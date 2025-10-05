Когда IT встречает бетон: почему даже "умные" заводы не работают без стратегии
Цифровая трансформация предприятий остаётся одной из ключевых задач для российской промышленности. Однако, несмотря на активное внедрение новых решений, компании сталкиваются с серьёзными барьерами. Главные из них — неприятие технологий со стороны персонала и отсутствие единой стратегии цифровизации, которая задала бы рынку общие правила и стандарты.
Эти вопросы стали предметом обсуждения на дискуссии "Сложные объекты — (не)простые решения: сквозная цифровизация жизненного цикла" в рамках международного форума World Atomic Week в Москве.
Главные барьеры цифровизации
-
Инерция и привычные практики - сотрудники часто воспринимают новые технологии как угрозу привычному укладу работы.
-
Регуляторные ограничения - примером служит запрет на передачу данных по Wi-Fi в ряде промышленных объектов.
-
Отсутствие комплексной стратегии - компании вынуждены внедрять решения точечно, без ориентации на единые стандарты.
-
Нехватка компетенций - для интеграции сложных решений нужны подготовленные кадры.
По словам руководителя направления цифрового производства К2Тех Ивана Балашова:
"Зачастую основная проблема цифровизации — это инерция сложившейся среды. Её нельзя ломать, нужно грамотно интегрировать в неё новое… Устоявшиеся практики важно менять, постоянно сверяясь с реальностью, чтобы рабочие процедуры естественно интегрировались с цифровыми решениями".
Ключевые направления цифровизации
Участники дискуссии отметили, что сквозная цифровизация жизненного цикла особенно важна для отраслей с высокой сложностью процессов:
-
атомная энергетика (пример — проекты "Росэнергоатома" и ГК "Росатом");
-
машиностроение и авиадвигателестроение (ОДК);
-
инфраструктурное строительство (ГК "Нацпроектстрой");
-
логистика и транспортные системы.
Сравнение: подходы к цифровизации
|Подход
|Характеристика
|Результат
|Точечное внедрение
|Отдельные цифровые решения без общей стратегии
|Локальные улучшения, но фрагментация процессов
|Сквозная цифровизация
|Полная интеграция цифровых инструментов на всех этапах жизненного цикла
|Снижение издержек, прозрачность и контроль
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: внедрять цифровые решения "сверху" без учёта мнения персонала.
-
Последствие: сопротивление сотрудников, снижение эффективности.
-
Альтернатива: вовлекать персонал в проект, обучать и объяснять ценность технологий.
-
Ошибка: разрушать существующие процессы ради новых инструментов.
-
Последствие: сбои и остановки производства.
-
Альтернатива: интегрировать технологии органично, сохраняя рабочие практики.
-
Ошибка: ориентироваться только на собственные локальные решения.
-
Последствие: разрозненные системы, рост затрат.
-
Альтернатива: формировать отраслевые стандарты и общие стратегии.
А что если появится единая стратегия цифровизации?
В этом случае компании смогут ориентироваться на общие ориентиры, что упростит выбор технологий и сократит издержки на интеграцию. Кроме того, появление стандартов повысит доверие к цифровым инструментам и позволит выстраивать межотраслевые экосистемы.
Плюсы и минусы цифровой трансформации
|Плюсы
|Минусы
|Снижение издержек и ошибок
|Высокие начальные инвестиции
|Повышение прозрачности процессов
|Сопротивление персонала
|Возможность анализа и прогнозирования
|Необходимость защиты данных
|Рост производительности
|Нехватка кадровых компетенций
FAQ
Почему сотрудники сопротивляются цифровизации?
Из-за страха потерять работу, привычные функции или столкнуться с новыми обязанностями без должного обучения.
Какие отрасли наиболее активны?
Атомная энергетика, машиностроение, строительство и логистика.
Можно ли внедрять цифровые технологии без комплексной стратегии?
Да, но результат будет фрагментарным и менее эффективным.
Какая роль у государства?
Разработка единых правил и поддержка проектов в стратегических отраслях.
Мифы и правда
-
Миф: цифровизация нужна только крупным корпорациям.
-
Правда: даже малые предприятия выигрывают от автоматизации процессов.
-
Миф: цифровизация всегда приводит к сокращению рабочих мест.
-
Правда: она создаёт новые рабочие функции и требует квалифицированных специалистов.
-
Миф: внедрение цифровых технологий — быстрый процесс.
-
Правда: интеграция может занимать годы и требует адаптации персонала.
3 интересных факта
-
В России с 2021 года тестируются экспериментальные правовые режимы, позволяющие гибко внедрять цифровые решения на промышленных предприятиях.
-
По данным отраслевых исследований, до 60% предприятий сталкиваются с сопротивлением сотрудников при цифровизации.
-
В ряде зарубежных стран (например, в Германии и Японии) внедрение цифровых стандартов сопровождалось национальными программами подготовки кадров.
Исторический контекст
-
2010-е: первые проекты по автоматизации и внедрению цифровых двойников в промышленности.
-
2020-2022: ускорение цифровизации из-за пандемии и перехода к удалённым форматам.
-
2023-2024: рост интереса к интеграции AI и IoT в производственные процессы.
-
2025: дискуссия на World Atomic Week о барьерах и необходимости единой стратегии цифровизации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru