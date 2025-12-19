Кнопку нажали — и завод изменился за 60 дней: на Кубани запустили тихую промышленную революцию

В Краснодаре на площадке технопарка Hi-Tech "Сервис-ЮГ-ККМ" обсуждали, как ускорить внедрение роботизации и автоматизации в реальный сектор экономики. В центре внимания оказались готовые технологические решения, которые бизнес может внедрить в сжатые сроки, чтобы повысить эффективность производства и укрепить позиции на рынке. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Быстрые решения для бизнеса

В деловой встрече приняли участие участники национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Заместитель генерального директора Федерального центра компетенций по операционной эффективности Алексей Байшев представил предпринимателям практический план внедрения автоматизированных решений на производстве всего за два месяца. По его словам, такой подход позволяет компаниям быстрее переходить от диагностики процессов к реальным изменениям.

Речь идет о тиражируемых технологических решениях, которые уже апробированы и не требуют длительной доработки. Это особенно важно для предприятий, работающих в условиях жесткой конкуренции и дефицита времени на модернизацию.

Роботизация как стратегический приоритет

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев подчеркнул, что роботизация становится одним из ключевых факторов устойчивого развития региональной экономики. По его словам, современные технологии открывают для бизнеса новые возможности повышения производительности и снижения издержек.

"Этот подход открывает новые возможности для повышения эффективности и устойчивого роста. Сегодня три наших предприятия уже получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций, а регион готов масштабировать этот опыт — от этапа диагностики до внедрения готовых решений", — заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Он отметил, что автоматизация помогает компаниям компенсировать нехватку квалифицированных специалистов и формировать дополнительные конкурентные преимущества.

Эффект для производства и региона

Роботизация производственных линий, как подчеркнули участники встречи, позволяет существенно сократить затраты на выпуск продукции и обеспечить высокую точность операций. Это практически исключает производственный брак и повышает стабильность качества товаров. Для Краснодарского края это направление имеет особое значение, поскольку принципы бережливого производства уже применяют 394 организации из самых разных сфер — от промышленности и агропрома до логистики, торговли, здравоохранения, спорта и туризма.

Федеральный центр компетенций планирует до конца 2030 года провести анализ и разработать решения по роботизации для 1,5 тыс. российских предприятий. В рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" под эгидой Минпромторга России уже поступило 254 заявки, в том числе от компаний Кубани. Три предприятия региона в настоящее время получают поддержку ФЦК, что позволяет рассматривать край как одну из пилотных площадок для масштабирования этого опыта.