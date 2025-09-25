Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
производство
производство
© mos.ru by Без автора is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Рязань рвётся в лидеры: промышленный рывок, которого не ожидали

Рязаньстат: Рязанская область заняла второе место в ЦФО по росту промышленного производства

Рязаньстат сообщил, что регион занял второе место в Центральном федеральном округе по увеличению объёмов производства. С начала 2025 года показатель достиг впечатляющих 107,5%.

Основные направления роста

  • Обрабатывающие производства прибавили 8,7%.

  • Полиграфия и копирование показали скачок почти в два раза — на 89,5%.

  • Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 18,3%.

Дополнительные достижения

Рязанские предприятия нарастили выпуск:

  • прочих готовых изделий — на 14,1%;

  • текстильной продукции — на 8,9%;

  • одежды — на 8,2%;

  • изделий из древесины и пробки — на 8%.

Такой рост говорит о том, что регион уверенно укрепляет позиции в промышленной сфере и способен задавать тон в ЦФО.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Филиалы ведущих медицинских вузов открылись в Брянске и Липецке для подготовки местных кадров 01.09.2025 в 17:30

Медицинское образование шагает в регионы: как Брянск и Липецк решили проблему кадрового голода

В Брянске и Липецке начали работу филиалы двух ведущих медицинских университетов страны — Сеченовского университета и Российского университета медицины. Это стратегическое решение направлено на решение острой проблемы нехватки медицинских кадров в регионах. Образовательный процесс будет тесно связан с практикой в местных медицинских учреждениях.

Читать полностью » Новый педагогический институт начинает работу с 1 сентября 2025 года в Муроме 31.08.2025 в 21:58

Возрождение педагогического образования: в Муроме открывается новый вуз после 50-летнего перерыва

В Муроме состоялось значимое событие для системы образования — после более чем полувекового перерыва открывается новый педагогический вуз. Муромский государственный педагогический институт начинает работу на базе существующего педагогического колледжа, где уже обучаются около 800 будущих педагогов.

Читать полностью » В Москве суд запретил объявления об отказе в аренде жилья цыганам и мусульманам 30.08.2025 в 22:50

Только для славян: как суд пресек дискриминацию на рынке аренды жилья

Столичный суд удовлетворил административный иск прокурора и признал противоправными объявления об аренде жилья, содержащие дискриминационные условия по национальному и религиозному признаку. Решение запрещает распространение на территории России подобных объявлений, обнаруженных на популярных интернет-площадках.

Читать полностью » Октябрь объявлен месяцем промышленности в Москве с масштабной программой мероприятий 30.08.2025 в 20:30

От хакатонов до спартакиад: как Москва будет праздновать месяц промышленности в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил октябрь месяцем столичной промышленности, в рамках которого пройдет серия значимых мероприятий. Как сообщил градоначальник в своем телеграм-канале, промышленный сектор города насчитывает более 4,5 тысяч предприятий, где ежегодно создается около 150 новых высокотехнологичных компаний.

Читать полностью » В Курской области продолжаются поиски 590 пропавших жителей после вторжения ВСУ 30.08.2025 в 19:14

Пропали без вести: что известно о судьбе пропавших при украинском вторжении в регион РФ

Власти Курской области продолжают активную работу по установлению судеб людей, пропавших во время проникновения украинских военных формирований на территорию региона. Согласно последним официальным данным, первоначальный список включал 2132 человека, чье местонахождение требовалось проверить.

Читать полностью » 20 новых автобусов для сельских школ получили в Смоленской области 29.08.2025 в 22:23

Смоленская область обновила автопарк для школьников из сёл

Одиннадцать муниципальных районов Смоленской области получили новый транспорт для организации перевозки учащихся из отдалённых населённых пунктов. Губернатор Василий Анохин лично передал ключи от 20 современных автобусов марок "ГАЗ" и "ПАЗ" директорам образовательных учреждений.

Читать полностью » Подмосковье вводит целевую поддержку для студентов, ставших родителями 28.08.2025 в 22:51

100 тысяч за ребенка: как Московская область стимулирует рождаемость среди студентов

Власти Московской области анонсировали введение новых мер социальной поддержки для студентов, ставших родителями. Соответствующие законопроекты планируется рассмотреть на заседании областной Думы в сентябре 2024 года. Инициатива направлена на создание комплексной системы помощи молодым семьям, совмещающим рождение детей с получением образования.

Читать полностью » В Москве стартует Кубок мэра по хоккею с участием шести команд 27.08.2025 в 23:07

Хоккейные интриги: какие сюрпризы приготовил Кубок мэра в преддверии сезона

На арене "Мегаспорт" в Москве стартует традиционный предсезонный турнир — Кубок мэра по хоккею. В соревнованиях примут участие шесть команд: ЦСКА, московские "Динамо" и "Спартак", минское "Динамо", нижегородское "Торпедо" и дебютирующие "Шанхайские драконы" из Китая. Главные интриги турнира связаны с новыми назначениями и изменениями в командах.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Верхотурье прошла служба в честь перенесения мощей Симеона Верхотурского
Спорт и фитнес

Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой
Туризм

Старый город Ичери-Шехер и Пламенные башни: чем удивляет столица Азербайджана
Красота и здоровье

Творог в 2–3 раза беднее кальцием и калием, чем йогурт
Наука

В Карахойюке обнаружен полный комплект посуды эпохи бронзы возрастом 3500 лет
Авто и мото

Средняя зарплата водителей грузовиков в России в августе составила 180 тысяч рублей
Культура и шоу-бизнес

Лингвисты Университета Миннесоты проследили, как менялся акцент Тейлор Свифт с 2008 по 2019 год
Садоводство

Холодная стратификация растений необходима для клёна, рябины, калины, лаванды, примулы и эхинацеи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet