Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:48

Требования к локализации тормозят рост: как благие намерения мешают российской робототехнике

Объем рынка промышленных роботов в России составил 7 86 млрд рублей — Ъ

Российская промышленная робототехника входит в фазу активного роста, но ее дальнейшее развитие напрямую зависит от объемов инвестиций и устойчивости господдержки. Отрасль демонстрирует позитивную динамику, однако разрыв между амбициозными целями и реальными возможностями пока остается значительным. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с аналитическими оценками профильных экспертов.

Текущий объем рынка и сценарии роста

По данным Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, объем российского рынка промышленных роботов в 2025 году составил около 7,86 млрд рублей, увеличившись на 14% за год. Этот показатель соответствует консервативному сценарию развития, который предполагает сохранение внешних ограничений, умеренный рост производственной базы и сдержанное внедрение инноваций.

При таком сценарии рынок будет расти примерно на 14% ежегодно и к 2030 году достигнет 15,14 млрд рублей. Аналитики отмечают, что подобная траектория возможна в случае ослабления или отмены мер государственной поддержки — налоговых льгот, грантов и субсидий для отрасли.

Оптимистичный прогноз и роль государства

Более благоприятный сценарий предполагает ежегодный рост рынка на уровне 38% до 2030 года. В этом случае объем отрасли может увеличиться до 47,63 млрд рублей. Однако аналитики подчеркивают, что такой вариант реализуем лишь при отсутствии серьезных негативных изменений — от сбоев в логистике до резкого сокращения занятости в секторе.

Дополнительным фактором поддержки должна стать государственная помощь. Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявлял, что в 2026 году на поддержку робототехники планируется направить 9 млрд рублей. Кроме того, до 2027 года из федерального бюджета предполагается выделить более 88,9 млрд рублей на развитие промышленной робототехники.

Плотность роботизации и инвестиционный разрыв

В 2025 году плотность роботизации в России выросла на 36% и достигла 40 роботов на 10 тыс. работников. Годом ранее рост составлял 53%. Даже при дальнейшем увеличении этого показателя, по консервативному сценарию, к 2030 году Россия не войдет в топ-25 стран по уровню роботизации — показатель может составить лишь 134 робота на 10 тыс. работников.

Старший менеджер практики бизнес-консультирования "ТеДо" Роман Руфов пояснил, что для достижения целевых показателей необходимо установить 110-150 тыс. новых роботов.

"Для этого при минимальной цене на единицу роботизированного решения совокупные капиталовложения до конца десятилетия составят триллионы рублей", — отметил он.

Структурные сложности отрасли

Эксперты указывают, что запланированная господдержка покрывает лишь часть инвестиционных потребностей. По словам партнера Strategy Partners Сергея Кудряшова, основная нагрузка должна лечь на сами предприятия. При этом ключевым остается вопрос окупаемости проектов в условиях высокой ключевой ставки.

Кроме того, отрасль фактически формируется с нуля, а жесткие требования к локализации могут замедлить рост.

