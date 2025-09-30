Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Искусственный интеллект в тумане
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:18

Азия роботов производит, Европа догоняет: кто управляет автоматизированной экономикой

IFR: на Азию пришлось 74% всех установок промышленных роботов в 2024 году

По данным Международной федерации робототехники (IFR), в прошлом году в мире установили 542 тыс. промышленных роботов - это рекордный показатель, который наглядно демонстрирует ускоряющуюся автоматизацию производства.

Лидеры по установке роботов

  • Китай установил 295 тыс. устройств — 54% мирового объёма.

  • На Азию в целом пришлось 74% всех установок.

  • Европа заняла 16%, а Северная и Южная Америка - 9%.

"Индустрия робототехники не застрахована от глобальных макроэкономических условий, но нет никаких признаков того, что общая долгосрочная тенденция роста закончится в ближайшее время", — отмечается в отчёте IFR.

Динамика за последние годы

  • В 2015 году в мире устанавливали всего 254 тыс. роботов.

  • В 2024-м этот показатель удвоился и достиг 542 тыс.

  • IFR прогнозирует, что в 2025 году число установок вырастет ещё на 6% — до 575 тыс., а к 2028 году превысит 700 тыс.

Сравнение по регионам

Регион Кол-во установленных роботов (2024) Доля в мире
Азия 401 тыс. 74%
Европа ~87 тыс. 16%
Северная и Южная Америка ~49 тыс. 9%

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Недооценка темпов роботизации.
    Последствие: потеря конкурентоспособности производств.
    Альтернатива: инвестировать в автоматизацию и обучение персонала.

  • Ошибка: Ставка только на дешёвый труд.
    Последствие: отставание от лидеров (Китая, Южной Кореи, Японии).
    Альтернатива: развитие высокотехнологичных производств.

  • Ошибка: Игнорировать кадровый вопрос.
    Последствие: нехватка инженеров и специалистов по обслуживанию.
    Альтернатива: образовательные программы для подготовки кадров.

А что если…

…темпы роста сохранятся? Тогда к 2030 году количество промышленных роботов может превысить 1 млн установок в год, что радикально изменит структуру мировой экономики и рынка труда.

Плюсы и минусы роботизации

Плюсы Минусы
Повышение производительности Сокращение рабочих мест в низкоквалифицированном секторе
Снижение издержек производства Высокая стоимость внедрения
Рост качества продукции Необходимость переподготовки персонала
Увеличение технологической независимости Риски киберугроз

FAQ

Почему Китай лидирует?
Из-за масштабов экономики, активной господдержки и стратегии "Сделано в Китае 2025".

Какие отрасли используют роботов чаще всего?
Автопром, электроника, металлургия, логистика.

Что будет с рабочими местами?
Ряд профессий исчезнет, но вырастет спрос на инженеров, программистов и операторов роботизированных комплексов.

Мифы и правда

  • Миф: "Роботы полностью заменят людей".
    Правда: они берут на себя рутину, но человек остаётся ключевым в контроле и разработке.

  • Миф: "Роботы выгодны только крупным корпорациям".
    Правда: постепенно решения становятся доступнее для среднего бизнеса.

  • Миф: "Рост роботизации замедлится".
    Правда: IFR фиксирует стабильный рост и прогнозирует новые рекорды.

3 факта

  1. В 2024 году число установленных роботов в мире удвоилось по сравнению с 2015-м.

  2. Китай установил каждого второго робота в мире.

  3. К 2028 году ежегодные установки превысят 700 тыс. единиц.

