Олег Белов Опубликована сегодня в 14:18

От станков до самолётов: Ульяновская область и Белоруссия запускают десятки совместных проектов

Алексей Русских: товарооборот Ульяновской области с Беларусью вырос на 25%

На международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" губернатор Ульяновской области Алексей Русских провёл переговоры с руководителями Минской, Брестской, Витебской и Гомельской областей. По итогам встреч стороны наметили десятки новых кооперационных проектов в машиностроении, авиации, сельском хозяйстве и других сферах.

Экономический эффект

По словам Русских, в первом полугодии 2025 года товарооборот Ульяновской области с Белоруссией вырос почти на 25%.

"Наметили новые кооперационные цепочки по авиа-, станко-, приборостроению, сельскому хозяйству, беспилотным системам. К примеру, в продукции "Инжиниринг Сервис-Путьмаш" заинтересовано руководство Минского метрополитена и БелЖД. Наш авиагигант — филиал ПАО "Ил" — и Минский авиаремонтный завод № 407 заключили соглашение по компонентам для самолёта МС-21", — отметил губернатор.

Кроме того, ПОЭЗ "Ульяновск" будет сотрудничать с белорусскими СЭЗ "Гомель-Ратон" и "Минск", а станкостроительный завод региона получил новые рынки сбыта.

Уникальные разработки из Ульяновска

Гендиректор ООО "Инжиниринг Сервис-Путьмаш" Егор Лукьянов рассказал, что компания представила на выставке подбивочные блоки для железнодорожных машин, которые ранее закупались в Австрии.

"Сегодня их выпускаем в Ульяновске — это полное импортозамещение. Ключевой заказчик — РЖД, а перспективы есть и в РБ, и в Казахстане", — подчеркнул Лукьянов.

На предприятии трудятся около 150 конструкторов, что позволяет развивать и крупные проекты в области путевой техники.

Договорённости бизнес-сообществ

Было подписано соглашение между Союзом промышленников и предпринимателей Ульяновской области (Людмила Некрасова) и Республиканским союзом промышленников и предпринимателей РБ (Александр Швец). Документ предусматривает:

  • развитие взаимовыгодных связей,

  • обмен опытом по повышению производительности труда,

  • поддержку совместных выставок и деловых мероприятий.

