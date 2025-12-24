Заводы есть, работать некому: кадровый голод в промышленности вышел из-под контроля

Российская промышленность столкнулась с масштабным кадровым дефицитом, который уже сегодня становится одним из ключевых ограничителей экономического роста. Нехватка рабочих рук особенно остро ощущается в производственном секторе, где, по оценкам экспертов, дефицит превышает сотни тысяч специалистов. Причины этой ситуации носят системный характер и формировались на протяжении десятилетий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

Промышленность без людей: масштаб проблемы

По данным сервиса "Авито Работа", дефицит рабочих кадров в России превысил 800 тысяч человек. Наиболее уязвимыми оказались отрасли промышленности, где особенно не хватает машинистов, сборщиков, операторов оборудования и технических специалистов. При этом проблема носит не локальный, а общенациональный характер и затрагивает как западные, так и восточные регионы страны.

Эксперты отмечают, что кадровый голод в промышленности — это уже не временное явление, а устойчивая тенденция, требующая системных решений на уровне государства, бизнеса и образовательной системы.

Технологический суверенитет как фактор дефицита

По словам Владимира Панкратова, одним из ключевых факторов кадрового кризиса стал курс России на технологический суверенитет и импортозамещение. За последние годы страна существенно нарастила собственные производственные мощности, локализовала выпуск ранее импортируемой продукции и запустила новые предприятия.

"Сегодня мы способны выпускать практически все виды промышленной продукции на собственных площадках и собственными силами. Это положительная динамика, но она же выявила нехватку специалистов. Особенно остро проблема ощущается на востоке, где исторически наблюдался дефицит населения", — пояснил эксперт.

Расширение производств, особенно в восточных регионах, потребовало большого числа квалифицированных рабочих, которых рынок труда оказался не готов предоставить в нужном объеме.

Влияние оборонных заказов и СВО

Дополнительную нагрузку на рынок труда оказал резкий рост государственного оборонного заказа. В условиях проведения специальной военной операции предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличили объемы производства, что потребовало срочного расширения штатов.

"Гособоронзаказ увеличился в разы, и, естественно, рост объема заказов потребовал механического увеличения рабочей силы", — отметил Панкратов.

При этом оборонные предприятия конкурируют за специалистов с гражданской промышленностью, что еще сильнее обостряет дефицит кадров и повышает требования к квалификации работников.

Демографический провал 90-х годов

Еще одной фундаментальной причиной нынешней ситуации эксперт назвал демографический провал 1990-х годов. Именно представители этого поколения сегодня составляют основу трудоспособного населения, однако их численность значительно ниже, чем у предыдущих возрастных групп.

"Добавим сюда демографический провал 90-х годов — самое слабое поколение в трудовом смысле, — и становится понятно, почему ситуация достигла нынешнего уровня", — подчеркнул Панкратов.

Сокращение численности молодежи напрямую отражается на возможностях восполнения кадров в рабочих и технических профессиях.

Какие меры могут изменить ситуацию

По мнению эксперта, частично решить проблему поможет государственное регулирование числа бюджетных мест в технических вузах, а также корректировка системы образовательного кредитования. Стимулирование интереса к рабочим и инженерным профессиям должно начинаться еще на этапе школы и сопровождаться реальными мерами поддержки студентов и молодых специалистов.

Владимир Панкратов считает, что при сохранении текущего курса и комплексном подходе к подготовке кадров дефицит рабочих профессий может быть существенно сокращен к 2030 году, однако быстрых решений ждать не стоит.