.

  • Правда: они выполняют рутинные задачи, а люди остаются для контроля и творчества.

  • Миф: роботизация выгодна только крупным корпорациям.

  • Правда: благодаря удешевлению технологий доступ к ним получают и средние компании.

3 интересных факта

• Китай производит больше промышленных роботов, чем США, Германия и Япония вместе.
• Ежегодный рост сектора превышает 20 %.
• В стране уже создаются гуманоидные модели, способные к работе на конвейерах.

Исторический контекст

  • 2015 год — запуск стратегии "Сделано в Китае 2025".

  • 2017 год — ежегодные установки превышают 150 тысяч роботов.

  • 2021 год — принят новый план по расширению использования автоматизации.

  • 2024 год — доля отечественных роботов достигла 60 %.

Китай не только догнал, но и перегнал ведущие индустриальные державы, сформировав собственную экосистему робототехники. Это один из самых ярких примеров того, как государственная политика способна изменить мировые балансы в промышленности.

Ключевое словосочетание: industrial robots

Анонс: Китайская стратегия в промышленности изменила мировой рынок: роботы теперь трудятся на миллионах фабрик, и число их растёт год от года.

Ключевые слова: Китай, робототехника, промышленность, автоматизация, производство

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В древней мастерской Грузии нашли ключ к переходу от бронзы к железу вчера в 23:42

Железный век начался с ошибки? Археологи нашли доказательства в Грузии

Новое исследование из Грузии показывает: железный век мог начаться в медных печах. Случайные эксперименты открыли металл, изменивший историю.

Читать полностью » В Хорватии нашли хорошо сохранившийся римский торговый корабль с грузом оливок вчера в 23:25

Древний корабль-призрак: как римское судно сохранило груз оливок спустя века

В заливе Барбир нашли римский корабль с оливками на борту. Его не поднимут на поверхность, но цифровая модель покажет, каким он был.

Читать полностью » В Германии обнаружен азурит с древними следами синего пигмента вчера в 22:44

Тайна синего цвета раскрыта: археологи нашли краску, которой пользовались наши предки 33 000 лет назад

Археологи нашли неожиданные свидетельства того, что люди использовали синий цвет задолго до египетских мастеров. Но в чём тайна его редкости?

Читать полностью » Эксперты обнаружили системы адаптации древних земледельцев к засушливому климату вчера в 22:18

Когда земля иссыхала, они только богатели: история удивительного выживания древних

Новое исследование показывает, что древние жители Мукиша не просто выживали во времена засух, а находили изящные стратегии для процветания.

Читать полностью » В перуанских Андах обнаружен новый вид опоссума с уникальными чёрными отметинами вчера в 21:31

Тайна перуанских Анд раскрыта: учёные нашли новый вид, который переписал историю

В перуанских Андах исследователи случайно нашли животное, которого никто прежде не видел. Теперь это признано новым видом опоссума.

Читать полностью » Фольклорные вспышки света могут объясняться микромолниями вчера в 21:08

Древние легенды рассыпались в прах: учёные нашли научное объяснение болотным огонькам

Учёные предложили неожиданное объяснение легендарным болотным огонькам. Оказалось, что за мистикой может скрываться явление, известное физике.

Читать полностью » Динозавры меняли русла рек Северной Америки своим присутствием вчера в 20:57

Как природа отомстила динозаврам: после их исчезновения реки изменились до неузнаваемости

Новое исследование связывает исчезновение динозавров с изменением русел рек в Северной Америке. Могли ли они быть "экосистемными инженерами"?

Читать полностью » В эдиакарских отложениях найдены доказательства существования древних губок вчера в 20:05

Губки правили миром раньше, чем мы думали: открытие переписало историю зарождения жизни

Редкие стераны C30 и C31 в эдиакарских породах указывают на древних губок — вероятно, одних из первых животных Земли. Как учёные это доказали?

Читать полностью »

Новости
Туризм

МИД: при потере паспорта за границей нужно сразу обращаться в полицию
Еда

Тефтели в сливочном соусе в духовке сохраняют сочность и нежность мяса
Еда

Повар: шакшука готовится за 20–30 минут и подходит для завтрака и ужина
Дом

Редкая чистка сантехники и плитки приводит к налёту и плесени
Садоводство

Ловушки из пластиковых бутылок помогают гуманно контролировать численность кротов — уточнили специалисты
Садоводство

На выходах дренажных труб в Камчатском крае рекомендуют утеплять участки для защиты от наледи
СФО

Маршрут "Путь преображения" из Салехарда занял 2-е место на конкурсе "PRO туризм-2025"
Технологии

Epic Games: отказы при установке магазина на iOS снизились на 60% после iOS 18.6
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet