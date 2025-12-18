Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Каска и чертежи, проект
Каска и чертежи, проект
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:43

Промышленность проснулась там, где не ждали: один район Кубани пошёл вверх

Динский район стал точкой роста промышленности — замминистра Смагин

Динский район Краснодарского края постепенно укрепляет позиции как одна из точек роста промышленного развития региона. По итогам девяти месяцев муниципалитет улучшил свои показатели и поднялся в отраслевом рейтинге, что отражает системную работу по развитию индустриального потенциала. Об этом сообщает Минпромполитики Кубани по итогам совещания Совета по развитию промышленности муниципалитета.

Рост показателей и промышленный потенциал

В совещании принял участие заместитель главы министерства промышленной политики Краснодарского края Владислав Смагин. Он отметил, что Динский район занял 9-е место в рейтинге муниципалитетов края по объему отгрузки товаров собственного производства по итогам девяти месяцев. По сравнению с прошлым годом район улучшил позицию на одну строчку, что свидетельствует о положительной динамике.

По словам представителя краевого ведомства, в муниципалитете последовательно наращивается промышленный потенциал. На сегодняшний день в Динском районе работает не менее 35 индустриальных производств, представляющих различные направления перерабатывающей промышленности. Среди них — предприятия пищевого машиностроения, металлообработки, химической отрасли, а также организации лесопромышленного комплекса.

Инвестиционные проекты и новые производства

Отдельное внимание на совещании уделили инвестиционной активности. В настоящее время в Динском районе реализуются четыре индустриальных инвестиционных проекта в сфере производства промышленной продукции. Совокупный объем вложений оценивается примерно в 1 млрд рублей.

В рамках этих проектов планируется запуск новой мебельной фабрики, создание производства органических удобрений и металлоконструкций. Еще один инвестпроект предполагает расширение действующих мощностей предприятия, специализирующегося на выпуске упаковочной продукции. Все эти инициативы направлены на диверсификацию промышленной базы района и создание новых рабочих мест.

Перспективы промышленного развития

Помимо действующих и планируемых производств, в Динском районе рассматривается создание промышленного парка "Вертикаль". Как отмечают в Минпромполитики Кубани, формирование такой площадки позволит сконцентрировать индустриальные предприятия, упростить запуск новых проектов и повысить инвестиционную привлекательность территории.

В ведомстве подчеркивают, что развитие промышленности в муниципалитетах края остается одним из приоритетов региональной политики, а Динский район демонстрирует устойчивый интерес бизнеса к локализации производств.

