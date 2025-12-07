Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 20:23

ТЭЦ-1 выстояла перед стихией: ночь, когда Красноярск затаил дыхание

На складах у ТЭЦ-1 в Красноярске сгорели четыре грузовика — ТАСС

Огонь вспыхнул внезапно и быстро распространился по промзоне. В Красноярске загорелись склады, расположенные рядом с ТЭЦ-1. Пламя охватило огромную территорию — более 800 квадратных метров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на краевое управление МЧС.

Ход ликвидации возгорания

Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы взять ситуацию под контроль. По данным спасателей, возгорание началось на стеллажах внутри складских помещений, после чего пламя перекинулось на припаркованные грузовики. В общей сложности загорелись четыре автомобиля. "Пожар локализовали на площади 850 кв. м в 23:14. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются", — сообщили в МЧС.

По словам очевидцев, над районом стоял густой черный дым, а на территории промзоны были слышны хлопки — предположительно взрывались емкости с бензином. Эти детали подтвердили и в экстренных службах. Несмотря на опасность распространения огня, угрозы для близлежащих жилых домов не возникло.

Последствия и проверка

После локализации возгорания сотрудники МЧС продолжили проливку обгоревших конструкций, чтобы предотвратить повторное воспламенение. На месте также работают эксперты, которым предстоит установить точную причину пожара. Рассматриваются несколько версий, включая короткое замыкание и нарушение правил хранения горючих материалов.

В администрации города отметили, что инцидент не повлиял на работу Красноярской ТЭЦ-1. Энергетические объекты функционируют в штатном режиме, а система теплоснабжения продолжает работу без перебоев.

Реакция и контекст

Красноярский край — регион с развитой промышленной инфраструктурой, где подобные пожары случаются не впервые. Эксперты отмечают, что старые складские помещения, не оснащенные современной системой пожаротушения, остаются уязвимыми. После происшествия власти намерены усилить проверки объектов, находящихся вблизи крупных энергоузлов.

Инцидент у ТЭЦ-1 вновь показал, насколько важно обновление промышленных площадок и строгий контроль за хранением горючих веществ. Пока же следователи фиксируют последствия и собирают материалы для проверки.

