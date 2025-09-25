Рязань рвётся в лидеры: промышленный рывок, которого не ожидали

Рязаньстат сообщил, что регион занял второе место в Центральном федеральном округе по увеличению объёмов производства. С начала 2025 года показатель достиг впечатляющих 107,5%.

Основные направления роста

Обрабатывающие производства прибавили 8,7%.

Полиграфия и копирование показали скачок почти в два раза — на 89,5%.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий выросло на 18,3%.

Дополнительные достижения

Рязанские предприятия нарастили выпуск:

прочих готовых изделий — на 14,1%;

текстильной продукции — на 8,9%;

одежды — на 8,2%;

изделий из древесины и пробки — на 8%.

Такой рост говорит о том, что регион уверенно укрепляет позиции в промышленной сфере и способен задавать тон в ЦФО.