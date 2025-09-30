Азия роботов производит, Европа догоняет: кто управляет автоматизированной экономикой

По данным Международной федерации робототехники (IFR), в прошлом году в мире установили 542 тыс. промышленных роботов - это рекордный показатель, который наглядно демонстрирует ускоряющуюся автоматизацию производства.

Лидеры по установке роботов

Китай установил 295 тыс. устройств — 54% мирового объёма .

На Азию в целом пришлось 74% всех установок.

Европа заняла 16%, а Северная и Южная Америка - 9%.

"Индустрия робототехники не застрахована от глобальных макроэкономических условий, но нет никаких признаков того, что общая долгосрочная тенденция роста закончится в ближайшее время", — отмечается в отчёте IFR.

Динамика за последние годы

В 2015 году в мире устанавливали всего 254 тыс. роботов .

В 2024-м этот показатель удвоился и достиг 542 тыс.

IFR прогнозирует, что в 2025 году число установок вырастет ещё на 6% — до 575 тыс., а к 2028 году превысит 700 тыс.

Сравнение по регионам

Регион Кол-во установленных роботов (2024) Доля в мире Азия 401 тыс. 74% Европа ~87 тыс. 16% Северная и Южная Америка ~49 тыс. 9%

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Недооценка темпов роботизации.

Последствие: потеря конкурентоспособности производств.

Альтернатива: инвестировать в автоматизацию и обучение персонала.

Ошибка: Ставка только на дешёвый труд.

Последствие: отставание от лидеров (Китая, Южной Кореи, Японии).

Альтернатива: развитие высокотехнологичных производств.

Ошибка: Игнорировать кадровый вопрос.

Последствие: нехватка инженеров и специалистов по обслуживанию.

Альтернатива: образовательные программы для подготовки кадров.

А что если…

…темпы роста сохранятся? Тогда к 2030 году количество промышленных роботов может превысить 1 млн установок в год, что радикально изменит структуру мировой экономики и рынка труда.

Плюсы и минусы роботизации

Плюсы Минусы Повышение производительности Сокращение рабочих мест в низкоквалифицированном секторе Снижение издержек производства Высокая стоимость внедрения Рост качества продукции Необходимость переподготовки персонала Увеличение технологической независимости Риски киберугроз

FAQ

Почему Китай лидирует?

Из-за масштабов экономики, активной господдержки и стратегии "Сделано в Китае 2025".

Какие отрасли используют роботов чаще всего?

Автопром, электроника, металлургия, логистика.

Что будет с рабочими местами?

Ряд профессий исчезнет, но вырастет спрос на инженеров, программистов и операторов роботизированных комплексов.

Мифы и правда

Миф: "Роботы полностью заменят людей".

Правда: они берут на себя рутину, но человек остаётся ключевым в контроле и разработке.

Миф: "Роботы выгодны только крупным корпорациям".

Правда: постепенно решения становятся доступнее для среднего бизнеса.

Миф: "Рост роботизации замедлится".

Правда: IFR фиксирует стабильный рост и прогнозирует новые рекорды.

3 факта