Роботы вместо людей: к чему готовится российская промышленность
На Восточном экономическом форуме представитель ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин, рассказал о ключевых технологиях, которые могут стать катализатором роста производительности и конкурентоспособности российской промышленности.
Технологические приоритеты
-
Роботизация и беспилотные системы - способны ускорить производственные процессы и снизить зависимость от человеческого фактора.
-
Искусственный интеллект - всё активнее используется для оптимизации производственных цепочек, включая рефакторинг процессов и проектирование линий и изделий.
-
Аддитивные технологии - открывают возможности для гибкого и быстрого производства.
-
Новые материалы и нанотехнологии (композиты, графен, нанотрубки) — формируют основу для промышленности будущего.
Россия и мировой уровень роботизации
-
В развитых экономиках — 300-400 промышленных роботов на 100 тыс. человек.
-
Среднемировой показатель — около 150 роботов на 100 тыс. жителей.
-
Чтобы выйти хотя бы на этот уровень, России потребуется более 600 млрд рублей к 2030 году.
Куда движется рынок
Средин отметил, что для инвесторов всё большую значимость приобретают не столько сами машины, сколько системы управления и программные решения.
Особенно заметен эффект в складской логистике, где роботы могут работать круглосуточно, быстро и без ошибок.
Искусственный интеллект и вызовы
ИИ позволяет:
-
ускорять проектирование,
-
оптимизировать линии и конструкции,
-
снижать расходы.
Но остаётся проблема — законодательство не успевает за технологиями. Например, проекты, выполненные при помощи ИИ, сталкиваются с трудностями сертификации. В то время как в Китае уже внесены изменения для легализации таких решений.
Итог
Роботизация, ИИ и новые технологии могут дать промышленности мощный импульс, но успех будет зависеть от масштабных инвестиций и адаптации законодательства к технологической реальности.
