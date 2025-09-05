Роботы вместо людей: к чему готовится российская промышленность

На Восточном экономическом форуме представитель ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин, рассказал о ключевых технологиях, которые могут стать катализатором роста производительности и конкурентоспособности российской промышленности.

Технологические приоритеты

Роботизация и беспилотные системы - способны ускорить производственные процессы и снизить зависимость от человеческого фактора.

Искусственный интеллект - всё активнее используется для оптимизации производственных цепочек, включая рефакторинг процессов и проектирование линий и изделий.

Аддитивные технологии - открывают возможности для гибкого и быстрого производства.

Новые материалы и нанотехнологии (композиты, графен, нанотрубки) — формируют основу для промышленности будущего.

Россия и мировой уровень роботизации

В развитых экономиках — 300-400 промышленных роботов на 100 тыс. человек .

Среднемировой показатель — около 150 роботов на 100 тыс. жителей .

Чтобы выйти хотя бы на этот уровень, России потребуется более 600 млрд рублей к 2030 году.

Куда движется рынок

Средин отметил, что для инвесторов всё большую значимость приобретают не столько сами машины, сколько системы управления и программные решения.

Особенно заметен эффект в складской логистике, где роботы могут работать круглосуточно, быстро и без ошибок.

Искусственный интеллект и вызовы

ИИ позволяет:

ускорять проектирование,

оптимизировать линии и конструкции,

снижать расходы.

Но остаётся проблема — законодательство не успевает за технологиями. Например, проекты, выполненные при помощи ИИ, сталкиваются с трудностями сертификации. В то время как в Китае уже внесены изменения для легализации таких решений.

Итог

Роботизация, ИИ и новые технологии могут дать промышленности мощный импульс, но успех будет зависеть от масштабных инвестиций и адаптации законодательства к технологической реальности.