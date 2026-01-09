Заем под 5% на семь лет: уникальные условия, которые Фонд развития промышленности предлагает бизнесу

За десять лет работы Федеральный фонд развития промышленности стал одним из ключевых инструментов поддержки реального сектора экономики, обеспечив запуск и расширение тысяч производств по всей стране. Масштаб программы сегодня измеряется не отдельными проектами, а сотнями миллиардов рублей и десятками регионов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство ФРП.

Итоги финансирования и география проектов

Федеральный фонд развития промышленности профинансировал более 2 080 промышленных проектов в 79 регионах России. Общий объем льготных займов, предоставленных с момента создания фонда, превысил 700 млрд рублей. Эти данные привел директор ФРП Роман Петруца, подводя итоги деятельности института развития.

По его словам, значительная часть поддержки была направлена на стратегически важные направления.

"ФРП на сегодняшний день профинансировал свыше 2 080 промышленных проектов в 79 регионах России, а общий объем предоставленных займов превысил 700 млрд рублей. При этом порядка 60% проектов, получивших льготное финансирование фонда, направлены на производство импортозамещающей продукции", — отметил директор ФРП Роман Петруца.

Таким образом, фонд играет заметную роль в снижении зависимости от зарубежных поставок.

Запуск производств и возврат средств

В ФРП уточнили, что практический эффект от выданных займов уже проявился в промышленном секторе. По 1 125 проектам открыты новые производства либо существенно увеличен выпуск заявленной продукции. Это означает, что более половины профинансированных инициатив перешли в стадию реального промышленного результата.

Параллельно идет возврат ранее выданных средств. Клиенты фонда уже полностью погасили обязательства почти по 950 льготным займам, что свидетельствует о финансовой устойчивости проектов и эффективности модели поддержки. Эти ресурсы фонд направляет на финансирование новых инициатив.

Условия поддержки и роль регионов

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году по инициативе Минпромторга России путем преобразования Российского фонда технологического развития. Его ключевая задача — стимулировать модернизацию и технологическое обновление отечественной промышленности.

ФРП предоставляет льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых сроком до семи лет на суммы от 5 млн до 2 млрд рублей. Для расширения доступа бизнеса к финансированию и повышения инвестиционной активности в субъектах страны сформирована сеть региональных фондов развития промышленности, работающих в связке с федеральной структурой.