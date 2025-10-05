Когда IT встречает бетон: почему даже "умные" заводы не работают без стратегии

Цифровая трансформация предприятий остаётся одной из ключевых задач для российской промышленности. Однако, несмотря на активное внедрение новых решений, компании сталкиваются с серьёзными барьерами. Главные из них — неприятие технологий со стороны персонала и отсутствие единой стратегии цифровизации, которая задала бы рынку общие правила и стандарты.

Эти вопросы стали предметом обсуждения на дискуссии "Сложные объекты — (не)простые решения: сквозная цифровизация жизненного цикла" в рамках международного форума World Atomic Week в Москве.

Главные барьеры цифровизации

Инерция и привычные практики - сотрудники часто воспринимают новые технологии как угрозу привычному укладу работы. Регуляторные ограничения - примером служит запрет на передачу данных по Wi-Fi в ряде промышленных объектов. Отсутствие комплексной стратегии - компании вынуждены внедрять решения точечно, без ориентации на единые стандарты. Нехватка компетенций - для интеграции сложных решений нужны подготовленные кадры.

По словам руководителя направления цифрового производства К2Тех Ивана Балашова:

"Зачастую основная проблема цифровизации — это инерция сложившейся среды. Её нельзя ломать, нужно грамотно интегрировать в неё новое… Устоявшиеся практики важно менять, постоянно сверяясь с реальностью, чтобы рабочие процедуры естественно интегрировались с цифровыми решениями".

Ключевые направления цифровизации

Участники дискуссии отметили, что сквозная цифровизация жизненного цикла особенно важна для отраслей с высокой сложностью процессов:

атомная энергетика (пример — проекты "Росэнергоатома" и ГК "Росатом");

машиностроение и авиадвигателестроение (ОДК);

инфраструктурное строительство (ГК "Нацпроектстрой");

логистика и транспортные системы.

Сравнение: подходы к цифровизации

Подход Характеристика Результат Точечное внедрение Отдельные цифровые решения без общей стратегии Локальные улучшения, но фрагментация процессов Сквозная цифровизация Полная интеграция цифровых инструментов на всех этапах жизненного цикла Снижение издержек, прозрачность и контроль

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: внедрять цифровые решения "сверху" без учёта мнения персонала.

Последствие: сопротивление сотрудников, снижение эффективности.

Альтернатива: вовлекать персонал в проект, обучать и объяснять ценность технологий.

Ошибка: разрушать существующие процессы ради новых инструментов.

Последствие: сбои и остановки производства.

Альтернатива: интегрировать технологии органично, сохраняя рабочие практики.

Ошибка: ориентироваться только на собственные локальные решения.

Последствие: разрозненные системы, рост затрат.

Альтернатива: формировать отраслевые стандарты и общие стратегии.

А что если появится единая стратегия цифровизации?

В этом случае компании смогут ориентироваться на общие ориентиры, что упростит выбор технологий и сократит издержки на интеграцию. Кроме того, появление стандартов повысит доверие к цифровым инструментам и позволит выстраивать межотраслевые экосистемы.

Плюсы и минусы цифровой трансформации

Плюсы Минусы Снижение издержек и ошибок Высокие начальные инвестиции Повышение прозрачности процессов Сопротивление персонала Возможность анализа и прогнозирования Необходимость защиты данных Рост производительности Нехватка кадровых компетенций

FAQ

Почему сотрудники сопротивляются цифровизации?

Из-за страха потерять работу, привычные функции или столкнуться с новыми обязанностями без должного обучения.

Какие отрасли наиболее активны?

Атомная энергетика, машиностроение, строительство и логистика.

Можно ли внедрять цифровые технологии без комплексной стратегии?

Да, но результат будет фрагментарным и менее эффективным.

Какая роль у государства?

Разработка единых правил и поддержка проектов в стратегических отраслях.

Мифы и правда

Миф: цифровизация нужна только крупным корпорациям.

Правда: даже малые предприятия выигрывают от автоматизации процессов.

Миф: цифровизация всегда приводит к сокращению рабочих мест.

Правда: она создаёт новые рабочие функции и требует квалифицированных специалистов.

Миф: внедрение цифровых технологий — быстрый процесс.

Правда: интеграция может занимать годы и требует адаптации персонала.

3 интересных факта

В России с 2021 года тестируются экспериментальные правовые режимы, позволяющие гибко внедрять цифровые решения на промышленных предприятиях. По данным отраслевых исследований, до 60% предприятий сталкиваются с сопротивлением сотрудников при цифровизации. В ряде зарубежных стран (например, в Германии и Японии) внедрение цифровых стандартов сопровождалось национальными программами подготовки кадров.

Исторический контекст