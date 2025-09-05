Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Человек и робот в медицине
Человек и робот в медицине
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Общество
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

Роботы вместо людей: к чему готовится российская промышленность

ВТБ: роботизация и ИИ станут драйверами роста российской промышленности — мнение крупнейшего банка

На Восточном экономическом форуме представитель ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин, рассказал о ключевых технологиях, которые могут стать катализатором роста производительности и конкурентоспособности российской промышленности.

Технологические приоритеты

  • Роботизация и беспилотные системы - способны ускорить производственные процессы и снизить зависимость от человеческого фактора.

  • Искусственный интеллект - всё активнее используется для оптимизации производственных цепочек, включая рефакторинг процессов и проектирование линий и изделий.

  • Аддитивные технологии - открывают возможности для гибкого и быстрого производства.

  • Новые материалы и нанотехнологии (композиты, графен, нанотрубки) — формируют основу для промышленности будущего.

Россия и мировой уровень роботизации

  • В развитых экономиках — 300-400 промышленных роботов на 100 тыс. человек.

  • Среднемировой показатель — около 150 роботов на 100 тыс. жителей.

  • Чтобы выйти хотя бы на этот уровень, России потребуется более 600 млрд рублей к 2030 году.

Куда движется рынок

Средин отметил, что для инвесторов всё большую значимость приобретают не столько сами машины, сколько системы управления и программные решения.

Особенно заметен эффект в складской логистике, где роботы могут работать круглосуточно, быстро и без ошибок.

Искусственный интеллект и вызовы

ИИ позволяет:

  • ускорять проектирование,

  • оптимизировать линии и конструкции,

  • снижать расходы.

Но остаётся проблема — законодательство не успевает за технологиями. Например, проекты, выполненные при помощи ИИ, сталкиваются с трудностями сертификации. В то время как в Китае уже внесены изменения для легализации таких решений.

Итог

Роботизация, ИИ и новые технологии могут дать промышленности мощный импульс, но успех будет зависеть от масштабных инвестиций и адаптации законодательства к технологической реальности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Военблогер Звинчук предложил пополнять ряды армии за счёт геймеров сегодня в 15:34

Новые рекруты — из-за компьютера: военные предложили необычную идею для армии

Военблогер Михаил Звинчук предложил пополнять ряды армии геймерами. По его мнению, их реакция, мышление и опыт в шутерах полезны в бою.

Читать полностью » К концу 2025 года накопления россиян достигнут 67,2 трлн рублей — данные ВТБ вчера в 12:09

Россияне копят, как никогда: почему 2025 год стал рекордным для сбережений

Сбережения россиян в 2025 году достигнут рекорда — 67,2 трлн рублей. Почему депозиты остаются главным инструментом и как меняется финансовая культура?

Читать полностью » В Госдуме пообещали повысить социальные пенсии в 2026 году 03.09.2025 в 23:34

Пенсионерам готовят два повышения в 2026 году: чего ждать в феврале и апреле

С апреля 2026 года в России вырастут социальные пенсии, а уже в феврале будут проиндексированы страховые. Повышение коснётся миллионов пенсионеров.

Читать полностью » В России покупатели смогут требовать возврата смартфонов 03.09.2025 в 23:24

Смартфон без российских приложений можно вернуть: новое правило вступило в силу

В России смартфоны без отечественного ПО будут считаться некачественными. Эксперт объяснил, почему владельцам iPhone не стоит переживать.

Читать полностью » Психолог Алексей Захаров заявил, что нейросети и гаджеты ослабляют память человека 02.09.2025 в 18:28

Гаджеты делают за нас всё: вот к чему ведет зависимость от цифровых помощников

Цифровые помощники упрощают жизнь, но ослабляют мозг. Почему технологии могут привести к потере памяти и как сохранить умственные способности.

Читать полностью » Life: в России предложили штрафовать за супружескую измену до 20 тысяч рублей 29.08.2025 в 3:16

Семейная жизнь превращается в контракт: неверность начнут оценивать в рублях

В России предложили штрафовать за супружескую неверность и брошенных детей. Какую ответственность хотят ввести и на что ссылаются авторы идеи?

Читать полностью » Эксперты: автокредиты и потребзаймы одобряют только каждой четвёртой заявке 29.08.2025 в 3:01

Новые правила игры: как банки решают, кому дать кредит, а кому отказать

Каждый пятый получает кредит, остальные — отказ. Почему банки всё чаще не доверяют клиентам и как на это повлияла закредитованность россиян?

Читать полностью » Адвокат Мартьянов: уведомление о включении в реестр не обязывает являться в военкомат 29.08.2025 в 0:49

Повестка в военкомат "зависла" или не открывается: почему это может сыграть вам на руку

Внесение в реестр воинского учета не обязывает идти в военкомат. Но как только придёт повестка — правила меняются. В чём разница?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов
Дом

Эксперты объяснили, как выбрать экологичную мебель для дома
Наука и технологии

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов
Садоводство

Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство
Питомцы

Кошки этих пород плавают охотно: исследование зоологов
ПФО

В Пензенской области выявлен случай дирофиляриоза — паразита, передающегося через комаров
УрФО

Роспотребнадзор: прививка от гриппа малоэффективна в разгар эпидемии
Садоводство

Садоводы объяснили, как обрезка и пересадка влияют на рост мяты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet